"Maybrit Illner": Das sind die Gäste & das Thema am 5. März

In der Regel donnerstags diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

Moderatorin und Journalistin Maybrit Illner führt seit 1999 durch ihre ZDF-Talkshow, die seit 2007 auch ihren Namen trägt. Offiziell heißt der Talk seitdem "maybrit illner". Vorher wurde die Sendung unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

In der Talkshow empfängt Illner Woche für Woche diverse Gäste, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Das jeweilige Thema steht in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung einer neuen Ausgabe fest. Manchmal kann es aufgrund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Themenänderungen kommen. Hier werden Sie immer aktuell über die kommende Sendung informiert:

Nächster Sendetermin von "maybrit illner": Am 5. März um 22:15 Uhr im ZDF Thema der Sendung: Angriff auf den Iran – hat Trump keinen Plan? Gäste der Sendung: Omid Nouripour, Bundestagsvizepräsident von Bündnis 90/Die Grünen

Guido Steinberg, Islamwissenschaftler und Nahostexperte

Mariam Claren, Leiterin der Iran-Abteilung bei der Menschenrechtsorganisation Hawar.help

Frank Sauer, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr

Nicole Deitelhoff, Direktorin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung

