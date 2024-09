Fremdgeh-Desaster im "Sommerhaus der Stars": Raúl Richter schockiert Freundin Vanessa

Der "Sommerhaus der Stars"-Fluch 2024

Sam Dylan und Rafi Rachek verraten: Eine Liebesbeziehung zerbricht nach "Sommerhaus"-Dreh

Jedem Fan der beliebten RTL-Reality-Sendung dürfte der "Sommerhaus"-Fluch ein Begriff sein. Zahlreiche Pärchen, die am "Sommerhaus der Stars" teilgenommen haben, trennten sich während oder kurz nach der Krawallshow. In der kommenden Staffel werden also nicht nur Eskalationen zu sehen sein, sondern es bahnt sich zudem ein neues Liebesdrama an. Sam Dylan und Rafi Rachek haben an der frisch abgedrehten Staffel teilgenommen und verraten, dass nicht jede Liebe das "Sommerhaus der Stars" 2024 überlebt hat.

