"Start-up-Gründer unter Druck": Alle Infos zur ZDF-Reportage "über Boom und Burnout"

Am 24. September, dem Tag der linearen Ausstrahlung der WISO-Doku "Zwischen Boom und Burnout – Start-up-Gründer unter Druck" wird mal wieder der Deutsche Gründerpreis verliehen. Dort werden – oft junge – Entrepreneure ausgezeichnet, deren Geschäftsidee ziemlich genial klingt oder sich in einigen Fällen auch schon als solche erwies. Doch der Erfolg hat auch Schattenseiten: enorme Arbeitszeiten, wenig Zeit für sich und die Familie, viel Druck für Körper und Geist. Sind deshalb gerade junge High Potentials vom Burnout bedroht? Die Doku von Matthias Hambsch stellt einige von ihnen vor, die in den letzten Jahren für den Deutschen Gründerpreis nominiert waren.

Drei weitere Unternehmer werden in der Doku porträtiert: Das Hamburger Start-up BLUU Seafood macht zwar noch keinen Gewinn, verfolgt aber eine nachhaltige und damit gute Idee: Gründer und Meeresbiologe Sebastian Rakers vermehrt Fischzellen in Bioreaktoren. Daraus entstehen Fischstäbchen, Sushi und Kaviar. Ein Beitrag gegen die Überfischung der Meere und weniger Tierleid. Ebenfalls nachhaltig unterwegs sind die Würzburger Nathanael und Johannes Laier. Mit WeSort.AI arbeiten sie an einem Analysemodul zur Mülltrennung. Ihr Ziel: die Recyclingquote deutlich zu erhöhen. Auch Patric Faßbender und Marcus Stahl lernt man in der WISO-Doku kennen. Sie haben geschafft, wovon viele Jungunternehmer träumen. 2013 gründeten sie Tonies – ein interaktiver Hör-Spiel-Spaß ohne Bildschirme, zerkratzte CDs oder komplizierte Bedienelemente für die ganz junge Kundschaft respektive ihre Eltern. Tonies gewann 2019 den Deutschen Gründerpreis. Und was tun Patric Faßbender und Marcus Stahl heute? 2023 schieden die beiden Gründer aus dem Unternehmen aus, sie haben finanziell ausgesorgt. Wartet nun eine neue "Herausforderung" oder können die beiden ihren Lebensstil ändern? Und hat sich all der Stress in Sachen Glücksempfinden gelohnt?