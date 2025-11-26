"Kaulitz Hills": Tom und Bill Kaulitz über Aufregung & ADHS-Gerüchte

"Wer es nicht mitbekommen hat: Ich war live im Fernsehen beim ARD-Krimi-Dinner", erzählt Bill Kaulitz in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Am vergangenen Samstag war der Tokio-Hotel-Frontmann gemeinsam mit der "Crème de la Crème der deutschen Schauspielbranche", darunter Uwe Ochsenknecht und Andrea Sawatzki, im Live-Impro-Stück "Tödliches Spiel" zu sehen.

"Es gab wirklich tolle Kritiken", freut sich der Sänger vor allem darüber, dass er selbst "sehr gut dabei weggekommen" sei. Dass dies nicht für das gesamte Ensemble gelte, könne er nicht nachvollziehen: "Manche waren ein bisschen gemein mit meinen Kollegen", moniert Kaulitz und nimmt seine Mitstreiter in Schutz: "Man muss sich das auch erst mal trauen als Schauspieler!" Er selbst habe als Laiendarsteller indessen "nichts zu verlieren" gehabt, wie auch sein Bruder Tom Kaulitz anmerkt.

ADHS-Verdacht? Tom und Bill Kaulitz sprechen offen über ihre Schwächen Dass er nicht vom Fach sei, habe sich auch in den Stunden vor Showbeginn bemerkbar gemacht, berichtet Bill zudem. Der Empfehlung des Produzenten Otto Steiners, im Vorfeld noch "Kräfte zu sammeln", sei er im Gegensatz zum Rest des Casts nicht nachgekommen. "Bei mir ist die Hölle los vorher", verrät der 36-Jährige. "Da wird geschrien, da wird noch mal geraucht, da wird noch mal ein Champagner getrunken, da wird noch mal alles durcheinander gebrüllt. Bei mir ist das Aufregung pur!"

Die anderen Stars des Formats hätten sich mit einer Tasse Tee zurückgezogen und ihren Text noch ein letztes Mal geprobt, erinnert sich Bill. "Das ist etwas, das wir nicht können", seufzt sein Zwillingsbruder und fragt: "Meinst du, wir haben vielleicht so eine Störung – so eine psychische Erkrankung?" Tom betont: "Wir können uns ganz schlecht konzentrieren. Wie nennt man das? ADHS!"

Obwohl Bill erklärt, er wolle sich eine ADHS-Diagnose "nicht einreden", räumt er ein: "Ich habe das ganz schlimm mit dem Konzentrieren. Aber irgendwie macht es mir auch Spaß – die Herausforderung und die Tatsache, dass man es dann live machen muss. Ich funktioniere Gott sei Dank unter Druck sehr gut."

