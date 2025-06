"Harry Potter": Tom Felton tritt als Draco Malfoy auf dem Broadway auf und erobert die Bühne

Tom Felton wurde als Draco Malfoy in den "Harry Potter"-Filmen bekannt. Nun gibt er sein Comeback als Erzfeind von Held Harry Potter – statt auf der Leinwand auf der Bühne.

Vor über zwei Jahrzehnten wurde Tom Felton zum Star. 2002 übernahm er erstmals die Rolle des Draco Malfoy in "Harry Potter und der Stein der Weisen" und schlüpfte hierfür erstmals in die Rolle des berüchtigten Rivalen des berühmten Zauberlehrlings Harry Potter. In insgesamt acht Filmen verkörperte er den platinblonden Gegenspieler von Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe.

2011 fand die Filmreihe ihren Abschluss. Tom Felton beendete seine Schauspielkarriere damit aber nicht. Er erhielt Engagements für verschiedene Produktionen. Er war in "Männertrip" mit Jonah Hill und Russell Brand zu sehen, war Teil des Casts in "Planet der Affen: Prevolution" und im britischen Drama "A United Kingdom" mit Rosamund Pike sowie in der Serie "Origin". Zuletzt gehörte er zur Darstellerriege in "Burial – Die Leiche des Führers" und in "Some Other Woman".

Fortsetzung der Geschichte mit einer Zeitreise Nun kehrt der 37-Jährige zurück zu seinen schauspielerischen Anfängen und schlüpft erneut in die Rolle des Draco Malfoy – diesmal jedoch nicht im Film, sondern am Broadway. Ab November steht Felton in "Harry Potter und das verwunschene Kind" auf der Bühne und feiert damit sein Debüt am berühmten New Yorker Theater, wie er auf Instagram ankündigte.

Das Theaterstück setzt 19 Jahre nach dem Finale der Filmreihe an. Draco, nun selbst Vater, Harry, Ron und Hermine begleiten darin ihre Kinder nach Hogwarts. Mit dieser Besetzung ist Tom Felton der erste Schauspieler aus den Harry-Potter-Filmen, der am Broadway eine Hauptrolle übernimmt. Die Aufführungen sind zeitlich begrenzt und laufen voraussichtlich bis März 2026.