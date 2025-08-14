Home News TV-News

Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!

Serien-Fortsetzung

Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!

14.08.2025, 09.54 Uhr
von Anja Kratz
Hendrik Duryn schlüpft erneut in die Rolle des unkonventionellen Lehrers Stefan Vollmer in der beliebten RTL-Serie "Der Lehrer". Vollmer bringt Herz und Haltung in den Schulalltag zurück und stellt sich mit eigenem Stil den Herausforderungen. Die Dreharbeiten für sechs neue Folgen sind bereits angelaufen.
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.
Hendrik Duryn (57) in der Rolle des Stefan Vollmer: Auf seine ganz eigene Art und Weise meistert er seinen privaten und beruflichen Alltag - und begeistert die Zuschauer.  Fotoquelle: © Foto: TVNOW/Quellenangabe/Beachtung der unter http:/kommunikation

Die Pause ist vorbei – Stefan Vollmer ist zurück, der Lehrer mit Kanten ist wieder da! Hendrik Duryn schlüpft erneut in seine Paraderolle als der unorthodoxe Pädagoge Stefan Vollmer, der mehr als nur Unterricht bietet – er bringt Herz und Haltung in den Schulalltag zurück. Seit Ende Juli läuft der Dreh für sechs neue Folgen der erfolgreichen RTL-Serie „Der Lehrer“ in Leipzig und Umgebung. Die MadeFor Film produziert im Auftrag von RTL die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Serie (u.a. Deutscher Fernsehpreis, Deutscher Comedypreis).

Ein frischer Cast für die Serien-Fortsetzung

Vollmer bleibt, was er immer war: ein Lehrer, der es nicht leicht hat – weder mit seinen Schülern noch mit den Kollegen. Doch gerade diese „Kanten“ machen ihn zu einem so beliebten Charakter. Ob pubertierende Sprüche, verletzte Seelen oder der tägliche Wahnsinn des Lehrerlebens – Vollmer stellt sich mit seinem eigenen unorthodoxen Stil jeder Herausforderung. Duryn ist glücklich, den Kultlehrer wieder zu spielen: „Oft erkennt man den Wert einer Sache erst, wenn sie vorbei ist. Ich bin schon sehr glücklich, den Vollmer wieder bei mir zu haben.“

„Der Lehrer“ startet mit einem frischen Cast in eine neue Ära: Birte Hanusrichter spielt die impulsive Nachbarin Nadia, die nicht nur Vollmers Alltag, sondern auch sein Herz ordentlich aufmischt. An der Seite von Duryn sind unter anderem Tanja Schleiff als Schulleiterin Vanessa Bohm sowie ein junges, dynamisches Schülerensemble mit Kya-Celina Barucki, Luke Matt Röntgen, Katharina Hirschberg, Acelya Sezer, Leon Ndiaye und Linus Moog zu sehen.

Derzeit beliebt:
>>Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest
>>Roland Kaiser: Heimliche Liebe führte zu Ehe-Glück
>>Sommerhaus der Stars 2025: Diese Promi-Paare riskieren den Fluch
>>Andrea Kiewel: Vom DDR-Schwimmstar zum "Fernsehgarten"-Star

Das Comeback der beliebten Serienfigur

Die Geschichte geht weiter: Vollmer hatte dem Lehrerjob eigentlich den Rücken gekehrt und sich mit seiner Tochter Frida (Hanna Barbara Jurgons) in Leipzig eine Werkstatt aufgebaut. Doch ein gestohlenes Portemonnaie, eine rebellische Schülerin und eine vergessene Klasse bringen ihn zurück vor die Tafel – dorthin, wo er gebraucht wird. Zurück im Geschehen trifft er auf Jugendliche, die längst aufgegeben haben, an sich zu glauben. Doch Vollmer wäre nicht Vollmer, wenn er tatenlos zusähe.

Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Die „Große Maus-Show“ sorgt im Sommer 2025 für eine echte TV-Überraschung: Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen übernimmt die beliebte Familiensendung – und schlüpft damit erstmals in die Rolle des Quizmasters für Groß und Klein.
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.

Der Dreh geht noch bis Anfang Oktober, und Fans dürfen sich auf eine aufregende Fortsetzung freuen. Produzenten sind Mirko Schulze und Christian Munder, Regie führen Dominic Müller und Nico Zingelmann. Als Executive Producer für RTL fungiert Sylke Poensgen, unter der Leitung von Hauke Bartel.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Der Lehrer" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Let's Dance: Wird Andrea Kathrin Loewig die nächste Tanz-Queen?
Tanzleidenschaft
Andrea Kathrin Loewig
Geheime Liebe: Chico und seine großen Zukunftspläne
Familienplanung
Chico
"Die Bachelors"-Beziehung endet schon kurz nach den Dreharbeiten
Skandal in der Datingshow
Felix Stein und Martin Braun lächeln in die Kamera.
Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
„Die Bachelors“
Felix Stein (links) und Martin Braun verteilen ab dem 18. Juni als "Die Bachelors" Rosen und suchen die große Liebe.
Von Staffel 1 bis 15: Diese "Bachelor"-Beziehungen hielten wirklich!
Alle "Bachelors" in der Übersicht
Was machen die "Bachelor" der vorherigen Staffeln heute?
Vom Reality-Star zum Seriendarsteller: Gustav Masurek in "Alles was zählt"
Gastrolle in Daily-Soap
Gustav Masurek und Anne Menden
Elisabeth Lanz: Die Schlange und das Drama am Set!
Tiererlebnis
Als "Tierärztin Dr. Mertens" hat Elisabeth Lanz regelmäßig mit etwas eigenwilligen tierischen Co-Stars zu tun.
"Tierärztin Dr. Mertens" Elisabeth Lanz im Interview über die Dreharbeiten und Tierschutz
"Lebewesen wie du und ich"
Schauspielerin Elisabeth Lanz mit einer Schlange auf dem Arm.
Channing Tatum als Magic Mike: Letzter Tanz im Free-TV
"Magic Mike's Last Dance"
Magic Mike's Last Dance
„Praxis mit Meerblick“ 2026: Alle Infos zur neuen Staffel
Tanja Wedhorn verrät
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Andrea Kiewel ungewöhnlich privat: Das ist ihr Verlobter
Vierte Ehe für die "Fernsehgarten"-Moderatorin
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Andrea "Kiwi" Kiewel ist mit einem israelischen Ingenieur und Reservisten verlobt.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack
Schlagerstar privat
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Die spektakulärsten Fälschungen bei „Bares für Rares“ – und wie sie aufflogen
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Audrey Tautous neue Wege: Was macht der "Amélie"-Star heute?
Privatleben
Audrey Tautou
Die unglaubliche Karriere der Sarah Brightman
Musikalische Ikone
Sarah Brightman
Showeinlage im ZDF-„Fernsehgarten“ endet nass für Nelson Müller
Panne im Live-TV
TV-Koch Nelson Müller
Stephen King wäre stolz – Filmkritik zu „Weapons – Die Stunde des Verschwindens“
Neuer Horrorthriller
Ein Kind steht nachts vor einem Fenster.
Bullys Fortsetzung: Was kann "Das Kanu des Manitu"?
Kultfilm-Fortsetzung
Michael "Bully" Herbig
Jimi Blue: Papa-Zeit mit Snow nach Versöhnung
Familienversöhnung
Jimi Blue Ochsenknecht
Sky du Monts letzter Streich im Kino: "Das Kanu des Manitu"
Abschiedsvorstellung
Sky du Mont und Michael "Bully" Herbig
ARD wagt Reality-TV: Werwölfe erobern den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Reality-Experiment
Michael Kessler
Wim Wenders zum 80. Geburtstag: Ein Porträt des großen Suchenden
Regieikone
Wim Wenders
Kino-Neustarts am 14. August: Das Kanu des Manitu und mehr
Kino-Highlights
Das Kanu des Manitu
10 Jahre "Wir schaffen das": Eine Bilanz
Am Puls mit Sarah Tacke: Flucht und Krise – 10 Jahre "Wir schaffen das"
Am Puls mit Sarah Tacke Flucht und Krise - 10 Jahre "Wir schaffen das"