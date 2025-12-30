Home News TV-News

Florian Silbereisen und das „Traumschiff“: Warum sein Kapitän anders heißt

Spannende Fakten

Florian Silbereisen und das „Traumschiff“: Warum sein Kapitän anders heißt

30.12.2025, 10.23 Uhr
von Alexander Kords
Seit über 40 Jahren sticht das „Traumschiff“ in See – mit wechselnden Kapitänen, echten Luxuslinern und überraschenden Hintergründen. Warum Florian Silbereisens Rollenname geändert wurde, welches Schiff Rekordhalter ist und welche Stars immer wieder an Bord zurückkehrten, liest du hier.
Collien Fernandes im Interview
Sie zählen zur Hauptbesetzung des ZDF-Dauerbrenners "Das Traumschiff": Florian Silbereisen (Kapitän Max Parger, Mitte), Daniel Morgenroth (Staff-Kapitän Martin Grimm) und Collien Fernandes (Dr. Jessica Delgado).  Fotoquelle: ZDF / Dirk Bartling

Seit Jahrzehnten gehört das „Traumschiff“ zu den absoluten Dauererfolgen im deutschen Fernsehen. Bereits im November 1981 flimmerte die erste von mittlerweile über 100 Folgen im ZDF über die Bildschirme. Seither hat sich rund um die Kultserie eine ganze Reihe spannender Fakten und Anekdoten angesammelt – einige davon findest du hier.

Sechs Kapitäne

Seit dem Start der Serie wurde das „Traumschiff“ von insgesamt sechs Kapitänen geführt. In den ersten sechs Folgen verkörperte Günter König den Kapitän Jens Braske, ehe er 1982 von Heinz Weiss abgelöst wurde, der als Kapitän Heinz Hansen in See stach. Mit 16 Jahren bleibt er bis heute der dienstälteste Kapitän der Serie.

Sein Nachfolger Siegfried Rauch übernahm von 1999 bis 2013 als Kapitän Jakob Paulsen das Ruder. Zwar war er kürzer im Amt als Weiss, trat mit 36 Episoden jedoch in mehr Folgen auf. Von 2014 bis 2019 folgte Sascha Hehn in der Rolle des Kapitäns Victor Burger.

Derzeit beliebt:
>>Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
>>"Chancen muss man nutzen": Diesen Weltstar küsste Judith Rakers auf die Wange
>>EX-GZSZ-Star packt über chaotischen "Traumschiff"-Kuss mit Silbereisen aus
>>So begann die Liebe von Helene Fischer und Thomas Seitel wirklich

Nach dessen Ausstieg übernahm Daniel Morgenroth als Staff-Kapitän Martin Grimm das Kommando – allerdings nur für Folge 84. Seit Episode 85 ist Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger auf dem „Traumschiff“ im Einsatz.



Familienkonflikt bei Florian Silbereisen: Bruder packt aus
Franz Silbereisen, der Bruder des Schlagerstars Florian Silbereisen, hat mit seinen Aussagen für Aufsehen gesorgt. Seine kritischen Kommentare über das Showgeschäft führten zu internen Familienproblemen.
Eklat in der Familie
Florian Silbereisens älterer Bruder sprach mit den Medien. Seine Aussagen sorgten für "viel Stress" innerhalb der Familie.

So kam Florian Silbereisen zu seinem Rollennamen Max Parger

Ursprünglich sollte Florian Silbereisens Rolle auf dem „Traumschiff“ den Namen Max Prager tragen. Bei den Recherchen für die Serie stellte sich jedoch heraus, dass es von 1854 bis 1910 einen realen deutschen Schiffskapitän mit genau diesem Namen gab.

Der historische Max Prager machte zwar als erfahrener Navigator auf sich aufmerksam, als er Ende des 19. Jahrhunderts den Afrika-Forscher Hermann von Wissmann vom Rhein bis in die damalige Kolonie Deutsch-Ostafrika (heute Tansania) begleitete. Dort waren Wissmann und Prager jedoch an der Niederschlagung eines Aufstands beteiligt, zudem wird Prager rassistisches Gedankengut zugeschrieben.

