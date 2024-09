"Wundermittel Abnehmspritze – Hoffnung oder Risiko?": Alle Infos zur 3sat-Reportage

Adipösen, also schwer übergewichtigen Personen und Diabetes2-Patienten und -Patientinnen, soll jetzt ein in Amerika entdecktes Diabetesmedikament helfen. Eine Milliarde Menschen sind angeblich weltweit adipös, der Wirkstoff Semaglutid – ein Pieks pro Woche – verringert das Körpergewicht nach wenigen Monaten um 16 Prozent. Nicht zuletzt deshalb hat es seit Kurzem einen immensen Hype in den sozialen Medien und in TV-Sendungen um das "Wundermittel" gegeben. Krankenkassen verhalten sich allerdings restriktiv. Wer einfach nur schlank werden will, muss selber zahlen – monatlich etwa 300 Euro.