Carina Bohlen erstmals im TV: Ihr Auftritt bei „Klein gegen Groß“

TV-Debüt

Carina Bohlen erstmals im TV: Ihr Auftritt bei „Klein gegen Groß"

05.03.2026, 10.40 Uhr
von Pamela Haridi
TV-Premiere für Carina Bohlen. Erstmals steht sie mit Dieter Bohlen bei „Klein gegen Groß“ vor der Kamera – und gesteht nervös: „Ich bin so aufgeregt.“
Dieter Bohlen mit Mikrofon, im Hintergrund ist seine Frau Carina.
Sonst hält sie sich im Hintergrund von Ehemann Dieter Bohlen auf. Doch jetzt steht ihr TV-Debüt bevor, Carina Bohlen ist Teil von "Klein gegen Groß".  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Joerg Carstensen

Carina Bohlen (42) feiert ihren ersten großen TV-Auftritt – und das gleich zur besten Sendezeit. Am 7. März steht sie gemeinsam mit Ehemann Dieter Bohlen (72) in der ARD-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ vor der Kamera. Für das frisch verheiratete Paar ist es der erste gemeinsame Auftritt in einer großen Unterhaltungsshow. Eine echte Premiere nach rund zwei Jahrzehnten Beziehung.

Carina Bohlen bei „Klein gegen Groß“: Erster großer Fernsehauftritt

„Carina wird fertig gemacht – im positiven Sinne. Sie hat ihren ersten großen Fernsehauftritt“, kommentierte Dieter Bohlen in seiner Instagram-Story, in der er zudem einen Blick hinter die Kulissen gewährte. Zu sehen: Carina in der Maske, sichtlich nervös. Ihre ehrlichen Worte: „Ich bin fertig mit den Nerven. Ich bin so aufgeregt.“

Zwar stand die 42-Jährige bereits 2021 als Überraschungsgast bei „Deutschland sucht den Superstar“ vor der Kamera, doch viel Erfahrung im TV hat sie bislang nicht gesammelt. Interviews an der Seite ihres Mannes, ja. Eine große Samstagabendshow im Ersten, nein. Bis jetzt.

Dieter Bohlen und Carina Bohlen als Ehepaar im TV: Das erwartet sie

Moderator Kai Pflaume (58) hat für das Ehepaar ein Thema ausgewählt, das besonders Dieter Bohlen bestens kennt: die Musik der 80-er Jahre. In „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ treten Carina und Dieter Bohlen gegen die elfjährige Ameli an.

Ihre Aufgabe: berühmte Musikvideos aus den Achtzigern erkennen und jeweils Titel sowie Interpret nennen – allerdings ohne Original-Sound. Ein kniffliges Duell, bei dem nicht nur Musikwissen, sondern auch Erinnerungsvermögen gefragt ist.

Hochzeit auf den Malediven: Diese Songs liefen bei Carina und Dieter Bohlen

Neben dem musikalischen Wettkampf wird es auch privat. In der Show verraten Carina und Dieter Bohlen, welche Titel bei ihrer Hochzeit auf der Playlist standen. Geheiratet haben die beiden bei einer Silvesterzeremonie auf den Malediven.

Zwei Wochen später folgte das standesamtliche Ja-Wort im Rathaus Nenndorf, womit die Ehe auch nach deutschem Recht gültig wurde. Seitdem trägt Carina den Nachnamen Bohlen. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder und führen ihr Familienleben weitgehend abseits der Öffentlichkeit.

Star-Aufgebot bei „Klein gegen Groß“ am 7. März

Carina und Dieter Bohlen sind nicht die einzigen prominenten Gäste der Show. Moderator Kai Pflaume begrüßt unter anderem Schauspieler Christopher Lambert (68), der 1986 mit „Highlander – Es kann nur einen geben“ zum Weltstar wurde, Sängerin Sarah Connor (45) und Sänger Johannes Oerding (44), die gemeinsam ihr neues Duett „Märchen aus Hollywood“ vorstellen, Schauspieler Heino Ferch (62), „Höhle der Löwen“-Investor Frank Thelen (50), Ex-Fußballprofi Per Mertesacker (41), ZDF-Sportmoderator Jochen Breyer (43), Langlaufprofi Dario Cologna (39), „Gefragt – gejagt“ Quiz-Experte Sebastian Jacoby (47) sowie die Artisten René Casselly (29) und Lili Paul-Roncalli (27). Ein echtes Samstagabend-Staraufgebot.

Dieter Bohlen bei „Klein gegen Groß“: Erfahrung mit Niederlagen

Für Dieter Bohlen ist die Show kein Neuland. Bereits 2019 war er bei „Klein gegen Groß“ zu Gast und verlor damals knapp gegen eine siebenjährige Modern-Talking-Expertin. Ob er diesmal gemeinsam mit Carina triumphiert? Das bleibt bis zur Ausstrahlung spannend. Fest steht: Die Sendung wurde bereits aufgezeichnet und die Vorfreude bei den Fans ist groß.

Carina Bohlen im Rampenlicht: Vom Hintergrund ins Scheinwerferlicht

Carina Bohlen hielt sich lange bewusst im Hintergrund. Auf Social Media teilt sie gelegentlich private Einblicke, doch große TV-Auftritte mied sie bislang. Bei öffentlichen Events wirkt das Paar eingespielt. Dieter übernimmt gerne die Pointe, Carina bleibt ruhig und souverän. Mit ihrem Auftritt bei „Klein gegen Groß“ wagt sie nun einen Schritt ins helle Scheinwerferlicht an der Seite ihres Ehemannes.

Carina Bohlen startet TV-Kapitel mit Dieter Bohlen

Carina Bohlen feiert ihre TV-Premiere und das direkt in einer der größten Samstagabendshows Deutschlands. Gemeinsam mit Dieter Bohlen stellt sie sich bei „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ einer musikalischen Herausforderung.

Nervosität? Ja. Neugier? Auf jeden Fall. Historischer Moment für das Paar? Ganz sicher. Am 7. März ab 20.15 Uhr im Ersten zeigt sich, wie sich Carina Bohlen im TV schlägt, und ob die Bohlen-Doppelspitze im Duell gegen die junge Herausforderin bestehen kann.

Carina Walz: Ein Blick auf das Vermögen der Ehefrau von Dieter Bohlen
Carina Walz, Ehefrau von Dieter Bohlen, ist finanziell unabhängig und unternehmerisch erfolgreich. Sie lebt nicht vom Vermögen ihres Mannes, sondern besitzt selbst ein beträchtliches Einkommen.
Finanzielle Eigenständigkeit
Dieter Bohlen auf der Bühne, im Hintergrund sind Sylvie Meis, Carina Walz und Pietro Lombardi.

