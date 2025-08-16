Home News TV-News

"Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag": So gut war der Selbstfindungs-Film mit Ronja Rath

Mit Ronja Rath

"Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag": So gut war der Selbstfindungs-Film

16.08.2025, 10.22 Uhr
von Susanne Bald
Maria stellt ihr Leben auf den Kopf: Anstatt das Familienunternehmen zu übernehmen, begibt sie sich auf die traditionelle Walz. Eine Reise, die ihre Sicht auf die Welt verändern wird.
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Abschiednehmen gehört für Wandergesellen zum täglichen Leben. Auch daran muss Maria (Ronja Rath) sich erst noch gewöhnen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin Television/Lemonpie Film/Petro Domenigg
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Obwohl sie auf ihrer Reise auch immer wieder aneinandergeraten, verstehen sich Maria (Ronja Rath) und Cem (Sohel Altan Gol) im Grunde gut. Allerdings hat Maria das Gefühl, dass der Altgeselle ein Geheimnis mit sich herumträgt. Warum tickt er manchmal so schnell aus?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin Television/Lemonpie Film/Petro Domenigg
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Voller Einsatz: Maria (Ronja Rath) und Cem (Sohel Altan Gol) decken auf der Walz unter anderem auf einer Sommerbaustelle das Dach eines Neubaus.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin Television/Lemonpie Film/Petro Domenigg
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Eigentlich hat Maria (Ronja Rath) Höhenangst. Doch auf der Walz stellt sich die junge Frau jeder Herausforderung, um ihr Vorhaben durchzuziehen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin Television/Lemonpie Film/Petro Domenigg
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Maria (Ronja Rath) findet an ihrem Nachtlager einen Brief bei Cems Sachen. Wer ist die ominöse Mirjam? Hat sie etwas mit Cems manchmal so schlechter Stimmung zu tun?   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin Television/Lemonpie Film/Petro Domenigg
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Auf der Walz muss man sich zu helfen wissen, da wird dann schon mal der Dorfbrunnen zum Waschbecken umfunktioniert. Die Beschwerden der Einheimischen weiß Maria (Ronja Rath) schlagfertig zu kontern.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin Television/Lemonpie Film/Petro Domenigg
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Steffen (Silas Breiding) überrascht seine Freundin Maria (Ronja Rath) mit ihrem ersten gemeinsamen Haus. Allerdings hat er vergessen, sie zu fragen, ob sie das überhaupt möchte. Denn Maria hat ganz andere Pläne.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin Television/Lemonpie Film/Petro Domenigg
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Der Wandergeselle Cem (Sohel Altan Gol, rechts) bringt Maria (Ronja Rath) auf die Idee, ebenfalls auf die Walz zu gehen. Ihr Vater Volker (Oliver Stokowski) ist davon alles andere als begeistert.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin Television/Lemonpie Film/Petro Domenigg
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Marias Freund Steffen (Silas Breiding) dachte eigentlich, dass sie bald in ihr eigenes Haus ziehen, heiraten und Eltern werden. Er lässt Maria nur ungern ziehen. Wird die Fernbeziehung ihre dreijährige Walz überstehen?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin Television/Lemonpie Film/Petro Domenigg
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Auf der Walz: Altgeselle Cem (Sohel Altan Gol) nimmt Maria (Ronja Rath) unter seine Fittiche und bringt ihr alles bei, was man als Wandergesellin so wissen und können muss. Das geht nicht immer ohne Reibungen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Constantin Television/Lemonpie Film/Petro Domenigg

Was ist Freiheit? Für viele wohl ein Leben ohne Pflichten oder gesellschaftlichen Druck, in dem man jeden Moment genießen kann! Von so einem Leben ist Maria (Ronja Rath) weit entfernt, denn ihr alleinerziehender Vater Volker (Oliver Stokowski) hat konkrete Pläne für sie und ihren Freund (Silas Breiding): Er möchte, dass die Zimmerin den Betrieb ihres Vaters übernimmt und eine Vorzeige-Familie gründet. Das hat Maria bisher so akzeptiert – doch als der Wandergeselle Cem (Sohel Altan Gol) plötzlich in der Schreinerei steht, kommen bei Maria Zweifel auf, ob die geplante Zukunft sie glücklich machen wird...

ARD
"Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag"
Drama, Roadmovie • 15.08.2025 • 20:15 Uhr

Er habe auf der Walz, die ihn unter anderem nach Indonesien, Peru und Marokko führte, viel gelernt, berichtet Cem Maria. Vor allem über die Menschen. Und: "Du bist keinem Rechenschaft schuldig, außer dir selbst." Vielleicht hätte sie das nach der Gesellenprüfung auch machen sollen, sinniert Maria. Sie könne es ja immer noch tun, meint Cem.

Vater und Tochter trennen sich im Streit

Volker und Steffen sind schockiert, als Maria ihnen verkündet, dass sie auf die Walz gehen wird. "Ich kann so nicht weitermachen", erklärt sie sich. Man habe sie nie gefragt, ob sie dieses Leben eigentlich wolle. "Du bist auch nicht besser als deine Mutter", schleudert ihr Volker entgegen – das letzte Zünglein an der Waage. Vater und Tochter trennen sich im Streit, Maria folgt dem Altgesellen Cem auf seine Reise.

"Entweder du packst das oder nicht, aber am Ende wirst du nicht mehr der Mensch sein, der du heute bist", prophezeit "Tippelbruder" Cem Maria. Ohne Handy, ohne Geld, ohne festes Dach über dem Kopf, teils schwere körperliche Arbeit, drei Jahre und ein Tag. Ob sie weiß, auf was sie sich da einlässt?

"Auf der Walz" – was heißt das eigentlich?

Die Walz war bis ins 18. Jahrhundert hinein Pflicht für junge Handwerker. Gesellen sollten nach ihrer Lehrzeit unterwegs Erfahrungen sammeln. Mit der Industriellen Revolution verlor sie an Bedeutung, dennoch ist die Walz bis heute Tradition. Aktuell sind laut Schätzung zwischen 450 und 600 Menschen im deutschsprachigen Raum auf Walz. Darunter etwa zehn Prozent Frauen. Bis heute erkennt man sie an ihrer traditionellen Kluft, bestehend aus schwarzen Hosen, Westen und Hüten, weißen Hemden und geschwungenen Wanderstöcken.

Maria auf einer skurrilen Reise

Für die junge Maria wird die Walz vor allem eine Reise zu sich selbst, eine Befreiung und Emanzipation in der Männerwelt zu Hause und auf der Wanderschaft. Und es kommt unterwegs zu Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen, teils skurril, teils augenöffnend, teils herzerwärmend.

Ihre Figur Maria habe ihr gezeigt "wie wichtig es ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und nicht zu versuchen, nur den Erwartungen anderer gerecht zu werden", erzählt die sympathische Neuentdeckung Ronja Rath im ARD-Interview. "Ein Risiko einzugehen und aus seiner Komfortzone herauszukommen braucht viel Mut, aber bringt dir am Ende immer eine neue Erfahrung und lässt dich auch eine neue Version deiner Selbst entdecken." Gedreht wurde das meist gemütlich vor sich hinplätschernde Roadmovie in idyllischer Landschaft rund um Wien.

"Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag" – Fr. 15.08. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

