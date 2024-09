Darum verklagt Francis Ford Coppola "Variety" auf 15 Millionen US-Dollar

Diese Behauptungen sind Gründe für die Klage

Grundlage für die Klage von Francis Ford Coppola ist ein Artikel von Brent Lang und Tatiana Siegel, der in der Zeitschrift „Variety“ erschien. In diesem behaupten die Journalisten, dass sich der Regisseur am Set seines neuesten Films nicht nur unprofessionell, sondern auch unangemessen verhalten habe. Zum Beleg verweisen sie auf anonyme Berichte und inzwischen veröffentlichte Videos. Diese zeigen den 85-Jährigen, wie er sich durch eine tanzende Menschenmenge bewegt und sich dabei immer wieder Frauen nähert, um diesen etwas zuzuflüstern oder sie zu küssen. „Variety“ verweist auch auf die Aussage einer Statistin, die erklärte, Coppola habe sie in einer Szene während der Aufnahme an sich herangezogen, umarmt und anschließend geküsst. Zuvor hatte auch die britische Zeitschrift „Guardian“ in ähnlicher Weise über Vorfälle am Film-Set berichtet.