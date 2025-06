Nancy Sinatra wird 85: Das macht die Musiklegende heute

Sie bekam das musikalische Talent ihres Vaters zweifelsohne in die Wiege gelegt: Mit dem Lied "These Boots Are Made For Walking" schaffte Nancy Sinatra einen Mega-Hit. Sowohl in den USA als auch in Großbritannien und Deutschland stand das Lied Anfang 1966 an der Spitze der Charts. Während sie in den später 60er-Jahren ein Superstar war, wurde es später deutlich ruhiger um die Musikerin. Am 8. Juni feiert Nancy Sinatra nun ihren 85. Geburtstag.

Geboren wurde Nancy Sinatra 1940 in Jersey City im US-Bundesstaat New Jersey, als älteste Tochter von Frank und Nancy Sinatra. Durch ihren berühmten Vater stand Nancy schon früh im Rampenlicht. Im Alter von nur 19 Jahren war sie bereits an seiner Seite gemeinsam mit Elvis Presley in der Show "The Frank Sinatra Timex Show: Welcome Home Elvis" auf der Bühne zu sehen,

Ihre musikalische Karriere wurde schon früh gefördert, Nancy lernte Klavier, erhielt eine Ausbildung für Tanz, Schauspiel und Gesang. Schließlich bekam sie sogar einen Plattenvertrag mit dem Label "Reprise Records". Doch ihre frühen Veröffentlichungen blieben zunächst erfolglos.

"These Boots Are Made For Walking" brachte ihr den Durchbruch Erst im Jahr 1966 schaffte sie mit dem Song "These Boots Are Made For Walking" den großen Durchbruch. Das Lied, in dem Nancy Sinatra mit weißen, hohen Stiefeln und einem extrem kurzen Mini-Rock auftrat, wurde zu einem Zeichen der Emanzipation. Mit der Zeit erschienen zahlreiche Cover-Songs der Originalversion, etwa von Loretta Lynn, Kacey Musgraves, Billy Ray Cyrus und Jessica Simpson.

Das Lied wurde zu Sinatras Markenzeichen und war der Startschuss für weitere musikalische Erfolge. Darunter Duette mit dem Produzenten Lee Hazlewood, wie "Summer Wine" und "Some Velvet Morning". 1967 nahm sie mit ihrem Vater Frank Sinatra das Lied "Somethin' Stupid" auf, das ebenfalls die Spitze der Charts erreichte.

Doch nicht nur musikalisch konnte sie einige Erfolge vorweisen. Die älteste Tochter von Frank Sinatra war auch als Schauspielerin tätig, spielte in Filmen wie "Marriage on the Rocks" (1965) an der Seite ihres Vaters und Dean Martin sowie in "Speedway" (1968) an der Seite von Elvis Presley. Ihr Fernseh-Special "Movin' with Nancy" aus dem Jahr 1967 wurde sogar mit einem Emmy ausgezeichnet.

Nancy Sinatra: Familie vor Karriere Doch trotz aller Erfolge entschied Sinatra Mitte der 70er-Jahre vorerst, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und sich auf ihre Familie zu konzentrieren. 1985 veröffentlichte sie die Biografie "Frank Sinatra: My Father". 1995 kehrte sie dann mit dem Album "One More Time" zurück und posierte im Alter von 54 Jahren sogar für das Männer-Magazin "Playboy".

Die heute 85-Jährige war zweimal verheiratet: von 1960 bis 1965 mit dem Sänger Tommy Sands und von 1970 bis zu dessen Tod 1985 mit dem Choreografen Hugh Lambert. Mit Lambert bekam sie zwei gemeinsame Töchter, Angela Jennifer "AJ" und Amanda Catherine. Mit ihnen zeigt sich die sonst zurückgezogene lebende Sinatra auch immer wieder auf ihrem Instagram-Account.



Nancy Sinatra: Vorbild für viele Künstler Ihr musikalisches Vermächtnis bleibt bis heute bestehen. Im Laufe der Jahre wurde sie von unzähligen Künstlerinnen und Künstlern, darunter Sonic Youth, Morrissey, Calexico, U2 und Lana Del Rey, als Inspiration genannt. 2006 wurde Sinatra mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt, 2020 wurde ihr Album "Boots" in die "Grammy Hall of Fame" aufgenommen. Die Auszeichnung würdigt "musikalische Aufnahmen von dauerhafter qualitativer oder historischer Bedeutung".