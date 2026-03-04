Armut mitten in Deutschland: Bewegende „stern TV“-Reportage zeigt Alltag im Kampf gegen die Armut

Armut mitten in einem der noch immer wohlhabendsten Länder der Welt: Die neue Ausgabe der VOX-Reihe "stern TV Reportage: Arme Menschen, reiches Land" rückt ein gesellschaftliches Problem in den Fokus, das so viele Menschen betrifft wie nie zuvor. Es geht in der Dokumentation darum, was es bedeutet, in Deutschland arm zu sein – und welche Schicksale sich hinter nüchternen Statistiken verbergen.

stern TV Reportage: Arme Menschen, reiches Land Reportage • 04.03.2026 • 20:15 Uhr

In Deutschland leben aktuell mehr Menschen in Armut als in der jüngeren Vergangenheit, konstatiert das Reporter-Team. Ihr Bericht fragt, welche Ursachen diese Entwicklung hat und wie Armut entsteht. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die in finanzielle Not geraten sind und versuchen, ihren Alltag zu bewältigen. Die Kamera begleitet sie über einen längeren Zeitraum, zeigt ihre Sorgen, ihre Hoffnungen und die Herausforderungen, mit denen sie täglich konfrontiert sind.

„stern TV“ zeigt Ursachen von Armut in einem wohlhabenden Land Besonders deutlich werden die Folgen von Armut dort, wo sie Kinder trifft. Für sie bedeutet ein Mangel an Geld oft weit mehr als materielle Einschränkungen: fehlende Bildungschancen, soziale Ausgrenzung und ein Alltag voller Verzicht. Die "stern TV"-Reportage macht sichtbar, wie stark Armut die Zukunftsperspektiven junger Menschen beeinflusst – und wie schwer es für betroffene Familien ist, diesem Kreislauf zu entkommen.

Neben den persönlichen Geschichten beleuchtet die Reportage auch strukturelle Fragen: Wie entsteht Armut in einem reichen Land? Wer rutscht besonders schnell in finanzielle Notlagen, etwa durch Jobverlust, Krankheit oder steigende Lebenshaltungskosten? Und welche Hilfsangebote gibt es für Menschen, die den Weg aus der Armutsfalle suchen? Das "stern TV"-Team zeigt, wer hilft und wo Unterstützung an ihre Grenzen stößt. Es begleitet Betroffene bei Behördengängen, im Kontakt mit sozialen Einrichtungen und beim täglichen Ringen um ein würdevolles Leben.

stern TV Reportage: Arme Menschen, reiches Land – Mi. 04.03. – RTL: 20.15 Uhr

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels