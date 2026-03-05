Home News TV-News

"Ich lernte, wie vielfältig ADHS ist": Schauspielerin Klara Deutschmann klärt über "Missverständnisse" auf

Im Interview

"Ich lernte, wie vielfältig ADHS ist": Schauspielerin Klara Deutschmann klärt über "Missverständnisse" auf

05.03.2026, 15.48 Uhr
von Marina Birner
Klara Deutschmann, bekannt aus "Reiterhof Wildenstein", brilliert in der neuen ZDF-Serie "Einfach Elli". Als Notfallsanitäterin mit ADHS bietet sie einen frischen Blick auf neurodiverse Lebensrealitäten und die Herausforderungen des Rettungsdienstes.
"Reiterhof Wildenstein"-Star Klara Deutschmann schlüpft ab Donnerstag, 12. März, in die Rolle der mit ADHS lebenden Rettungssanitäterin Elli Kempfer. In "Einfach Elli" (wöchentlich um 20.15 Uhr) geht es ganz schön zur Sache, wie die 36-Jährige im Interview verrät.  Fotoquelle: ZDF / Susanne Bernhard
In der neuen ZDF-Serie, die zunächst mit zwei Folgen im März aufwartet, hilft Klara Deutschmann als Rettungssanitäterin an der Seite von "Fack ju Göhte"-Star Lucas Reiber (spielt Dr. Jasper Graf) verletzten Patienten.  Fotoquelle: ZDF / Susanne Bernhard
Elli Kempfer (Klara Deutschmann) und Felix Sorell (Sebastian Griegel) verstehen sich in "Einfach Elli" (donnerstags, ab 12. März, um 20.15 Uhr) auf Anhieb gut.   Fotoquelle: ZDF / Susanne Bernhard
Was Klara Deutschmann während der Dreharbeiten über das Leben mit ADHS lernte, schildert sie im Interview anlässlich des Starts der Serie "Einfach Elli" mit den beiden Folgen "Neuanfang" und "Verzeihen".  Fotoquelle: ZDF / Susanne Bernhard
Klara Deutschmann (36), die in der neuen ZDF-Serie als Rettungssanitäterin Elli arbeitet, erklärt, worauf es im Umgang mit Menschen besonders ankommt.  Fotoquelle: ZDF / Susanne Bernhard
Klara Deutschmann ist Schauspielerin und Mama. Im Interview erzählt sie, wie sich diese beiden Lebensbereiche vereinbaren lassen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Ben Kriemann

Den meisten dürfte Klara Deutschmann aus der Welt des "Reiterhofs Wildenstein" bekannt sein. Nach dem Ende der Dramaserie 2021 und Gastauftritten wie in "Friesland – Abdrift" widmet sich die 36-Jährige in der neuen ZDF-Serie "Einfach Elli" (die ersten beiden Folgen gibt es donnerstags, ab 12. März, um 20.15 Uhr) nun dem turbulenten Alltag von Rettungskräften. Ihre Figur, Notfallsanitäterin Elli Kempfer, lebt mit ADHS. Genau hier setzt die Serie an, die bereits ab Donnerstag, dem 5. März um 10 Uhr in der Mediathek verfügbar ist und auf dem Sendeplatz neben Formaten wie "Der Bergdoktor" glänzen soll: bei einer Protagonistin, die anders wahrnimmt, schneller denkt und intensiver fühlt – und gerade daraus ihre Stärke zieht. Im Interview spricht Deutschmann darüber, was sie während der Dreharbeiten über ADHS lernen konnte – und warum sich in der Gesellschaft noch immer hartnäckige Missverständnisse halten. Zwischen Klischees von "Zerstreutheit" und tatsächlicher neurologischer Vielfalt geht es um Sichtbarkeit, Aufklärung und darum, neurodiverse Lebensrealitäten weder zu romantisieren noch zu stigmatisieren.

prisma: Arzt- und Krankenhausserien gibt es viele. Warum brauchen wir Ihrer Meinung nach trotzdem – oder gerade jetzt – eine neue Serie über Notfallsanitäterinnen und -sanitäter?

