Weißes Haus reagiert auf Gerüchte um Donald Trumps Gesundheitszustand

03.03.2026, 11.55 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Donald Trump behauptet, kerngesund zu sein, doch blaue Flecken und ein Hautausschlag am Hals werfen Fragen auf. Das Weiße Haus reagiert mit Erklärungen.
Die Rötung am Hals von US-Präsident Donald Trump sorgt derzeit für wilde Spekulationen.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Andrew Harnik

Bei einem öffentlichen Auftritt Donald Trumps am Montag sorgte ein scheinbarer Hautausschlag am Hals des US-Präsidenten für Aufmerksamkeit. Der rote Fleck trat unter dem weißen Hemd Trumps hervor und reichte bis knapp unters rechte Ohr. Dass Trump möglicherweise an einer ernsten Erkrankung leide, dieser Spekulation schob das Weiße Haus nun einen Riegel vor.

"Präsident Trump verwendet auf der rechten Halsseite eine gängige Creme zur Vorbeugung von Hautirritationen", schreibt das Weiße Haus unter Berufung auf dessen Leibarzt Sean Barbabella. Die Creme sei ihm von dem Arzt verschrieben worden.

Was es mit dem Hautausschlag genau auf sich hat, geht aus der Stellungnahme nicht hervor. Es heißt lediglich, dass Trump die Creme "seit einer Woche" anwende. Voraussichtlich werde die Rötung noch "einige Wochen anhalten".

Blaue Flecken sorgen für neue Spekulationen: Wie gesund ist Donald Trump wirklich?

Donald Trump ist 79 Jahre alt und damit der älteste je gewählte Präsident der Vereinigten Staaten. Sein Gesundheitszustand ist immer wieder Gegenstand der öffentlichen Debatte. Trump selbst versichert, kerngesund zu sein. Zuletzt erklärte er Anfang Januar: "Meine Gesundheit ist perfekt".

Der Anschein widerspricht jedoch den Worten. Für Aufsehen sorgten in den vergangenen Monaten blaue Flecken an der Hand des Präsidenten. Die Erklärungen dafür sind mitunter haarsträubend. Die Verfärbungen kämen vom vielen Händeschütteln, teilte das Weiße Haus einmal mit. Trump führte die Flecken schon mal auf die Einnahme von Aspirin zurück. Dann wieder soll er sich an einem Tisch gestoßen haben.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
