"Robert Lembke – Wer bin ich?": Infos zur ARD-Doku über die TV-Legende

Mit einer kleinen Unterbrechung präsentierte Lembke von 1955 bis 1989 die Sendung "Was bin ich?", in der vier Prominente durch Ja/Nein-Fragen den Beruf eines Kandidaten erraten mussten. Mit seinem Rateteam war er offensichtlich freundschaftlich verbunden. Alle redete er stets mit Vornamen an: die Anneliese (Fleyenschmidt), die Annette (von Aretin), die Marianne (Koch), den Guido (Baumann) aus der Schweiz, den Hans (Sachs), Rechtsanwalt aus Nürnberg. Die Sendung: ein einfaches Fragespiel mit Ja / Nein-Antworten, wobei es für jede Nein-Antwort ein Fünf-Mark-Stück für das Sparschweinderl des Gastes gab, dessen Beruf es zu erraten galt.

Die Vorlagesendung "What's my line?" hatte Lembke in Amerika gesehen und nach Deutschland gebracht. Wobei er das Format auf deutsche Befindlichkeit umgestaltete – mit seinem leichten Münchner Akzent verbreitete er im Studio jene Gemütlichkeit, die dem Fernsehen damals bisweilen innewohnte. Privates über Robert Lembke wusste man nicht. Die meisten Zuschauer kannten noch nicht einmal Lembkes eigentliche Profession als Journalist, Nachrichtenchef, später auch noch als Chefredakteur und stellvertretender Fernsehdirektor – alles beim Bayerischen Rundfunk. Privat durchleuchtet wurden damals die Moderatoren noch nicht.

Eigentlich hieß er, in München geboren, Robert Weichselbaum. Die Eltern ließen sich bereits 1918 scheiden, 1936 emigrierte der jüdische Vater nach England. Da trug Lembke schon den Namen seiner Mutter. Lembke wurde Journalist, arbeitete beim Berliner Tageblatt und beim Simplicissimus. Nach dem Krieg baute er mit Hans Habe, Erich Kästner und Stefan Heym in München die Neue Zeitung auf, ein Blatt, das die US-Regierung unterstützte. Das Kriegsende erlebte Lembke in Fürholzen bei Rosenheim, wo er sich versteckte und schließlich den Amerikanern winkend entgegentrat. "Für mich als Münchner ist es ausgesprochen reizvoll gewesen, Robert Lembke, den Vater aller Quizsendungen, in einem Dokudrama zu verkörpern", sagt Lembke-Darsteller Johann von Bülow. "Und das nicht nur wegen seines sympathischen Münchner Idioms. Das Bild, das wir uns bisher von ihm gemacht haben, ist nicht ganz komplett. Neben seinen bekannten Erfolgen als Journalist, Moderator und Autor hat dieser charmante Erfinder pointierter Zitate sein Leben lang versucht, die eigene Geschichte, als Sohn eines jüdischen Vaters, vor der deutschen Nachkriegsöffentlichkeit geheim zu halten. Die Aufgabe, sich auf die Spur der unbekannten, manchmal dunklen Seite dieses scheinbar oft so heiteren Mannes zu begeben, war toll."