„Sommerhaus“: Gloria Glumac kritisiert Schnitt der RTL-Sendung

Gloria Glumac und ihr Freund Michael gehören zu den acht Paaren, die ins „Sommerhaus der Stars“ gezogen sind. In der ersten Folge wurden den Teilnehmern ihre Betten zugelost. Dabei ergab es sich, dass Gloria und Michael getrennt schlafen müssen. Gloria regte sich darüber auf und schlug vor, dass sie und Michael ihre Betten zusammenschieben. Doch Michael ist dagegen, woraufhin Gloria zumindest kurz mit ihrem Partner kuscheln möchte. Ob es dazu kam, war in der Sendung nicht zu sehen.

Und diesen Umstand kritisierte Gloria Glumac in einer Instagram-Story. Sie warf RTL vor, dass der Sender sie und Michael durch den Schnitt absichtlich schlecht darstellen möchte. Eventuell will er die Gerüchte bestärken, die auch unter den anderen Teilnehmern vom „Sommerhaus“ kursieren: dass Gloria und Michael nur für die Show so tun, als wären sie zusammen. Doch Gloria kann Beweise präsentieren: Auf Instagram veröffentlichte sie einen Screenshot aus der zweiten Folge der Sendung, auf dem das Knie von Michael neben ihrem Bett zu sehen ist. Dies belegt ihrer Ansicht nach, dass Michael jeden Abend und jeden Morgen in ihr Bett gekommen ist, um mit ihr zu kuscheln.