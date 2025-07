"Backstreet-Boys"-Star Brian Littrell verklagt örtlichen Sheriff - Was ist da los?

Der "Backstreet Boys"-Sänger Brian Littrell fühlt sich in seinen Rechten als Grundbesitzer gestört. Sein Strandabschnitt in Santa Rosa Beach im Bundesstaat Florida wird offenbar immer wieder von unerwünschten Personen betreten. Nun hat der 50-Jährige die örtliche Behörde in Walton County verklagt, wie der "Spiegel" berichtet. Die Behörde unternimmt seiner Ansicht nach nicht genug gegen die Eindringlinge.

In der Klage gibt der Sänger an, Vorkehrungen getroffen zu haben, die seinen Strand entsprechend auszeichnen. Er habe Schilder mit der Aufschrift "Betreten verboten" angebracht sowie Stühle und Sonnenschirme aufgestellt. Dennoch würden die Eindringlinge, seine Familie nach wie vor "schikanieren" und "belästigen", in dem sie "jeden Tag, unbefugt das Grundstück betreten", zitiert "Spiegel" aus der Klageschrift.

Brian Littrell legt sich mit Sheriff an Littrell wirft dem Sheriff der Ortschaft vor, nicht entschlossen genug gegen Unbefugte auf seinem Grundstück vorzugehen. Die Behörde habe es abgelehnt, die Eindringlinge des Grundstücks zu verweisen oder sie strafrechtlich zu belangen. Aus diesem Grund habe die Familie Littrell einen Sicherheitsdienst angestellt.

Berichten zufolge hatte Littrell sein Grundstück samt Strand 2023 für 3,8 Millionen US-Dollar erworben. Über das Problem hatte sich der Sänger in der Vergangenheit bereits öffentlich beklagt. Im Juli 2025 beschwerte er sich im Gespräch mit Fox News über die Menschen, die unbefugt seinen Strand betreten: "Sie sind hinter meiner Familie her. Sie sind hinter meinem Sohn her, sie sind hinter meiner Frau her."

Brian Littrell wurde in den 1990er-Jahren als Mitglied der "Backstreet Boys" bekannt. Die Gruppe entwickelte sich mit mehr als 130 Millionen weltweit verkauften Platten zu einer der erfolgreichsten Boy-Bands aller Zeiten. Ihr letztes Studioalbum, "DNA", erschien Anfang 2019 und landete sowohl in den USA als auch in Deutschland auf Platz eins der Charts. Littrell ist seit 2000 mit der Schauspielerin Leighanne Wallace verheiratet, mit der er einen Sohn hat.

