Home News TV-News

"Maybrit Illner": Das sind die Gäste & das Thema am 5. März

Polit-Talkshow im ZDF

Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sondersendung

05.03.2026, 13.50 Uhr
von Charlotte Leutloff
In der Regel donnerstags diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Stauffenberg

In der Regel donnerstags diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet. 

Moderatorin und Journalistin Maybrit Illner führt seit 1999 durch ihre ZDF-Talkshow, die seit 2007 auch ihren Namen trägt. Offiziell heißt der Talk seitdem "maybrit illner". Vorher wurde die Sendung unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

In der Talkshow empfängt Illner Woche für Woche diverse Gäste, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Das jeweilige Thema steht in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung einer neuen Ausgabe fest. Manchmal kann es aufgrund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Themenänderungen kommen. Hier werden Sie immer aktuell über die kommende Sendung informiert:

Derzeit beliebt:
>>"Markus Lanz": Das sind die Themen & Gäste heute am 5. März
>>Schülerin empört sich im ZDF über Wehrpflichtdebatte: "Da wurden Jugendliche übergangen"
>>SAT.1 fiel in Paul Ronzheimers Bürgergeld-Doku auf Lügen-Erzählung herein
>>"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung: "Das ist die Hölle"

Nächster Sendetermin von "maybrit illner":

  • Am 5. März um 22:15 Uhr im ZDF

Thema der Sendung:

  • Angriff auf den Iran – hat Trump keinen Plan?

Gäste der Sendung:

  • Omid Nouripour, Bundestagsvizepräsident von Bündnis 90/Die Grünen
  • Guido Steinberg, Islamwissenschaftler und Nahostexperte
  • Mariam Claren, Leiterin der Iran-Abteilung bei der Menschenrechtsorganisation Hawar.help
  • Frank Sauer, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr
  • Nicole Deitelhoff, Direktorin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Maybrit Illner

Das könnte dich auch interessieren

“Rosenheim-Cops”-Überraschung: ZDF ändert Pläne zum Finale von Marisa Burger
Das Ende der Kult-Polizeisekretärin
Marisa Burger verabschiedet sich nach mehr als 25 Jahren von de "Rosenheim-Cops".
ARD stellt Ende 2026 drei Spartensender ein
ARD und ZDF Reform
ARD
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Stephan Zinner: "Dieses Aushalten von anderen Ansichten geht mir manchmal ab"
Fastenrede des Jahres
Stephan Zinner
Politdrama nach realen Fällen: 3sat zeigt ausgezeichneten Fernsehfilm
"Die Bürgermeisterin"
Die Bürgermeisterin
Idylle mit Abgründen: ZDF zeigt neuen Landkrimi aus Tirol
"Schnee von gestern"
"Schnee von gestern"
War „Tech-Nick“ Fluch oder Segen? Antoine Monot spricht Klartext
Krimi-Kommissar
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
Sebastian Ströbel mit falscher Ehefrau auf dem roten Teppich? Das steckt dahinter!
Einblicke in Ströbels Leben
Sebastian Ströbel
Schauspielerin Lavinia Wilson: "Die deutsche Filmbranche ist in keinem optimistisch stimmenden Zustand"
Familienmanagement
Lavinia Wilson im Interview
„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.
"Zeit, die Notbremse zu ziehen": "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser kündigt Auszeit an
Social Media Pause
Anna und Gerald Heiser
„Bridgerton“: Ist Sophies Vater vielleicht doch ein anderer?
Neue Staffel
Yerin Ha in einem hellblauen Kleid auf dem roten Teppich.
"Aus Sicherheitsgründen": Thomas Anders muss Konzert kurzfristig verschieben
Konzertverschiebung
Thomas Anders
Berlinale-Gewinner 2026: Filmkritik zu „Gelbe Briefe“ von İlker Çatak
Regisseur von „Das Lehrerzimmer“
İlker Çatak hält eine Trophäe hoch.
„Bridgerton“: Sophie-Darstellerin Yerin Ha über Benedicts Red Flags
Erfolgsserie
Luke Thompson und Yerin Ha lachen.
Carina Bohlen erstmals im TV: Ihr Auftritt bei „Klein gegen Groß“
TV-Debüt
Dieter Bohlen mit Mikrofon, im Hintergrund ist seine Frau Carina.
Harte Worte im ZDF-Moma: Europa spielt laut Strack-Zimmermann international "keine Rolle"
Europas Schwäche
ZDF-"Morgenmagazin"
Wegen "Let's Dance": Anna-Carina Woitschack muss geplante Auftritte absagen
Woitschacks Absagen
Anna-Carina Woitschack
Sophia Thomalla: Diese Promi-Männer waren vor Zverev an ihrer Seite
Ihre Ex-Partner im Überblick
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Carpendale kritisiert Helene Fischers sexy Outfits – sie reagiert deutlich
Polarisierende Freizügigkeit
Helene Fischer auf der Bühne
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
Auch ein Schauspieler: Das wissen wir über Sophia Thomallas Vater
Bekannte Familie
Simone Thomalla und Rene.
Helene Fischer: So vermögend ist Deutschlands Schlager-Superstar
Ihr Vermögen
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
"Besondere Anerkennung": Schlagerstar Helene Fischer bekommt eigene Barbie-Puppe
Ehrung für Helene
Helene Fischer
Erst "Rosamunde Pilcher", jetzt Oscar-Favoritin: Wie hat Jessie Buckley das geschafft?
Vielseitige Schauspielerin
Jessie Buckley
"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Alle Infos zur Reportage bei 3sat
Vagusnerv-Doku
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv
"Das Caravaggio-Komplott (1/6)": Darum geht's im Krimi bei ARTE
Familiendrama
Das Caravaggio-Komplott (1/6)
"Der Salzburg-Krimi – Am seidenen Faden": Darum geht's im Krimi mit Fritz Karl
Psychologen in Gefahr
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
"Le Mans – Das härteste Autorennen der Welt": Alle Infos zur ARTE-Doku
Motorsport-Mythos
Le Mans - Das härteste Autorennen der Welt
GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum
Das steckt dahinter
Beatrice Egli auf der Bühne