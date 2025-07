"Legend of Zelda"-Realfilm: Das ist der Cast

Der kommende "Legend of Zelda"-Realfilm hat seine Hauptdarsteller gefunden. Wie Nintendo-Chef Shigeru Miyamoto am Mittwoch auf X bekanntgab, übernimmt Bo Bragason die Rolle von Prinzessin Zelda, während Benjamin Evan Ainsworth als Link zu sehen sein wird. Dazu postete er auch erste Bilder der beiden Jungdarsteller, offenbar bereits in ihren Kostümen.

"Ich freue mich, ankündigen zu können, dass in der Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda Mr. Bo Bragason die Rolle von Zelda und Benjamin Evan Ainsworth die von Link übernehmen wird", schrieb Miyamoto. "Ich freue mich sehr darauf, die beiden auf der großen Leinwand zu sehen".

"The Legend of Zelda" entsteht in Kooperation zwischen Nintendo und Sony und soll am 7. Mai 2027 in die Kinos kommen. Die 21-jährige Britin Bo Bragason war bislang nur in kleineren Film- und Fernsehserien zu sehen. Ihr Co-Star Benjamin Evan Ainsworth (16) hingegen dürfte Serienfans aus "The Haunting of Bly Manor" und "Son of a Critch" bekannt sein.