Klara Deutschmann: Die Geschichten, die wir über menschliche Nähe und Erstversorgung erzählen, haben ihren Raum verdient. Diese über die Notfallsanitäterinnen und -sanitäter gab es so noch nicht – und das ist Grund genug.

prisma: Ist das ein bewusster Perspektivwechsel weg vom klassischen Klinikalltag?

Deutschmann: Ja, ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht genau, was Rettungssanitäterinnen und -sanitäter eigentlich machen. In Serien stehen meist Ärztinnen und Ärzte im Fokus, dabei sind es die Rettungskräfte, die oft als Erste am Unfallort sind und in den bizarrsten Situationen improvisieren müssen. Das bietet viele erzählerische Möglichkeiten, und diese Berufsgruppe hat mehr Aufmerksamkeit verdient.

"Ich hatte vorher nur eine vage Vorstellung vom Alltag einer Notfallsanitäterin"

prisma: Sind Sie bei Ihren Vorbereitungen in eine solche Situation geraten?

Deutschmann: Direkt im Rettungswagen mitzufahren war leider nicht möglich, die Auflagen dafür sind hoch. Aber wir hatten einen tollen Notfallsanitäter, der uns vor dem Dreh intensiv vorbereitet hat. An speziellen Übungspuppen trainierten wir zum Beispiel Erstmaßnahmen wie Herzdruckmassage und Zugänge legen.

prisma: Hatten Sie Begegnungen mit dieser Berufsgruppe, die Ihre Sicht auf sie verändert haben?

Deutschmann: Ich hatte vorher nur eine vage Vorstellung vom Alltag einer Notfallsanitäterin. Durch die Beschäftigung mit diesem Thema bekam ich eine neue Perspektive. Ich habe großen Respekt davor, dass Menschen diesen harten Beruf ausüben und viel für die Gesellschaft leisten.

"Ein großes Missverständnis ist, dass sich ADHS bei allen Betroffenen gleich zeigt"

prisma: Elli lebt mit ADHS, ohne dass dies problematisiert wird. Warum ist es wichtig, neurodiverse Figuren im TV selbstverständlicher zu zeigen?

Deutschmann: Mir ist aufgefallen, dass es große, auch geschlechtsspezifische Unterschiede bei ADHS gibt. Ich lernte, wie vielfältig ADHS ist und wie unterschiedlich es sich von Person zu Person zeigt. Genau damit beschäftigte ich mich bei der Entwicklung der Figur.

prisma: Welche Missverständnisse über ADHS sind Ihnen im Zuge der Arbeit an der Rolle aufgefallen?

Deutschmann: Zwar haben einige Personen mit Unruhe oder Konzentrationsschwäche zu kämpfen, doch das Spektrum ist viel größer. Viele Betroffene leben mit ADHS, ohne dass es jemand merkt – entweder, weil sie gute Bewältigungsstrategien entwickelt haben oder weil es ihren Alltag kaum beeinflusst.

prisma: Was bedeutet es für Sie persönlich, so eine komplexe, neurodiverse Frauenfigur zu verkörpern?

Deutschmann: Ich freue mich, dass weibliche Figuren im deutschen Fernsehen zunehmend mehr Tiefe erhalten und nicht mehr nur als Begleiterscheinung männlicher Geschichten dargestellt werden. Elli ist eine komplexe Figur in einem spannenden Umfeld. Es machte mir große Freude, sie zu spielen.

"Es braucht Sichtbarkeit von gesellschaftlicher Diversität"

prisma: Erleben Frauen in der Schauspielbranche – auch Sie selbst – nach wie vor einen besonderen Druck, bestimmten Idealen zu entsprechen?

