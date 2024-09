"sportstudio live: Radsport WM": Alle Infos zur Rad-WM 2024

Die Weltelite des Straßenradsports trifft sich in Zürich zur Weltmeisterschaft. Am Samstag starten die Frauen, am Sonntag die Männer. Verfolge die spannenden Phasen der Rennen live im ZDF. Kommentator ist Michael Pfeffer, moderiert von Florian Zschiedrich und analysiert von Marcel Kittel.

sportstudio live: Radsport WM – Straßenrennen Frauen Live-Sport • 28.09.2024 • 15:15 Uhr

Wer bis vor wenigen Jahren mit einem Rad unterwegs war, das – wie über Generationen üblich – nur mit Muskelkraft angetrieben wurde, wunderte sich manchmal, wenn man ganz locker und mit einem surrenden Geräusch von Menschen überholt wurde, die nicht wirklich fitter wirkten als man selbst. Mittlerweile weiß man: Die Mehrheit der Menschen scheint heutzutage mit dem E-Bike unterwegs zu sein, sodass man sich fast fragen muss: Wann werden jetzt schon existierenden E-Bike-Wettbewerbe auch die Radprofi-Elite beherrschen? Doch so weit sind wir noch nicht, in Zürich treffen sich am Samstag die Frauen und am Sonntag die Männer, um ihre Weltmeisterschaft im guten alten "Biorad"-Straßenrennen auszufechten. Schon diese Veranstaltung ist komplexer, als man denkt, denn die Wettbewerbe starteten bereits am Samstag, 21. September, mit zahlreichen Para-Klassen, Junioren- und Tandem-Wettbewerben. Auch das Einzelzeitfahren der Elite fand bereits am Sonntag, 22 September, sowohl für die Frauen wie die Männer statt.

Am meisten wahrgenommen werden allerdings nach wie vor die klassischen Elite-Straßenrennen: das der Frauen am Samstag und jenes der Männer am Sonntag, 29. September, 15.35 Uhr, ebenfalls live ZDF. "sportstudio live: Radsport WM – Straßenrennen Frauen" begleitet die entscheidenden Phasen des Renngeschehens. Kommentator ist Michael Pfeffer, die Moderation übernimmt Florian Zschiedrich, und Marcel Kittel ordnet das Geschehen als Experte ein. Starten werden die Top-Frauen bereits um 12.45 Uhr im Uster, ein wenig östlich von Zürich.

Die Strecke führt über 154,1 Kilometer. Nach 50 Kilomtern erreichen die Fahrerinnen einen Rundkurs, der vier Mal absolviert werden muss. Bei der letztjährigen WM in Glasgow siegte die Berlgierin Lotte Kopecky vor der Niederländerin Demi Vollering und Cecilie Uttrup Ludwig aus Dänemark. Die Favoritinnen des aktuellen Jahres sind schwer zu bestimmen. In der Weltrangliste führt derzeit Lotte Kopecky vor Demi Vollering, Elisa Longo Borghini (Italien), Lorena Wiebes (Niederlande) und der Tour de France Femmes-Siegerin 2024, Katarzyna Niewiadoma aus Polen.

Längstes Männer-Straßenrennen seit 40 Jahren. Am Sonntag, ab 15.35 Uhr, wird mit dem gleichen Reporter-Team das Straßenrennen der Männer übertragen. Dieses startet um 10.30 Uhr in Winterthur und führt über stattliche 273,9 Kilometer bis zum Züricher Zielstrich – es ist das längste Straßenrennen seit 40 Jahren. Von Winterthur aus geht es nach knapp 100 Kilometern auf den Rundkurs von Zürich. Dort müssen sieben Runden à 27 Kilometer absolviert werden. Das Ziel liegt am Sechseläutenplatz. In Glasgow standen bei der WM 2023 auf dem Männertreppchen: Mathieu van der Poel aus den Niederlanden, der Gold gewann, vor seinen keinesfalls weniger prominenteren Kollegen Wout van Aert (Belgien) und Tour de France-Sieger Tadej Pogačar (Slowenien). Der Zürcher Kurs kommt mit seinen 4.470 Höhenmetern voraussichtlich eher den Bergfahrern entgegen. Als Top-Favoriten gelten Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) und Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step).

sportstudio live: Radsport WM – Straßenrennen Frauen – Sa. 28.09. – ZDF: 15.15 Uhr