Um mögliche Verwechslungen und problematische Assoziationen von vornherein zu vermeiden, entschieden sich die Verantwortlichen der Serie schließlich für eine Namensänderung. Aus Max Prager wurde kurzerhand Max Parger.

Ausgeplaudert: Barbara Schöneberger verrät Florian Silbereisens Laster
Florian Silbereisen gilt als beliebter Schlagerstar ohne größere Skandale. Doch im Podcast "Baywatch Berlin" enthüllte Barbara Schöneberger eine geheime Angewohnheit des Traumschiff-Kapitäns, die viele Fans überraschen könnte.
Hättest Du das gedacht?
Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen sitzen auf einer Moderationscouch.

Diese sieben Schiffe wurden bereits zum Schauplatz des "Traumschiffes"

Für die Dreharbeiten des „Traumschiffs“ kamen im Laufe der Jahre insgesamt sieben unterschiedliche Schiffe zum Einsatz. In den ersten sechs Folgen diente die MS Vistafjord als Schauplatz der Serie. Sie wurde Anfang der 1970er-Jahre gebaut und im Jahr 2017 in Indien verschrottet.

Ebenfalls für sechs Episoden war die MS Astor im Einsatz. Das Schiff wurde 1980 gebaut und war damit während seiner „Traumschiff“-Einsätze 1983 und 1984 noch vergleichsweise neu. 2022 wurde die MS Astor in der Türkei abgewrackt.

Deutlich länger kam die MS Berlin zum Einsatz: Zwischen 1986 und 1999 war sie in insgesamt 21 Folgen zu sehen. Heute fährt sie unter dem Namen Dream Goddess unter der Flagge der Bahamas.

Als viertes Schiff folgte die MS Deutschland, die mit 40 Folgen zu den bekanntesten „Traumschiff“-Schauplätzen zählt. 2014 ging die Reederei Peter Deilmann insolvent, wodurch auch der Einsatz des Schiffs für die Serie endete. Die MS Deutschland ist inzwischen ebenfalls unter bahamaischer Flagge unterwegs und trägt heute den Namen World Odyssey.

Seit 2015 dient die MS Amadea als aktuelles „Traumschiff“. Das Anfang der 1990er-Jahre gebaute Schiff wird von Phoenix Reisen betrieben. Das Unternehmen stellte für jeweils eine Folge auch die MS Artania und die MS Amera zur Verfügung.

Florian Silbereisen: So reich ist Deutschlands Schlager-Liebling
Florian Silbereisen begann seine beeindruckende Karriere im Alter von neun Jahren und hat sich seitdem ein Millionenvermögen aufgebaut. Wir werfen einen Blick auf seine finanzielle Situation.
Das Vermögen des Schlagerstars
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.

Jeweils sieben Auftritten beim ZDF-„Traumschiff“: Das sind die Rekordgäste

Häufig als Gast an Bord zu sehen waren. Spitzenreiter ist bislang Marek Erhardt: Der Enkel von Heinz Erhardt wirkte zwischen 1997 und 2022 in insgesamt acht Folgen mit.

Auf dem zweiten Platz folgen gleich mehrere bekannte Namen. Mit jeweils sieben Auftritten gehören Gaby Dohm, Gila von Weitershausen, Maria Sebaldt und Dietrich Mattausch zu den häufigsten „Traumschiff“-Gästen in der Geschichte der Serie.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Verrückt nach Meer Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

