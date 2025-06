"Mission: Impossible - The Final Reckoning": Tom Cruise stellt mit brennenden Fallschirmsprüngen Weltrekord auf

Mit seinen gefährlichen Stunts für die "Mission: Impossible"-Reihe machte Tom Cruise schon in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen. Für den aktuellen Film setzte der 62-Jährige nun noch einen obendrauf: Cruise landete jetzt im "Guinness-Buch der Rekorde" – für "die meisten Sprünge mit einem brennenden Fallschirm". Er schaffte bei den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible – The Final Reckoning" sage und schreibe 16 Flammensprünge.

Bei diesem Stunt, der gegen Ende des achten "Mission: Impossible"-Films zu sehen ist, benutzt Cruise einen Fallschirm und zündet ihn an, während er durch den Himmel fällt. Die Macher des "Guinness-Buches" hoben die Besonderheit des Stunts hervor: Cruise musste aus einer Mindesthöhe von über 2.000 Metern aus einem Hubschrauber abspringen – manchmal mit einer 20 Kilogramm schweren Kameraausrüstung. "Tom spielt nicht nur Actionhelden – er ist ein Actionheld!", erklärte Craig Glenday, Chefredakteur von "Guinness World Records", in einer Pressemitteilung.

In einem Hinter-den-Kulissen-Video, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, erklärt Cruise die Komplexität des Stunts: "Wenn das Ding verdreht ist, während es brennt, werde ich mich drehen und verbrennen", sagt er. "Ich muss aus der Drehung herauskommen und mich dann innerhalb von zehn Sekunden entzünden." Über die Gefährlichkeit des Stunts macht er sich dabei offensichtlich keiner großen Sorgen: "Wir gehen natürlich keine Risiken ein", sagt er im Video mit einem Grinsen. Danach sind die 16 Sprünge mit dem brennenden Fallschirm jeweils für wenige Sekunden zu sehen.

Seit 1996 ist Tom Cruise in der "Mission: Impossible"-Reihe als Agent Ethan Hunt rund um den Globus im Einsatz. Dabei übernahm er viele seiner waghalsigen Stunts selbst – etwa wenn er auf einem fahrenden Zug gegen einen Widersacher kämpft, sich an ein startendes Flugzeug klammert oder die Fassade des Burj Khalifa in Dubai erklimmt. Mit dem achten Teil der Reihe "The Final Reckoning" soll die Agentensaga nun enden, sowohl die Macher als auch Tom Cruise sagten aber, dass sie sich eine erneute Rückkehr von Ethan Hunt vorstellen könnten.