„Bridgerton": Sophie-Darstellerin Yerin Ha über Benedicts Red Flags

„Bridgerton“: Sophie-Darstellerin Yerin Ha über Benedicts Red Flags

05.03.2026, 10.49 Uhr
von Pamela Haridi
„Dark red flag!“ Yerin Ha kritisiert Benedict in „Bridgerton“ Staffel 4 – und erklärt, warum Sohpies Wut absolut berechtigt ist.
Luke Thompson und Yerin Ha lachen.
Yerin Ha spricht über die Red Flags von Luke Thompsons Rolle des Benedict in "Bridgerton".  Fotoquelle: picture alliance / Scott A Garfitt/Invision/AP

Die Diskussion um „Bridgerton“ Staffel 4 reißt nicht ab. Vor allem Benedicts umstrittenes Angebot an Sophie sorgt für hitzige Debatten. Jetzt bezieht Hauptdarstellerin Yerin Ha (28) klar Stellung und spricht offen über Red Flags, Klassenunterschiede und emotionale Wendepunkte.

Yerin Ha nennt Benedicts Verhalten eine „dark red flag“

Auf die Frage, welche modernen Warnsignale Sophie heute bei Benedict erkennen würde, wird Yerin Ha deutlich. Seine Haltung „Ich sehe keine Klassen“ sei problematisch. Klassenunterschiede einfach auszublenden, bedeute nicht, dass sie nicht existierten.

Zudem wirke sein Bemühen, besonders „woke“ zu erscheinen, ihrer Wahrnehmung zufolge verkrampft. Innerlich habe Benedict „noch viel Arbeit“ vor sich. In Interviews bezeichnete Ha sein Angebot sogar als „dark red flag“ – tiefrot, burgunderfarben, unübersehbar.

Der Mätressen-Moment: Warum Sophie so wütend ist

Im Finale des ersten Teils bittet Benedict Sophie, seine Geliebte zu werden – nicht seine Ehefrau. Für viele Fans ein Schock. Für Sophie ein Wendepunkt. Yerin Ha erklärt, dieser Moment löse enorme Wut aus.



Das Wort „Mätresse“ konfrontiere Sophie mit alten Verletzungen und gesellschaftlicher Abwertung. Es sei ein Augenblick der Selbstbehauptung: Sie erkenne, dass sie ihre eigenen Grenzen verteidigen müsse.

Luke Thompson verteidigt Benedict Bridgerton

Benedict-Darsteller Luke Thompson (37) sieht seinen Charakter differenzierter. Benedict habe Angst vor völliger Hingabe. Der frühe Tod seines Vaters und die tiefe Trauer seiner Mutter hätten ihn geprägt. Wer alles investiere, könne alles verlieren. Dennoch will Thompson das Verhalten nicht beschönigen. Die Wut des Publikums sei legitim. Drama müsse provozieren.

Chemie trotz Konflikt: Warum Benedict und Sophie funktionieren

Trotz aller Red Flags betonen beide Darsteller die komplexe Chemie zwischen ihren Figuren. Die langen Blicke, die hitzigen Diskussionen, das langsame Annähern – all das lebt vom Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz. Ha und Thompson beschreiben ihre Zusammenarbeit als ein „Sich-Hingeben“ an den Moment. Gerade der Slow Burn mache den Reiz der Staffel aus.

Blick in die Zukunft: Yerin Ha hofft auf Staffel 5

Die Vorproduktion zur fünften Staffel läuft bereits, die Drehbücher liegen laut Ha vor. Sie selbst würde gern noch intensiver mit anderen Bridgerton-Geschwistern spielen, unter anderem mit Jonathan Bailey (37), Simone Ashley (30), Nicola Coughlan (39) und Luke Newton (33). Sophie hatte bislang nur wenige Szenen mit ihnen. Das könnte sich zukünftig ändern.

„Bridgerton“ lebt von Reibung

„Ist das eine Red Flag?“ – genau diese Frage macht den Reiz von Staffel 4 aus. Yerin Ha liefert keine weichgespülten Antworten. Sie benennt Probleme, ohne die Liebesgeschichte zu entwerten. Darin liegt die Stärke von „Bridgerton“: große Gefühle, echte Konflikte und Figuren, die wachsen müssen - die Debatte ist eröffnet.

