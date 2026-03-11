Home News Star-News

6 überraschende Fakten über Florian Silbereisen

Ein Schlagerstar, der überrascht

6 erstaunliche Fakten über Florian Silbereisen!

11.03.2026, 15.58 Uhr
von Annika Schmidt
Florian Silbereisen ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht wegzudenken, doch abseits der Bühne gibt es Geschichten, die kaum jemand kennt. Polizeieinsätze, ungewöhnliche Show-Highlights und Rituale gehören dazu.
Florian Silbereisen.
Florian Silbereisen steht seit langem in der Öffentlichkeit, und doch gibt er nur selten private Einblicke. Wir haben Fakten, die du mit Sicherheit noch nicht kanntest.  Fotoquelle: © MDR/JürgensTV/Dominik Beckmann

Florian Silbereisen ist seit seiner Kindheit eine feste Größe im Fernsehen — und trotzdem bleibt vieles aus seinem Privatleben verborgen. Während Millionen Zuschauer den stets höflichen Showmaster aus großen Samstagabendshows kennen, existieren abseits der Bühne Geschichten, die kaum jemand mit ihm in Verbindung bringen würde. Manche davon wirken so überraschend, dass sie fast nicht zu seinem makellosen Image passen.

1. Als Florian Silbereisen mit der Polizei zu tun bekam

Florian Silbereisen im Konflikt mit den Gesetzeshütern? Der Entertainer ist für seine freundliche und bodenständige Art bekannt und dennoch war er in polizeiliche Vorfälle verwickelt. Da wären insbesondere zwei Ereignisse zu nennen. Zum einen wurde wegen Florian Silbereisen ein Polizeieinsatz ausgelöst, als er 2010 den Passauer Weihnachtsmarkt besuchte. Dort trank der Schlagerstar etwas zu viel Glühwein, wie er selbst zugab und begann lautstark zu randalieren. Dabei soll er an Tischen gerüttelt haben. Prompt wurde die Polizei gerufen. "Das ist mir sehr peinlich und ich kann mich dafür nur entschuldigen", erklärte der 43-Jährige im Nachhinein.

Zwei Jahre später sorgte Florian Silbereisen mit einer rasanten Fahrt auf der Autobahn zwischen Frankfurt und Nürnberg für Schlagzeilen. Der Entertainer soll mit 123 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein, obwohl nur 80 erlaubt gewesen waren. Dafür kassierte der Schlagersänger nicht nur ein Bußgeld von 160 Euro und drei Punkte in Flensburg, er musste zudem ein Monat lang auf seinen Führerschein verzichten, wie unter anderem Stern.de berichtete. Der Musiker zeigte sich reuevoll und akzeptierte die Strafe. 

Derzeit beliebt:
>>"Die Hölle": "Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung!
>>Helene Fischer spricht über Karrierebeginn: "Sehr oft wie ein Außerirdischer gefühlt"
>>"Bauer sucht Frau"-Star Narumol übernimmt "Traumschiff"-Rolle
>>„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Florian Silbereisen

2. Als Silbereisens Outfit für Spott sorgte

Mode ist bekanntermaßen Geschmackssache. Doch der Kleidungsstil, den Florian Silbereisen präsentierte, war für manchen ein Dorn im Auge. So wurde er 2008 auf den zweiten Platz der am schlechtesten gekleideten Männer vom Männermagazin "Men's Health" gewählt. Schlimmer soll nur der Anblick von Elton s Garderobe gewesen sein. Mittlerweile hat Florian Silbereisen die alten Klamotten durch ein stilsicheres Outfit eingetauscht und auch seine blondgefärbte Haarpracht musste einem moderneren Schnitt weichen. 

DSDS: Das waren die größten Aufreger-Momente von Dieter Bohlen!
Dieter Bohlen ist eine Ikone von DSDS, bekannt für seine kontroversen Ansichten und Konflikte mit Jurykollegen. Nach seinem Ausstieg und einem Quoten-Tief kehrt er 2023 triumphal zurück. Doch nicht alle begrüßten seine Rückkehr. Das waren die größten Aufreger des Pop-Titans!
Skandale und Comeback
Dieter Bohlen ist seit den DSDS-Anfängen mit dabei.