Wenn das eigene Hirn zum Feind wird: "The Copenhagen Test" startet bei Sky
Sci-Fi-Thriller
"The Copenhagen Test"
Von Papst Franziskus bis Laura Dahlmeier: Von diesen Promis mussten wir uns 2025 verabschieden
"Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen"
Papst Franziskus
Ein dramatisches Wiedersehen
"Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt"
"Die Bergretter - Die Zeit, die bleibt"
"Ich war nicht rebellisch": "Ku'damm 77"-Star Sonja Gerhardt im Interview
Rückkehr auf dem Ku'damm
Sonja Gerhardt im Interview
Hättest du sie erkannt? So sah Simone Thomalla früher aus
Wilde Frisur
So sieht Simone Thomalla heute aus – die Schauspielerin nimmt in diesem Jahr an "Let's Dance" teil.
"Sedierend": Klaas Heufer-Umlauf teilt gegen "Das Traumschiff" aus
Traumschiff-Kritik
Klaas Heufer-Umlauf spricht.
Neuer ZDF-Krimi mit Lisa Maria Potthoff nach Quotenerfolg
"Sarah Kohr – Großer Bruder"
"Sarah Kohr - Großer Bruder"
Toronto: 230 Nationen, eine Stadt – so leben sie zusammen
"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Toronto"
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Toronto
Vierschanzentournee im TV: Das sind die Übertragungen im Ersten & ZDF
"Sportschau"
Pius Paschke
Mut, Temperament und ein schneller Degen: Alle Infos zum Zweiteiler im ZDF
"Die drei Musketiere – D'Artagnan"
"Die drei Musketiere - D'Artagnan"
Howard Carpendale über Helene Fischers "Atemlos": "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Lukas Podolski verliert Familienmitglied: "Du warst wie eine zweite Mutter"
Emotionaler Abschied
Lukas Podolski
Katja Riemann verabschiedet sich von Ex-Partner: "Du hattest keine Angst vor dem Tod"
Riemanns Abschied
Katja Riemann
Dennis Gansels "Der Tiger": Eine Reise ins Herz der Finsternis
Panzerdrama
"Der Tiger"
George Clooney wird Franzose: Hollywood-Star erhält neue Staatsbürgerschaft
Clooneys neue Heimat?
George Clooney
Comedian Shahak Shapira beklagt Judenhass in Deutschland: "Ich bin super-verbittert"
Comedian im Widerstand
Shahak Shapira
Von "Adolescence" bis Haftbefehl: Die Serien-Highlights 2025
Serien-Highlights 2025
"Adolescence"
In bester Hofnarrentradition
"Urban Priol: TILT 2025 – Der Jahresrückblick"
Urban Priol: TILT 2025 - Der Jahresrückblick
Über 16 Kilometer Gleisstrecke: Das ist die größte Modellbahn der Welt
"Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
"Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
Neue Reihe zum Jahreswechsel: Anke Engelke setzt Kurzfilm-Tradition fort
"Eine halbe Stunde ist viel Zeit"
Eine halbe Stunde ist viel Zeit
Tom Hanks und Meg Ryan: Romantik pur in "Schlaflos in Seattle"
Kult-Romanze
Schlaflos in Seattle
Katastrophen-Quoten für neuen "Tatort": Die wenigsten Zuschauer seit 2022
Schlechte Zahlen
Tatort: Murot und der Elefant im Raum
Schöneberger über Abschied von Thomas Gottschalk: "Ist eine gute Entscheidung"
Podcast-Rückblick
Barbara Schöneberger
Mario Adorf über verstorbene Brigitte Bardot: "Bin ihr für immer dankbar"
Abschied einer Ikone
Mario Adorf
Deutsche Kino-Charts 2025: Das gab es seit acht Jahren nicht
Erfolgsjahr im Kino
Das Kanu des Manitu
Netflix bestätigt neues Spin-off: „Stranger Things“ kommt 2026 zurück
Das wissen wir
Stranger Things, Staffel 5
„Wir haben uns getrennt“: Mark Forster spricht offen über Abschied
Einblick in sein Leben
Mark Forster auf einer Couch.
Die wahre Geschichte des ersten Ölrauschs in Deutschland
"Schwarzes Gold"
Schwarzes Gold
BR-Doku zeigt den bewegenden Lebensweg des queeren Pioniers Daniel Küblböck
"Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser"
"Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser"
Daniel und Patrice Aminati getrennt: Zwei Wahrheiten über eine Ehe
Liebes-Aus
Daniel Aminati mit ernstem Blick.