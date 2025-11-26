Home News Star-News

"Kaulitz Hills": Tom und Bill Kaulitz über Aufregung & ADHS-Gerüchte

Offene Worte über Schwächen

"Kaulitz Hills": Tom und Bill Kaulitz über Aufregung & ADHS-Gerüchte

26.11.2025, 15.58 Uhr
von Franziska Wenzlick
Bill Kaulitz war im ARD-Live-Krimi "Tödliches Spiel" zu sehen. Im Podcast "Kaulitz Hills" spricht er über Aufregung, Konzentrationsschwierigkeiten und eine mögliche ADHS-Erkrankung.
Tom und Bill Kaulitz
"Wir können uns ganz schlecht konzentrieren", verrät Tom Kaulitz (rechts), als sein Bruder Bill vom ARD-Krimi-Dinner erzählt.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

"Wer es nicht mitbekommen hat: Ich war live im Fernsehen beim ARD-Krimi-Dinner", erzählt Bill Kaulitz in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Am vergangenen Samstag war der Tokio-Hotel-Frontmann gemeinsam mit der "Crème de la Crème der deutschen Schauspielbranche", darunter Uwe Ochsenknecht und Andrea Sawatzki, im Live-Impro-Stück "Tödliches Spiel" zu sehen.

"Es gab wirklich tolle Kritiken", freut sich der Sänger vor allem darüber, dass er selbst "sehr gut dabei weggekommen" sei. Dass dies nicht für das gesamte Ensemble gelte, könne er nicht nachvollziehen: "Manche waren ein bisschen gemein mit meinen Kollegen", moniert Kaulitz und nimmt seine Mitstreiter in Schutz: "Man muss sich das auch erst mal trauen als Schauspieler!" Er selbst habe als Laiendarsteller indessen "nichts zu verlieren" gehabt, wie auch sein Bruder Tom Kaulitz anmerkt.

ADHS-Verdacht? Tom und Bill Kaulitz sprechen offen über ihre Schwächen

Dass er nicht vom Fach sei, habe sich auch in den Stunden vor Showbeginn bemerkbar gemacht, berichtet Bill zudem. Der Empfehlung des Produzenten Otto Steiners, im Vorfeld noch "Kräfte zu sammeln", sei er im Gegensatz zum Rest des Casts nicht nachgekommen. "Bei mir ist die Hölle los vorher", verrät der 36-Jährige. "Da wird geschrien, da wird noch mal geraucht, da wird noch mal ein Champagner getrunken, da wird noch mal alles durcheinander gebrüllt. Bei mir ist das Aufregung pur!"

Derzeit beliebt:
>>"Aktenzeichen XY": Neuer Hoffnungsschimmer 39 Jahre nach Zeynep-Mord
>>Nach Aufregung um Thilo Mischke: ARD stellt neuen Plan für "titel, thesen, temperamente" vor
>>Deutscher YouTube-Star "Gewitter im Kopf" stirbt mit 27: Jan Zimmermann brach das Tabu-Thema Tourette-Syndrom
>>Kaulitz-Brüder fordern Boykott von Thomas Gottschalk: "Das war kein Blackout"

Die anderen Stars des Formats hätten sich mit einer Tasse Tee zurückgezogen und ihren Text noch ein letztes Mal geprobt, erinnert sich Bill. "Das ist etwas, das wir nicht können", seufzt sein Zwillingsbruder und fragt: "Meinst du, wir haben vielleicht so eine Störung – so eine psychische Erkrankung?" Tom betont: "Wir können uns ganz schlecht konzentrieren. Wie nennt man das? ADHS!"



"Aktenzeichen XY": Neuer Hoffnungsschimmer 39 Jahre nach Zeynep-Mord
Der mysteriöse Mord an der fünfjährigen Zeynep aus dem Jahr 1986 in Nordrhein-Westfalen wird neu aufgerollt. Unterstützt von der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise und setzen auf moderne Spurensicherungstechniken.
Rätselhafter Kindermord von 1986
Aktenzeichen XY ... Ungelöst

