Cardi B ist frisch verliebt - doch einer freut sich überhaupt nicht

Neue Liebe mit NFL-Star

Mit einem nicht umstrittenen Video auf Instagram macht Rapperin Cardi B ihre neue Liebe zu NFL-Star Stefon Diggs offiziell. Auch ihr Ex-Mann reagiert und ist not amused. Dazu später mehr. Kurz nachdem die Rapperin ihren Ehemann Offset als „Versager-Vater“ bezeichnete, zeigte sie sich nun mit ihrem neuen Lover, New England Patriots-Spieler Stefon Diggs in eindeutigen Posen auf ihrem Instagram-Kanal. Der Post zeigt die beiden bei der Memorial-Day-Feier auf einer Jacht in Miami. Das pikante Highlight war allerdings ein Video, in welchem Cardi B in einem schwarzen Tanga-Badeanzug auf dem NFL-Star twerkt, während dieser ihren Hintern betatscht und abklatscht. Unter dem Post schreibt sie: „Chapter 5… Hello Chapter six.“ Zu Deutsch: „Kapitel 5… Hallo Kapitel sechs.“