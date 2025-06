"Haben über den Altherrenstil gelacht": Barbara Salesch als Revolutionärin des Frauenbildes im Richteramt

So ist Andrea Kiewels Leben in Isreal: „Ich bin die Freundin eines Soldaten“

Dass sie am Ende selbst die Rolle übernahm, war alles andere als geplant. "Als die Produzentin dann merkte, dass die wenigen Frauen, die auch gecastet wurden, für die Rolle besser waren, hat sie am Ende nur noch nach Frauen gesucht."

Doch Salesch ließ sich nicht beirren und überzeugte durch Haltung, Authentizität und Nähe zum Publikum. Nur ein Jahr später habe sich das Bild in den Köpfen gewandelt, so Salesch: "Ein Richter ist eine Richterin, rothaarig, zugleich taff und empathisch und spricht verständlich. Wir hatten es geschafft. Und darauf bin ich stolz."

Wohl auch deshalb kam und kommt sie besonders bei der jungen Generation gut an. Das war schon in ihren ersten Jahren so, wie sie sich im teleschau-Interview erinnert: "Anstatt Schularbeiten zu machen, haben sie meine Sendung gesehen. Mit oder ohne Oma." Dabei scheint Salesch auch eine Vorbildwirkung gehabt zu haben; "Wenn ich an Universitäten Vorträge halte, höre ich immer von der einen oder dem anderen, dass sie meinetwegen Jura studieren oder studiert haben."