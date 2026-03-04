Home News Star-News

Nach kürzlicher Fehlgeburt: Christin Stark meldet sich zurück

Ehefrau von Matthias Reim

04.03.2026, 08.57 Uhr
von Gianluca Reucher
Christin Stark hat sich nach einer schweren Zeit mit einem emotionalen Statement auf Social Media zurückgemeldet. Sie spricht offen über ihre Fehlgeburt.
Matthias Reim und Christin Stark
Matthias Reim und seine Ehefrau Christin Stark mussten eine Fehlgeburt verkraften.  Fotoquelle: 2016 Getty Images/Getty Images

Seit mehr als fünf Jahren sind Christin Stark und Matthias Reim inzwischen verheiratet, gaben ihre Ehe 2021 in der TV-Sendung "Schlagerbooom" erstmals öffentlich bekannt. Ein Jahr später folgte das erste gemeinsame Kind des Paares, auf ein zweites hatte sich die Familie sehr gefreut. Dann wurden die beiden Schlagerstars allerdings von einem Schicksalsschlag getroffen.

Vor knapp drei Wochen teilte Christin Stark mit, dass sie eine Fehlgeburt erlitten habe. Sie gehe damit an die Öffentlichkeit, um auf all jene Frauen aufmerksam machen, die ähnliche Schicksalsschläge durchmachen und dennoch weiter "funktionieren" müssen, wie sie erklärte. Jetzt hat sich die 36-Jährige erneut an ihre Fans gewandt.

"Jetzt stehen wir auf, gehen unseren Weg"

In den sozialen Medien bedankte sich Christin Stark für "all die unglaublich vielen Kommentare, Mails, Briefe, die mich erreicht haben. Danke für eure Anteilnahme, für eure Geschichten, die ihr mit mir geteilt habt. Das bedeutet mir unglaublich viel". Die Nachrichten hätten ihr gezeigt, wie viele Frauen es gebe, "die ihre Rollen jeden Tag perfekt meistern: Mutter, Ehefrau, Managerin der unsichtbaren Dinge, und das alles ist irgendwie selbstverständlich. Wir stellen unsere eigenen Bedürfnisse oft hinten an."

"Das ist etwas, das mir in den letzten Wochen aufgefallen ist: dass meine Fehlgeburt kein Scheitern oder kein Makel ist, und Trauer definitiv auch ein Luxus ist, den wir uns erlauben müssen", erklärte die Schlagersängerin weiter und stellte klar, dass es bei ihrem Schicksalsschlag "nicht um mich" gehe, sondern "um uns alle. Um all die tollen Frauen da draußen, die jeden Tag einfach mal das Leben wuppen". Christin Stark ergänzte optimistisch: "Jetzt stehen wir auf, gehen unseren Weg."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