Obwohl Bill erklärt, er wolle sich eine ADHS-Diagnose "nicht einreden", räumt er ein: "Ich habe das ganz schlimm mit dem Konzentrieren. Aber irgendwie macht es mir auch Spaß – die Herausforderung und die Tatsache, dass man es dann live machen muss. Ich funktioniere Gott sei Dank unter Druck sehr gut."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Janine Kunze spricht über "Hausmeister Krause": "Könnte man heute nicht mehr so drehen"
Comedy-Wandel
Janine Kunze
So sah Stefan Mross zu Beginn seiner Karriere aus
Entertainerlegende
Stefan Mross
Warum „Polizei“ der kontroverseste ARD-Film des Jahres werden könnte
"Polizei"
Polizei
Neues Gesicht bei "Sturm der Liebe" – und dieser Star kehrt zurück
Neue Gesichter
"Sturm der Liebe"
Quotenflop für Florian Silbereisen: "Traumschiff" stellt Negativrekord auf
Quoten-Debakel
"Das Traumschiff"
Diese Star-Gäste kommen zu Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter"
Schlager-Event
Das Adventsfest der 100.000 Lichter
Absage für den großen Produzenten: Warum wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten?
Musiklegende packt aus
Helene Fischer in einem roten Pulli in einem Sessel.
Die junge Generation im Blick
"Morden im Norden"
"Morden im Norden"
Riefenstahl: Ein Leben zwischen Ruhm und Abgrund
"Riefenstahl"
Reifenstahl
"Notruf Hafenkante"-Chef steigt aus ZDF-Serie aus – mit 71 will er "auf andere Art" durchstarten
Schauspieler bleibt aktiv
Hannes Hellmann
"Es war verheerend": Elton John spricht über den Verlust seiner Sehkraft
Musiklegende kämpft
Elton John
Annette Frier im Interview: "Ich schäme mich für vieles, genauso wie alle Menschen"
Offene Worte
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Hera Lind, Christian Clerici und Co: Das machen die "Herzblatt"-Stars heute
Herzblatt-Moderatoren
Christian Clerici
Trump will "Rush Hour"-Fortsetzung: Warum er sie wahrscheinlich bekommt
Trump und Hollywood
US-Präsident Donald Trump
Macaulay Culkin wäre für Fortsetzung von "Kevin – Allein zu Haus" offen – unter einer Bedingung
Kevin-Comeback
Macaulay Culkin
"Ist das alles richtig, was ich da mache?": Stefan Mross gibt "Fehlentscheidungen" zu
Karriere-Rückblick
Stefan Mross
Tonpanne bei „The Masked Singer“ sorgt für Spekulationen
Promi enthüllt?
Chris Tall und Verona Pooth am Jurytisch von "The Masked Singer"
"Verteidigung, ja, aber nicht Eskalation": Peter Maffay kritisiert Milliardenausgaben für Rüstung
Soziales Engagement
Peter Maffay
Von Aberglaube bis Lieblingsessen - Das wusstest du noch nicht über Florian Silbereisen!
Lustige und schräge Fakten
Florian Silbereisen.
"Jeder Mann sollte eine gesunde Robustheit haben": Henning Baum über Debatten über Männlichkeit
Im Interview
Henning Baum im Interview
Immer die gleiche Unterhose? Das sind die Rituale von Florian Silbereisen und Co.
Rituale
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
39 Jahre ungeklärt: „Aktenzeichen XY“ rollt Mord an Zeynep (5) neu auf
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Hochzeit auf den ersten Blick": Ist Julias & Julians Ehe noch zu retten?
Emotionales TV-Experiment
Hochzeit auf den ersten Blick
Deutsche Kinderserie jubelt über Emmy – doch ein Favorit geht leer aus
International Emmy Awards
International Emmy Awards
Millie Bobby Brown über Freundschaft zu "Stranger Things"-Star: "Geschenk und Fluch zugleich"
Freundschaft unter Stars
Noah Schnapp und Millie Bobby Brown
"Bin nicht obdachlos": Kevin Spacey beklagt "irreführende Überschrift"
Missverständnis
Kevin Spacey
Friedensplan im Ukraine-Krieg? Botschafter zieht im ZDF-Moma drastischen Vergewaltiger-Vergleich
Ukraine-Russland-Verhandlungen
ZDF-Moma
Das machen die "Pippi Langstrumpf"-Kinderstars heute
Kinderstars von damals
Pippi Langstrumpf
Star-besetztes Remake eines Ehekriegs: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Die Rosenschlacht"
Nach Tränenausbruch bei Giovanni Zarrella: Nicole erklärt große Emotionen
Emotionale Momente
Nicole