"Schattenseite" enthüllt die dunkle Seite des Internets

"Die Thematik und die Zielgruppe ernstnehmen"

Eine Serie über die Gefahren von Social Media – erreicht man die Generation, um die es da geht, auf diesem Wege überhaupt noch? "Berechtigte Frage", gesteht Dreamtool-Produzent Stefan Raiser im Interview mit der Nachrichtenagentur prisma: "Ich möchte ja auch nicht, dass unsere Produktion als eine Kachel auf der Plattform endet, wo man sich fragt, was das soll, nach dem Motto: 'Das hat eh kein Mensch gesehen'". Zunächst einmal gehe es bei der Produktion darum, "die Thematik und die Zielgruppe ernstzunehmen". Um zu vermeiden, "in eine Draufsicht zu rutschen", arbeite man "sehr genau und behutsam mit dieser Generation und aus diesem Milieu heraus". Ob die Serie ein Erfolg wird, darüber "entscheidet am Ende die Qualität", so Raiser. "Junge Serien wie 'Euphoria', '13 Reasons Why' oder 'Sex Education' wurden millionenfach gestreamt – weil sie in allen Belangen fucking großartig waren. So banal ist es."