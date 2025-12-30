Florian Silbereisen und das „Traumschiff“: Warum sein Kapitän anders heißt

Seit Jahrzehnten gehört das „Traumschiff“ zu den absoluten Dauererfolgen im deutschen Fernsehen. Bereits im November 1981 flimmerte die erste von mittlerweile über 100 Folgen im ZDF über die Bildschirme. Seither hat sich rund um die Kultserie eine ganze Reihe spannender Fakten und Anekdoten angesammelt – einige davon findest du hier.

Sechs Kapitäne Seit dem Start der Serie wurde das „Traumschiff“ von insgesamt sechs Kapitänen geführt. In den ersten sechs Folgen verkörperte Günter König den Kapitän Jens Braske, ehe er 1982 von Heinz Weiss abgelöst wurde, der als Kapitän Heinz Hansen in See stach. Mit 16 Jahren bleibt er bis heute der dienstälteste Kapitän der Serie.

Sein Nachfolger Siegfried Rauch übernahm von 1999 bis 2013 als Kapitän Jakob Paulsen das Ruder. Zwar war er kürzer im Amt als Weiss, trat mit 36 Episoden jedoch in mehr Folgen auf. Von 2014 bis 2019 folgte Sascha Hehn in der Rolle des Kapitäns Victor Burger.

Nach dessen Ausstieg übernahm Daniel Morgenroth als Staff-Kapitän Martin Grimm das Kommando – allerdings nur für Folge 84. Seit Episode 85 ist Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger auf dem „Traumschiff“ im Einsatz.

So kam Florian Silbereisen zu seinem Rollennamen Max Parger Ursprünglich sollte Florian Silbereisens Rolle auf dem „Traumschiff“ den Namen Max Prager tragen. Bei den Recherchen für die Serie stellte sich jedoch heraus, dass es von 1854 bis 1910 einen realen deutschen Schiffskapitän mit genau diesem Namen gab.

Der historische Max Prager machte zwar als erfahrener Navigator auf sich aufmerksam, als er Ende des 19. Jahrhunderts den Afrika-Forscher Hermann von Wissmann vom Rhein bis in die damalige Kolonie Deutsch-Ostafrika (heute Tansania) begleitete. Dort waren Wissmann und Prager jedoch an der Niederschlagung eines Aufstands beteiligt, zudem wird Prager rassistisches Gedankengut zugeschrieben.

Um mögliche Verwechslungen und problematische Assoziationen von vornherein zu vermeiden, entschieden sich die Verantwortlichen der Serie schließlich für eine Namensänderung. Aus Max Prager wurde kurzerhand Max Parger.

Diese sieben Schiffe wurden bereits zum Schauplatz des "Traumschiffes" Für die Dreharbeiten des „Traumschiffs“ kamen im Laufe der Jahre insgesamt sieben unterschiedliche Schiffe zum Einsatz. In den ersten sechs Folgen diente die MS Vistafjord als Schauplatz der Serie. Sie wurde Anfang der 1970er-Jahre gebaut und im Jahr 2017 in Indien verschrottet.

Ebenfalls für sechs Episoden war die MS Astor im Einsatz. Das Schiff wurde 1980 gebaut und war damit während seiner „Traumschiff“-Einsätze 1983 und 1984 noch vergleichsweise neu. 2022 wurde die MS Astor in der Türkei abgewrackt.

Deutlich länger kam die MS Berlin zum Einsatz: Zwischen 1986 und 1999 war sie in insgesamt 21 Folgen zu sehen. Heute fährt sie unter dem Namen Dream Goddess unter der Flagge der Bahamas.

Als viertes Schiff folgte die MS Deutschland, die mit 40 Folgen zu den bekanntesten „Traumschiff“-Schauplätzen zählt. 2014 ging die Reederei Peter Deilmann insolvent, wodurch auch der Einsatz des Schiffs für die Serie endete. Die MS Deutschland ist inzwischen ebenfalls unter bahamaischer Flagge unterwegs und trägt heute den Namen World Odyssey.

Seit 2015 dient die MS Amadea als aktuelles „Traumschiff“. Das Anfang der 1990er-Jahre gebaute Schiff wird von Phoenix Reisen betrieben. Das Unternehmen stellte für jeweils eine Folge auch die MS Artania und die MS Amera zur Verfügung.

Jeweils sieben Auftritten beim ZDF-„Traumschiff“: Das sind die Rekordgäste Häufig als Gast an Bord zu sehen waren. Spitzenreiter ist bislang Marek Erhardt: Der Enkel von Heinz Erhardt wirkte zwischen 1997 und 2022 in insgesamt acht Folgen mit.

Auf dem zweiten Platz folgen gleich mehrere bekannte Namen. Mit jeweils sieben Auftritten gehören Gaby Dohm, Gila von Weitershausen, Maria Sebaldt und Dietrich Mattausch zu den häufigsten „Traumschiff“-Gästen in der Geschichte der Serie.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels