Kritik an Silbereisen als Kapitän beim "Traumschiff": Roland Kaiser reagiert deutlich

06.03.2026, 10.59 Uhr
von Annika Schmidt
Seit seinem Start als „Traumschiff“-Kapitän sorgt Florian Silbereisen immer wieder für Diskussionen. Jetzt mischt sich Roland Kaiser ein – und findet deutliche Worte.
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Roland Kaiser hat sich nach Kritik an Florian Silbereisen zu Wort gemeldet.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Seit Florian Silbereisen 2019 erstmals als Kapitän Max Prager das Steuer im ZDF-„Traumschiff“ übernahm, wird seine Besetzung regelmäßig diskutiert. Viele Zuschauer reagierten damals skeptisch: Einer Umfrage zufolge hielten nur wenige Fans ihn für die ideale Wahl. Die Debatte begleitet den Entertainer bis heute – und sorgt immer wieder für neue Reaktionen.

Roland Kaiser stellt sich hinter Florian Silbereisen

Kaiser und Silbereisen blicken beide auf eine lange Karriere im Showgeschäft zurück. Mehrfach standen die beiden bereits gemeinsam vor der Kamera, was ihr gutes Verhältnis festigte. Als Kaiser in einem Interview nach seiner Einschätzung zu Silbereisens Rolle als „Traumschiff“-Kapitän Max Prager gefragt wurde, stellte er sich klar hinter seinen Kollegen.

Zwar wird der 43-Jährige seit seinem Einstieg in die ZDF-Kultreihe immer wieder kritisiert, doch Kaiser könne die Einwände nicht nachvollziehen: „Er muss dort schließlich keinen Shakespeare oder Goethe verkörpern, sondern schlicht einen Kapitän.“ Für den Schlagerstar ist Silbereisen deshalb die ideale Besetzung – und ein cleverer Schachzug des Senders, der dem „Traumschiff“ damit frischen Wind verliehen habe.

Roland Kaiser kontert Alterskritik an Silbereisen

Den Vorwurf, Silbereisen sei mit 43 Jahren viel zu jung für die Rolle des „Traumschiff“-Kapitäns, ließ der 73-Jährige in einem Gespräch mit derwesten.de nicht gelten. Ganz im Gegenteil: „Ich hatte eher den Eindruck, dass die Kapitäne früher – mit Ausnahme von Sascha Hehn – deutlich zu alt waren. Im echten Berufsleben wären sie längst im Ruhestand gewesen“, stellte der Schlagerstar klar.



