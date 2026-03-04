Home News TV-News

Starttermin offiziell: Kult-Serie von SAT.1 kehrt mit neuem Star zurück

Wieder da

04.03.2026, 10.50 Uhr
von Gianluca Reucher
Die Kult-Serie "Kommissar Rex" kehrt mit einem neuen Hauptdarsteller zurück ins TV. Wer ist dabei?
Kommissar Rex
"Kommissar Rex" kehrt mit Maximilian Brückner als neuem Hauptdarsteller zurück.  Fotoquelle: SAT.1/ORF/Petro Domenigg

Er ist wohl der berühmteste Schäferhund im deutschen Fernsehen – jetzt kehrt "Kommissar Rex" an der Seite eines neuen Hauptdarstellers zurück! Maximilian Brückner wird die Rolle des Kommissars Max Steiner übernehmen und schon bald gemeinsam mit dem Polizeihund Rex Kriminelle durch Wien jagen. Wann die neuen Folgen im TV zu sehen sein werden, hat SAT.1 nun ebenfalls bekannt gegeben.

Demnach wird es sechs neue Episoden in Spielfilmlänge geben, die ab dem 13. April jeweils montags ab 20.15 Uhr bei SAT.1 ausgestrahlt werden. Gleich zum Auftakt schlägt die legendäre Spürnase in einer Bar nahe dem Stephansdom an: Rex entdeckt eine echte Bombe.

Doch neben den Kriminalfällen soll in den neuen Folgen auch das Privatleben stärker in den Fokus gerückt werden. Kommissar Max Steiner hat noch mit der Trennung von seiner Ex-Frau Sarah (Marie Burchard) zu kämpfen und teilt sein Zuhause mit dem vierbeinigen Kollegen. Und dann sorgt auch noch seine Tochter Anna (Sophie Borchhardt) für Wirbel, die aus Südamerika zurückkehrt ...

"Kommissar Rex" wurde in den 90er-Jahren zur Kult-Serie

Außerdem ab dem 13. April im Team der Wiener Mordkommission mit dabei: Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher), Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin) sowie Pathologe Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer).

"Kommissar Rex" lief ursprünglich von 1994 bis 2004 bei SAT.1 und erlangte in dieser Zeit absoluten Kult-Status. Tobias Moretti und Gedeon Burkhard prägten damals die Reihe. Später produzierte der italienische Sender Rai eine weitere Version unter dem Titel "Rex", die zeitweise auch im ZDF ausgestrahlt wurde.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