Deutschmann: Ja, ich finde schon, dass Frauen nach wie vor häufig ein Ideal vorgeschrieben wird. Gleichzeitig erlebe ich seit der MeToo-Debatte einen wachsenden Wunsch, das Narrativ zu verändern und für eine ausgewogene Filmlandschaft zu sorgen, in der Frauen wie Männer ihre Geschichten erzählen können.

prisma: Sie engagieren sich seit Jahren ehrenamtlich im Bundesverband Schauspiel, unter anderem für Diversität und Gleichstellung. Auf welche Veränderungen sind Sie stolz?

Deutschmann: Je länger ich im Beruf bin, desto mehr arbeite ich mit Regisseurinnen, was ich sehr genieße. Auch der Gender-Pay-Gap gleicht sich ganz langsam an – eine Errungenschaft der letzten Jahre. Trotzdem gibt es gesellschaftlich noch viel zu tun – egal auf welche Branche wir blicken.

prisma: Welche strukturellen Änderungen sind notwendig, damit Gleichstellung nicht mehr nur ein Schlagwort ist, sondern gelebte Realität wird?

Deutschmann: Es braucht Sichtbarkeit von gesellschaftlicher Diversität. Nach wie vor wünsche ich mir zum Beispiel Geschichten im Theater und Film, in denen Frauen in ihrer Komplexität und Lebenswirklichkeit sichtbar werden. Je mehr wir solche Geschichten zeigen, desto mehr halten wir der Gesellschaft den Spiegel vor und bieten Orientierung und Identifikationshilfen.

Der Grund, warum Klara Deutschmann "kein Bedürfnis" hat, sich online "besonders in Szene zu setzen"

prisma: Sie sind 2022 Mama geworden. Wie gelingt es Ihnen, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen?

Deutschmann: Weil ich das sogenannte Dorf um mich herum habe (schmunzelt). Damit meine ich, dass ich mich über ein Umfeld freuen darf, das mir tatkräftig zur Seite steht, und mich mit viel Zuneigung und Verständnis für meinen sehr herausfordernden Alltag unterstützt.

prisma: Ihr "Dorf", wie Sie es nennen, besteht aus Familienmitgliedern, von denen die meisten selbst in der Schauspielbranche tätig sind.

Deutschmann: Ja, ich habe es immer sehr genossen, dass in meiner Familie viele Schauspielerinnen und Schauspieler ihren Weg gehen und wir uns austauschen können, weil wir alle wissen, wovon wir sprechen. Das ist sehr bereichernd.

prisma: ... ebenso bereichernd wie Social Media und die Möglichkeiten, sich online zu präsentieren?

Deutschmann: Soziale Medien gehören heutzutage einfach dazu. Ich verspüre jedoch weder das Bedürfnis, mich besonders in Szene zu setzen, noch mich komplett aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Wer zu meiner Familie gehört, ist ja bekannt. Aber Ich möchte die Privatsphäre meiner engsten Vertrauten und Liebsten schützen. Ob jemand etwas von sich preisgeben möchte, liegt bei ihm.

"Ich würde mir wünschen, dass deutlich wird, dass ein Leben mit ADHS keine Einschränkung ist"

prisma: Was möchten Sie, dass das Publikum aus "Einfach Elli" mitnimmt?

Deutschmann: Ich würde mir wünschen, dass deutlich wird, dass ein Leben mit ADHS, wie es Elli und ihre Mutter Luise führen, keine Einschränkung ist, sondern viele besondere Seiten hat. Das lernte auch ich bei der Beschäftigung mit dem Thema. Ich würde mich freuen, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer Spaß daran haben, den Alltag von Rettungssanitäterinnen und -sanitätern durch uns zu erleben.

prisma: Wenn Sie Ihrem 20-jährigen Ich mit dem Wissen von heute einen Ratschlag geben könnten, welcher wäre das?

Deutschmann: Freue dich an den Momenten, so wie sie jetzt gerade sind!

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

