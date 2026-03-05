Home News Star-News

Auch ein Schauspieler: Das wissen wir über Sophia Thomallas Vater

Bekannte Familie

Auch ein Schauspieler: Das wissen wir über Sophia Thomallas Vater

05.03.2026, 09.39 Uhr
von Pamela Haridi
Während Sophia und ihre Mutter Simone Thomalla im Rampenlicht stehen, lebt ihr Vater bewusst zurückgezogen. Über André Vetters ist dennoch einiges bekannt.
Simone Thomalla und Rene.
Simone Thomalla ist mit ihrem Rene glücklicher denn je. Aber wer ist eigentlich Sophias Vater?  Fotoquelle: 557291597

In der Familie Thomalla stehen vor allem zwei Namen im Rampenlicht: Sophia Thomalla sorgt regelmäßig für Schlagzeilen, ihre Mutter Simone Thomalla gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Eine wichtige Figur bleibt dagegen weitgehend im Hintergrund – Sophias Vater André Vetters. Der Schauspieler entschied sich bewusst gegen das öffentliche Promi-Leben und blieb stattdessen seiner großen Leidenschaft treu: dem Theater. Während seine Ex-Frau und später auch seine Tochter Karriere vor Kameras machten, zog er ein Leben fern von Boulevard und roten Teppichen vor.

In den 1980-er Jahren hatte er seine ersten bekannten Auftritte in klassischen Werken wie „Die Räuber“ von Friedrich Schiller. Sein Talent für dramatische, tiefgründige Rollen, die ihm als Darsteller sowohl körperliches als auch emotionales Können abverlangen, zeigte sich früh und machte ihn im Laufe seiner Karriere zu einem gefragten Ensemblemitglied. In welcher Rolle auch immer, sei es als tragischer Held, charismatischer Charakterdarsteller oder alberner Komiker, Vetters Spiel ist nie überzogen, sondern authentisch und feinfühlig.

Er zeigt, dass wahre Kunst nicht laut sein muss, um zu beeindrucken. Bis heute blieb er den „Brettern, die die Welt bedeuten“ treu. Während Simone Thomalla und später auch Tochter Sophia Thomalla den Weg in Richtung TV einschlugen, hielt sich André Vetters bewusst im Hintergrund. In großen Talkshows, auf roten Teppichen oder in Boulevard-Schlagzeilen sucht man ihn vergeblich. Er besetzt damit eine Kontrastposition, die ihn umso spannender macht.

Derzeit beliebt:
>>Helene Fischer: So vermögend ist Deutschlands Schlager-Superstar
>>"Besondere Anerkennung": Schlagerstar Helene Fischer bekommt eigene Barbie-Puppe
>>Oscars der Extreme: Die größten Skandale, Pannen und Ausraster der Geschichte
>>Hero Fiennes Tiffin: Wird er der nächste große Hollywood-Star?

Simone Thomalla und André Vetters: Ihre Beziehung und Trennung

Kennengelernt haben sich Simone Thomalla und André Vetters 1988. Ein Jahr später kam Tochter Sophia zur Welt, 1991 folgte die Hochzeit. Leider hatte das klassische Familienmodell nicht dauerhaft Bestand, genauer gesagt bis zur Scheidung im Jahr 1995. Die Trennung verlief offenbar respektvoll und ohne öffentlich ausgetragene Konflikte – eine Größe, die im Umfeld ihrer prominenten Kollegen alles andere als selbstverständlich ist. Bis heute scheint das Verhältnis zwischen den dreien von gegenseitiger Wertschätzung geprägt zu sein. Ein seltener gemeinsamer Schnappschuss aus dem Jahr 2022, den Simone Thomalla selbst veröffentlichte, zeigte Mutter, Vater und Tochter vereint. Der knappe, jedoch vielsagende Kommentar: „Mutter, Vater, Kind“ – versehen mit einem Herz.



Sophia Thomalla privat: Diese Männer spielten eine wichtige Rolle

Noch im Scheidungsjahr kamen sich Simone Thomalla und Schauspielkollege Sven Martinek (61) näher. Er übernahm für Sophia die Vaterrolle. Sie trägt sogar ein Tattoo, welches Martinek gewidmet ist. Über den – offensichtlich gelungenen - Vaterersatz verriet Sophia Thomalla in einem „Bild“-Interview: „Ich wollte immer die Leute auf meiner Haut tragen, die mir sehr nahestehen. Sven gehört auch dazu, er war immer wie ein Vater für mich." Die Beziehung hielt vier Jahre und wurde schließlich vom 21 Jahre älteren Fußballmanager Rudi Assauer († 74) „abgelöst“.

Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Tochter Sophia nicht!
Seit ihrer Kindheit begleitet Simone Thomalla ein Weihnachtsklassiker. Erst heute wird klar, warum dieser Film für ihre Familie eine besondere Rolle spielt.
Märchen mit Folgen
Simone und Sophia Thomalla.