3. Ungewöhnliche Highlights aus Silbereisens Shows

Zehn Jahrelang waren Helene Fischer und Florian Silbereisen ein Paar, bevor es Ende 2018 zur offiziellen Trennung kam. In dieser Zeit küsste der 43-Jährige aber nicht nur seine Freundin. 2011 sicherte sich der Entertainer mit einer Knutsch-Aktion einen Eintrag ins "Guinness Buch der Rekorde". Innerhalb von 60 Sekunden holte er sich 117 Küsse aus dem "Winterfest der Volksmusik"-Publikum ab. Der Rekord! 2017 legte er im "ZDF-Fernsehgarten" nochmal nach und küsste innerhalb von 30 Sekunden 74 Mal. 

4. Was Silbereisen nach Sendungen hinter den Kulissen tut

Dass Florian Silbereisen ein Freund von Ritualen ist, ist längst bekannt. Doch wussten Sie, was der Entertainer gerne macht, sobald die Kameras nach einer Show aus sind? Barbara Schöneberger hat es verraten. Die 50-Jährige öffnet danach gerne eine Flasche Champagner in ihrer Garderobe und raucht eine. Dabei ist sie oft nicht allein. "Manchmal kommt dann zum Beispiel der Florian Silbereisen, der raucht ja auch recht viel", plauderte sie aus. 

Vom Kinderstar zur TV-Größe: So hat sich Florian Silbereisen über die Jahre verändert!
Florian Silbereisen wurde schon früh bekannt und hat sich seitdem optisch stark verändert. Doch wie sah der Musiker und Showmaster zu Beginn seiner Karriere aus?
Unglaubliche Verwandlung
So sieht Florian Silbereisen heute aus.

5. Florian Silbereisens Glücksbringer und der Verlust dahinter

Der Aberglaube Florian Silbereisens wurde oft in den Medien thematisiert. Dabei wurde stets seine rote Unterhose erwähnt, die der Schlagersänger als Glücksbringer trägt. Doch es ist nicht das einzige Ritual, dass Florian Silbereisen wichtig ist. Früher durfte niemand vor einem Auftritt seine Garderobe betreten. "Da durfte nichts an einem anderen Platz stehen", berichtete Florian Silbereisen.

Doch besonders wichtig war ihm sein silberner Daumenring, der ihn jahrelang überallhin begleitete. Doch dann passierte es. Vor ein paar Jahren musste er das gute Stück für seine Rolle als "Traumschiff"-Kapitän absetzen und vergaß den Ring auf dem Kreuzfahrtdampfer. Danach war er weg. Zunächst befürchtete Florian Silbereisen aufkommendes Unglück, doch mittlerweile hat er aus dem Verlust gelernt und ist nicht mehr ganz so streng abergläubisch. 

On-Off-Beziehung, Kinder und mehr: Das ist über Tanja Wedhorns Privatleben bekannt!
Tanja Wedhorn ist die selbstbewusste Rügener Ärztin Nora Kaminski aus der „Praxis mit Meerblick“. Jahrelang führte sie eine turbulente Liebesbeziehung mit ihrem heutigen Ehemann. Wie es im Alltag der Schauspielerin aussieht und wie sie privat tickt, hat die gebürtige Wittenerin verraten.
"Praxis mit Meerblick"-Star
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin Nora Kaminski im Einsatz. Im echten Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.

