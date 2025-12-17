Home News Star-News

Australiens Social-Media-Verbot für Kinder: Bill und Tom Kaulitz äußern sich

Was meinen sie?

17.12.2025, 13.34 Uhr
von Franziska Wenzlick
Bill und Tom Kaulitz sprechen im Podcast "Kaulitz Hills" über das neue Social-Media-Verbot für Jugendliche in Australien. Tom befürwortet das Gesetz, während Bill hin- und hergerissen ist.
Tom und Bill Kaulitz
Tom und Bill Kaulitz haben in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erste Details zu der neuen Staffel ihrer Netflix-Show verraten.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Das jüngst in Australien in Kraft getretene Social-Media-Verbot für Jugendliche beschäftigt auch Bill und Tom Kaulitz. Vor allem Letzterer outet sich in der neuen Ausgabe des gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills" als Befürworter des Gesetzes.

Seit einigen Tagen müssen Jugendliche in Australien – zumindest offiziell – auf TikTok, Instagram und Co. verzichten. Seit dem Inkrafttreten eines neuen Gesetzes stehen die sozialen Netzwerke dort künftig nur noch Menschen ab 16 Jahren zur Verfügung. "Sorry – ich find's gut", sagt Tom Kaulitz in der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" dazu, auch wenn er selbst erkennt, dass dies "spießig und ätzend und alt" klinge.

Auch sein Bruder Bill Kaulitz nennt das Social-Media-Verbot "irgendwie gut". Gleichzeitig stellt er klar: "Ich liebe Gesetze immer nicht so. Sachen, die einen einschränken." Zudem fragt er sich: "Wie setzen die das um? Nehmen die die fest, wenn sie ein Handy in der Hand haben mit Instagram drauf?"

Die australische Regierung nimmt mit dem Gesetz weder die Jugendlichen selbst noch deren Eltern in die Pflicht, sondern die Betreiber der entsprechenden Plattformen. Diese müssen fortan sicherstellen, dass ihre User 16 Jahre oder älter sind – etwa mittels der Überprüfung von Ausweisdokumenten.



"Ich habe mit 16 schon Steuern gezahlt"

"Ich bin hin- und hergerissen", sagt Bill Kaulitz dazu. Der Tokio-Hotel-Frontmann "verstehe den Gedanken", wäre seiner eigenen Einschätzung zufolge aber als Jugendlicher entsetzt von einer derartigen Maßnahme gewesen. "Und: Wir zum Beispiel standen mit 16 ja schon komplett im Leben", erinnert sich der 36-Jährige. "Wir haben gearbeitet, ich habe mit 16 schon Steuern gezahlt. Ich habe mit 15 schon allein gewohnt!" Vom Einwurf seines Bruders, dass dies wohl die Ausnahme sein dürfte, fühlt sich der Sänger bestätigt. "Das meine ich ja: Dann werden alle über einen Kamm geschert!"

Auch Tom Kaulitz räumt ein: "Vielleicht ist 16 ein bisschen taff. Aber ich glaube, so alles unter 14 – dass die noch kein Social Media haben, ist wahrscheinlich für die Psyche ganz gut." Schließlich, betont der Ehemann von GNTM-Chefin Heidi Klum, gelte das Verbot ja für alle Jugendlichen gleichermaßen: "Das heißt, du hast nicht dieses Problem mit 'Manche dürfen, manche nicht'."

Während sein Zwillingsbruder etwas zurückrudert ("Dass es so von oben ein Gesetz gibt – I don't know!"), bleibt Tom bei seiner Meinung. "Es ist schon krass", erklärt er, "aber immerhin überlegen sie sich mal was Neues. Das ist doch in der Richtung auch nicht schlecht!"

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

