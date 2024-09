Shailene Woodley spricht über ihre Krankheit am 'Divergent'-Set

Shailene Woodley, bekannt aus der 'Divergent'-Trilogie, enthüllt in einem Podcast ihre schweren gesundheitlichen Probleme während der Dreharbeiten. Die Schauspielerin, die heute wieder gesund ist, berichtet von drastischen Symptomen und einer chaotischen medizinischen Situation.

In den 2010er-Jahren stieg Shailene Woodley zu einer gefragten Schauspielerin Hollywoods auf, eine Entwicklung, die mit ihrer für den Golden Globe nominierten Nebenrolle in Alexander Paynes Film "The Descendants" mit George Clooney begann und mit ihrer Hauprolle in der "Divergent"-Filmtriologie weiter ausgebaut wurde. Doch ausgerechnet während dieser ereignisreichen Zeit ihrer Karriere hatte Woodley mit starken gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Darauf hatte die 32-Jährige bereits vor vier Jahren in einem Gespräch mit der "New York Times" angespielt, als sie davon sprach, während der Dreharbeiten zu den "Divergent"-Filmen "sehr krank" gewesen zu sein. In "She MD", einem Podcast über weibliche Gesundheit, ging die Schauspielerin nun näher auf diese schwere Zeit ein – und erzählte im Detail von den Symptomen, unter denen sie zu leiden hatte.

"Es ging so weit, dass ich mein Gehör verlor", so Woodley. "Ich konnte nicht länger als fünf Minuten am Stück laufen, ohne mich stundenlang hinlegen und schlafen zu müssen." Außerdem habe sie nichts essen können, ohne danach Bauchschmerzen zu bekommen, was irgendwann dazu geführt habe, dass sie eine Angst vor Nahrung entwickelt habe.

Shailene Woodley: "Ich bin sehr gesund" Die Beschwerden seien Resultat einer chaotischen medizinischen Situation gewesen: "Es war eine Verschmelzung aus Problemen und Diagnosen und unterschiedlichen Ärzten, die mir unterschiedliche Dinge sagten." Heute, betont die Schauspielerin, sei sie "sehr gesund". Ihre Probleme haben sich irgendwann "physisch von selbst gelöst". Die genaue Diagnose wollte der "Big Little Lies"-Star jedoch nicht verraten: Das sei persönlich.

In den USA ist Shailene Woodley derzeit in der Mini-Serie "Three Women" zu sehen. Wann und wo die Serie über eine Schriftstellerin, die durch ganz Amerika fährt, um über den Verlust ihrer Familie hinwegzukommen, in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