6. Das isst Florian Silbereisen privat am liebsten

Beim Kulinarischen fällt die Wahl des Musikers oft auf asiatisches Essen. Wie er dem "Schlagerplanetradio" verraten hat, ist dabei sein Favorit Wok-Gemüse mit Hühnchen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Großeinsatz in Los Angeles: Unbekannte Frau schießt auf Rihannas Haus
Schüsse auf Rihannas Haus
Rihanna
Schock in Los Angeles: Rihanna unter Beschuss
Angriff auf Popstar
Rihanna
Kritik an Silbereisen als Kapitän beim "Traumschiff": Roland Kaiser reagiert deutlich
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Helene Fischer: So vermögend ist Deutschlands Schlager-Superstar
Ihr Vermögen
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
Barbara Schöneberger fassungslos: Harald Glööckler lebte in Berlin auf 2.000 Quadratmetern
Luxusleben enthüllt
Harald Glööckler
"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli pikante Frage
Im Podcast
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?
Model-Mama ganz privat
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Ungelöster Fall – Wer tötete Seckin Caglar?
Cold Case
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Die heilige Unterhose: Das sind die Show-Rituale unserer Schlagerstars
Rituale
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
Thomas Seitel erzählt: Der wahre Beginn seiner Liebe zu Helene Fischer
Privates Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Abschied bei "In aller Freundschaft": Diese zwei Stars kehren der ARD-Serie den Rücken
Schauspielerwechsel
"In aller Freundschaft"
"Ging mir nicht aus dem Kopf": Beatrice Egli spricht über emotionales Erlebnis
Besondere Begegnung
Beatrice Egli zeigt sich von einer Fan-Begegnung tief berührt.
"Ich habe es leider nicht geschafft": Shirin David weint in Netflix-Doku um verstorbenen Vater
Shirins Kindheit
Shirin David
"Let's Dance"-Star Bianca Heinicke erklärt lange Social-Media-Pause: "Ich war so durch"
Bianca Heinickes Rückkehr
Bianca Heinicke
Diese Österreicherin wird neue "Tatort"-Kommissarin in Dortmund
Neues Ermittlerduo
Tatort: Blut und Wasser
Neuer Sendeplatz für "Let's Dance": Das ist der Grund!
Sendeplatz
Victoria Swarovski und Daniel Hartwich auf dem Tanzparkett von "Let's Dance".
Hollywood-Schauspieler erteilte TV-Star Knossi eine harte Absage: "Halt die Klappe!"
Unhöfliche Begegnung
Jens "Knossi" Knossalla
"Sie wollen, dass ich hier sterbe": Harvey Weinstein erhebt schwere Vorwürfe gegen die Justiz
Weinsteins Gefängnisinterview
Harvey Weinstein
Skurrile Bürokratie in SAT.1-Doku aufgedeckt: Rentner wird für tot erklärt
Bürokratie-Irrtum
"Ronzheimer: Wie geht's, Deutschland? - Bürokratie-Wahnsinn"
Laura und Jörg Wontorra bekommen eigene WM-Doku-Serie auf MagentaTV
Wontorras WM-Abenteuer
Laura und Jörg Wontorra
Unheilig-Frontmann Der Graf spricht erstmals über den Tod seiner Eltern: "Das ging so schnell"
Elternverlust
Der Graf
"Geh doch nach Hause": Heißer Händlerkampf bei "Bares für Rares"
Ausgabe vom 11. März
Von links: Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Moderator Horst Lichter, Händler Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes
Oscars 2026: So funktioniert das Voting-System der Academy wirklich
Oscar-Wahlprozess
Joe Alwyn und Lol Crawley mit ihrem Oscar.
"Ich bin keine herkömmliche Schönheit": Adele Neuhauser überrascht im Interview
Selbstbewusstsein
Adele Neuhauser im Interview
Neue Serie auf "Bergdoktor"-Sendeplatz: Diese Sanitäterin erobert die Primetime
Neues Medical-Drama
Einfach Elli
"Zu dick. Zu dünn. Zu alt": "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse wehrt sich gegen Hass im Internet
Bodyshaming-Debatte
Motsi Mabuse
Rupert Murdoch: Ein Leben voller Medienmacht
Medienmogul
Rupert Murdoch
Arnold Schwarzenegger kehrt zurück: Als Conan der Barbar
Arnolds Comeback
Arnold Schwarzenegger
"Watzmann ermittelt": ARD-Vorabendserie startet mit einem Mord im Gebirge in die 7. Staffel
Krimiserie in den Bergen
"Watzmann ermittelt"
Kuriose Fakten: Das wussten Sie noch nicht über die Oscars
Oscar-Anekdoten
Kuriose Oscar-Fakten