Auch er spielte eine prägende Rolle, denn für Sophia war der frühere Schalke-Manager zeitweise eine Art Ziehvater. In einem „Bild“-Interview beschrieb sie ihn als wichtigen Bezugspunkt in ihrer Jugend: „Auch wenn er stets arbeitete und meist nicht vor 10 Uhr abends zu Hause ankam, war er immer für mich da. Mehr als ich es wollte, muss ich im Nachhinein feststellen. Er hatte nämlich das große Los gezogen, mich in meiner Pubertät begleiten zu dürfen. Die erste Zigarette, der erste Schluck Alkohol, die erste 6 in Mathe, der erste Besuch beim Direktor, der erste Freund, das erste Tattoo. Wenn er mich jetzt sehen würde, so zutätowiert wie ich bin, würde er wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, lachen und sagen: 'Ach du liebe Zeit. Gute Nacht, Maria!'“

André Vetters: Der Vater von Sophia Thomalla im Hintergrund

André Vetters steht exemplarisch für jene raren Menschen im Hintergrund prominenter Biografien, ohne die vieles nicht erklärbar wäre. Er ist kein Medienstar, kein Talkshow-Gast und kein Dauerbrenner in den Schlagzeilen. Dafür ist er ein wichtiger, unverrückbarer Bestandteil von Sophia Thomallas Familiengeschichte. Seine Zurückhaltung macht ihn zu einer bemerkenswerten Figur im Umfeld einer der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

War „Tech-Nick“ Fluch oder Segen? Antoine Monot spricht Klartext
Krimi-Kommissar
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
Sterbeurkunde enthüllt: Daran starb "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane wirklich
Schwere Krankheit
Eric Dane
Schauspielerin Lavinia Wilson: "Die deutsche Filmbranche ist in keinem optimistisch stimmenden Zustand"
Familienmanagement
Lavinia Wilson im Interview
Harrison Ford kämpft bei Preisverleihung mit den Tränen: "Schwierig, aus dieser Branche auszusteigen"
Lebenswerk-Ehrung
Harrison Ford
Das machen die "Kommissar Rex"-Stars heute
Stars heute
Kommissar Rex
So rettete Simone Thomalla ihren "Frühling"-Gaststar Sönke Möhring
Gedächtnisverlust
Frühling: Vergiss mein nicht
Vom deutschen Serienstar nach Hollywood: Artjom Gilz an der Seite von Emilia Clarke
Internationaler Durchbruch durch "Ponies"
Artjom Gilz
Daniel Craig nur Platz 3: Dieser James Bond schlägt sie alle
Das große Ranking
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Gast-Rolle für "Lena Lorenz"-Star: So wird der Jubiläums-"Tatort" aus Münster
Tatort-Jubiläum
Tatort: Eine Frage der Zeit
Seit 35 Jahren ein Paar: Das ist der Mann an Barbara Wussows Seite
Das Geheimnis ihrer Beziehung
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Erst "Rosamunde Pilcher", jetzt Oscar-Favoritin: Wie hat Jessie Buckley das geschafft?
Vielseitige Schauspielerin
Jessie Buckley
"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Alle Infos zur Reportage bei 3sat
Vagusnerv-Doku
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv
"Das Caravaggio-Komplott (1/6)": Darum geht's im Krimi bei ARTE
Familiendrama
Das Caravaggio-Komplott (1/6)
"Der Salzburg-Krimi – Am seidenen Faden": Darum geht's im Krimi mit Fritz Karl
Psychologen in Gefahr
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
"Le Mans – Das härteste Autorennen der Welt": Alle Infos zur ARTE-Doku
Motorsport-Mythos
Le Mans - Das härteste Autorennen der Welt
GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum
Das steckt dahinter
Beatrice Egli auf der Bühne
Wayne Carpendale veralbert Lola Weippert – die antwortet prompt: "War komplett unnötig"
Instagram-Video
Lola Weippert, Wayne Carpendale
ARD stellt Ende 2026 drei Spartensender ein
ARD und ZDF Reform
ARD
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sondersendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Königliche Verbindungen: Diese bekannten Stars haben royale Vorfahren
Königliche Verbindungen
Angelina Jolie
Neue Hoffnung für Fans: "Game of Thrones"-Kinofilm geplant
Filmprojekt
Game of Thrones
ARD-Doku „Westerwelle“ blickt auf Leben des FDP-Politikers zurück
Darum geht's
Guido Westerwelle lächelt.
"Kein guter Mensch!" Tom Kaulitz warnt Bill nach Kontaktaufnahme vom "Ex-Ex-Ex-Freund"
Familienrat
Tom und Bill Kaulitz
Andrzej Wajdas filmische Aufarbeitung des Katyn-Massakers im Free-TV
Katyn-Massaker
Das Massaker von Katyn (2007)
Starttermin offiziell: Kult-Serie von SAT.1 kehrt mit neuem Star zurück
Wieder da
Kommissar Rex
Dschungelcamp-Star über Gewichtszunahme nach Show: "Könnte weinen"
Private Krise
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
„Ach Du heiliges Kanonenrohr!“: So etwas gab es noch nie bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 4. März 2026
Horst Lichter
„Bares für Rares“: Waldi sagt „Das wird teuer“ – und behält recht
Ausgabe vom 3. März 2026
Horst Lichter