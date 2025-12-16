Beatrice Egli über Weihnachtsshow: Sie musste „mit den Tränen kämpfen“

Die Show wurde bereits im Herbst aufgezeichnet. Wie schafft man es, schon im September echte Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen?

Beatrice Egli: Wir haben Musik und Themen in der Show, die das ganze Jahr über gelten, nicht nur an Weihnachten: Musik, die gute Laune bringt. Gäste, die uns bewegen. Gespräche, die lange nachhallen. Emotionen, die wir miteinander teilen. Und Geschichten, die ans Herz gehen. Ich freue mich sehr auf diese Show, die etwas ganz Besonderes ist. Denn wir wollen den Menschen einen Samstagabend voller Liebe, Freude, kleiner und großer Wunder und Emotionen schenken. Darüber freut man sich doch nicht nur an Weihnachten, oder?

Wie entscheidest du, welche Lieder du selbst singen wirst – gerade in einer Weihnachtsshow?

Wir besprechen das in unserem Team. Diesmal ist es besonders spannend, weil ich erstmals Songs aus meinem neuen Album „Hör nie auf damit“, das gerade erst erschienen ist, in meiner eigenen Fernsehshow präsentiere. Und natürlich werden wir auch besinnliche Weihnachtssongs dabei haben. Zudem liegen mir Duette sehr am Herzen. Für mich ist es immer eine große Freude und Ehre, mit Menschen gemeinsam zu singen, mit denen ich mich menschlich und musikalisch verbunden fühle. Das sind für mich immer ganz besondere Momente, weil man musikalisch aufeinander zugeht und zusammen etwas Schönes schafft. Für mich ist das immer wieder aufs Neue bewegend.

Was macht eine Show „typisch Beatrice Egli“?

Typisch Beatrice Egli ist, den Künstlerinnen und Künstlern die schönste Bühne zu schenken und gemeinsam mit dem Publikum einen unvergesslichen Samstagabend zu verbringen. Diese Show trägt meinen Namen. Überall, wo mein Name draufsteht, da sind mein Herz und meine Seele drin. Wir haben diese Show mit sehr viel Herzblut vorbereitet. Ich freue mich sehr, so kurz vor Weihnachten, auf einen Abend im Ersten voller Liebe, Freude und Emotionen.

Welche Botschaft möchtest du den Zuschauern mit in die Weihnachtszeit und ins neue Jahr geben?

Genau wie mit meinem neuen Album und auch der neuen Ausgabe der Beatrice Egli Show möchte ich meinem Publikum ganz viel Wärme, Leichtigkeit, Magie und Mut mit auf den Weg geben. Lasst uns gemeinsam an die kleinen und großen Wunder des Lebens glauben. Lasst uns mit einem Ja zum Leben durch die Welt laufen und nie aufhören, zu tanzen, zu lachen und zu leben. Meine Tournee 2026 trägt ganz bewusst den Titel „Tanzen, Lachen, Leben“ - denn das ist es, was ich gemeinsam mit meinem Publikum erleben möchte. Wenn die Zuschauer dort für zwei Stunden den Alltag und all die unschönen Dinge des Weltgeschehens mal kurz vergessen, oder zumindest abschalten und vielleicht neue Freude auftanken können, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt.

Welcher Moment ist dir bei der Aufzeichnung besonders in Erinnerung geblieben?

Ehrlich gesagt gab es da mehrere Momente, in denen ich mit den Tränen kämpfen musste. Vor Rührung. Denn wir erzählen in dieser Ausgabe so viele wunderschöne Geschichten aus dem Leben, die berühren und inspirieren. Geschichten von Menschlichkeit und Hoffnung, von Mut und dem Glauben an das Gute. Ich freue mich wirklich sehr, diese Emotionen am 20. Dezember endlich mit dem Fernsehpublikum teilen zu dürfen.

"Die Beatrice Egli Show" wird am Samstag, den 20. Dezember 2025 um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.