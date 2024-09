Tommi Schmitt küsst Joko Winterscheidt live im TV!

Tommi Schmitt hat bei "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) für einen kuriosen Moment gesorgt. Er küsste den Moderator Joko Winterscheidt plötzlich auf den Mund.

Der Jubel war groß, als Tommi Schmitt (35) in der dritten Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" am Sonntagabend das geschafft hatte, was noch niemandem bislang in der achten Staffel der ProSieben-Sendung gelang: nämlich Joko Winterscheidt (45) im Finale zu besiegen und damit die Rolle des Moderators abzunehmen.

Im Eifer des Gefechts tat der Podcaster dann etwas, was nicht nur Joko überrascht haben dürfte: Im Konfetti-Regen schritt er auf den Showmaster zu und küsste ihn plötzlich auf den Mund. Tommi Schmitt postete die kurze Szene selbst auf Instagram und schrieb dazu selbstironisch: "JAAAAAA. Nächste Woche moderiere ich die Kiste! Auch ein Bussi für euch!"

Tommi Schmitt küsst Joko Winterscheidt auf den Mund "Mit dem Kuss hat niemand gerechnet, aber nächste Woche wird toll", kommentiert ein Nutzer den Clip und ein anderer Fan scherzt in Anspielung auf den legendären Kuss der zwei Sängerinnen vor über 20 Jahren auf der MTV-Bühne: "Deutsche Britney Spears und Madonna."

Joko selbst nahm den kuriosen Schmatzer mit Fassung. Wenige Augenblicke zuvor hatte der Entertainer noch im Finale bemerkt, dass Tommi immer wieder in den Show-Pausen zu ihm gekommen war, weil er herausfinden wollte, ob Joko die Antwort auf bestimmte Fragen gewusst hätte. "Du riechst so gut. Deshalb bin ich dir so nahe gekommen immer. Er riecht wirklich fantastisch", erklärte der "Gemischtes Hack"-Moderator dazu bereits in Flirtlaune.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. "Ich will das gar nicht moderieren. Ich habe Angst." Ob es also der betörende Duft von Joko Winterscheidt war, der Tommi Schmitt zu einem Kuss hinreißen ließ? Für den Podcaster stellten sich die entscheidenden Momente im Finale jedenfalls ohnehin als Achterbahnfahrt der Gefühle heraus. "Gott, will ich das überhaupt? Ich will das gar nicht moderieren. Ich habe Angst", bekundete er mehrmals, als er kurz vor dem Sieg stand.

Nach dem erfolgreichen Finale mit anschließendem "Bussi" für Joko unterzeichnete er dann schließlich doch den Moderationsvertrag. Am kommenden Sonntagabend, 29. September, 20.15 Uhr, bei ProSieben, heißt es somit: "Wer stiehlt Tommi Schmitt die Show?" Mit dabei sind dann neben Joko Winterscheidt auch Kurt Krömer und Nina Chuba, die bislang noch kein Finale erreichen konnten.

