"The Game – Die NFL erobert Deutschland": Der Super-Bowl auf RTL

Es ist das Sport-Event, auf das sich weltweit alle Augen richten – und das nicht nur wegen der Entscheidung zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots, sondern auch wegen der politischen Brisanz. RTL begleitet die Fans an diesem Abend – von einer neuen NFL-Doku bis zum größten Spiel der Welt.

Seine persönliche Anwesenheit im Stadion im kalifornischen Santa Clara hat US-Präsident Donald Trump Ende Januar abgesagt. Vor dem Fersehgerät sitzen – wie weite Teile der Weltbevölkerung – wird er aber vermutlich schon. RTL widmet dem "Super Bowl", dem größten Einzelsportereignis der Welt, in der Nacht zum Montag, 9. Februar, einen überlangen Themenabend. Der Sender führt die Fans dabei Schritt für Schritt in die Tiefen einer womöglich ja wieder einmal magischen Super-Bowl-Nacht. Auftakt ist um 19.05 Uhr mit der Dokumentation "The Game – Die NFL erobert Deutschland", bevor später die Live-Übertragung des Spiels der Spiele der Seattle Seahawks und den New England Patriots aus den USA folgt. Und das "Dschungelcamp" findet zwischendrin natürlich auch noch seinen Platz.

Zum Einstieg erzählt RTL mit "The Game – Die NFL erobert Deutschland" die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte der National Football League und ihren Weg nach Europa. Die 46-minütige Doku zeichnet nach, wie aus einer amerikanischen Profiliga ein globales Sportphänomen wurde, natürlich mit besonderem Fokus auf Deutschland. Ausgangspunkt ist das NFL Germany Game in Berlin, das 2025 im Olympiastadion stattfand. Von den ersten Berührungspunkten mit dem American Bowl 1990 bis hin zu ausverkauften Stadien und einer auch dank gigantischen Marketing-Anstrengungen wachsenden Fangemeinde beleuchtet der Film die wichtigsten Meilensteine dieser Entwicklung.

Zwischendurch "Dschungelcamp"-Finale – dann geht's nach Kalifornien Exklusive Einblicke hinter die Kulissen, emotionale Geschichten von Spielern und Fans sowie spektakuläre Bilder vom Spielfeld zeigen, warum American Football nun auch hierzulande Millionen begeistert. Zu Wort kommen unter anderem NFL-Commissioner Roger Goodell, der Head of NFL International Gerrit Meier sowie aktive und ehemalige deutschsprachige NFL-Profis wie Bernhard Raimann, Markus Kuhn und Björn Werner. Produziert wurde die Premium-Dokumentation vom vielfach ausgezeichneten Broadview-Team um Emmy-Preisträger Leopold Hoesch in Zusammenarbeit mit RTL Deutschland.

Später am Abend richtet sich der Blick voll auf das sportliche Highlight – allerdings erst nach einem Australienausflug zum Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Die Sendung mit den Promis im Busch beginnt um 20.15 Uhr.

Ab 23.15 Uhr startet dann bei RTL die Live-Übertragung des NFL Super Bowls. "Ein weltweites Millionenpublikum, spektakuläre Halbzeitshows und das ultimative Duell um die wohl begehrteste Trophäe im Sport", heißt es vollmundig in der Ankündigung. Und übertrieben wird dabei einmal nicht. Das Finale der US-Liga gilt als größtes Einzelsportereignis der Welt. Aus dem Levi's Stadium in Santa Clara überträgt RTL das Endspiel live und mit umfassender Berichterstattung.

Wie wenden sich Bad Bunny und Green Day an ihr Millionenpublikum? Zudem spitzen selbst Nicht-Sportfans ihre Ohren: Immerhin wird unter anderem der Reggaeton-Superstar Bad Bunny, ein Puerto-Ricaner, die legendäre Halbzeit-Show bestreiten – und das mit Songs auf Spanisch. Er gilt als ebenso scharfer Trump-Kritiker wie die Punkband Green Day, die ebenso im Super-Bowl-Unterhaltungsprogramm auftritt. Der Präsident hat die USA und die Welt längst wissen lassen, dass er darob not amused ist.

Sportlich verspricht der Super Bowl besondere Brisanz: Die Seattle Seahawks treffen auf die New England Patriots – eine Neuauflage des Endspiels von 2015. Damals setzten sich die Patriots um Superstar Tom Brady dramatisch mit 28:24 durch, ein Ausgang, der bei Seattle-Fans bis heute für Frust sorgt. Nun bekommen die Seahawks die Chance auf Revanche und auf ihren zweiten Super-Bowl-Triumph nach dem Titelgewinn von 2014.

Angeführt von Quarterback Sam Darnold hatten sich die Seahawks mit einem 31:27-Erfolg gegen die Los Angeles Rams den Titel der NFC gesichert. "Es ist unglaublich, dass ich das mit diesen Jungs in dieser Umkleidekabine und mit diesem Trainerstab erleben kann – das bedeutet mir sehr viel", sagte Darnold nach dem Finaleinzug. Für den Spielmacher ist es eine besondere Geschichte: Erst vor der Saison war er nach mehreren Stationen in der NFL nach Seattle gewechselt.

Die New England Patriots stehen erstmals seit der Brady-Belichick-Ära wieder im Super Bowl und peilen bereits ihren siebten Titelgewinn an, der sie zum alleinigen Rekordhalter machen würde. Im AFC Championship Game setzten sie sich in einem defensiv geprägten Spiel bei Schneefall mit 10:7 gegen die Denver Broncos durch.

Durch den Abend und die lange Nacht führt Moderatorin Jana Wosnitza gemeinsam mit dem RTL-NFL-Team rund um Kasim Edebali, Jan Stecker, Florian Ambrosius, Patrick Esume und Björn Werner. Mit Analysen, Hintergrundgeschichten und Live-Eindrücken wird der Super Bowl nicht nur zum sportlichen Höhepunkt, sondern zum Event-Erlebnis für alle Football-Fans.

