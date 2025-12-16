Home News Star-News

Beatrice Egli über Weihnachtsshow: Sie musste „mit den Tränen kämpfen“

„Die Beatrice Egli Show“

Beatrice Egli über Weihnachtsshow: Sie musste „mit den Tränen kämpfen“

16.12.2025, 10.53 Uhr
von Julian Flimm
Wärme und kleine Wunder: Beatrice Egli gibt Einblicke in ihre Weihnachtsshow und erzählt, welche Botschaft sie den Zuschauern mit ins neue Jahr geben will.
Beatrice Egli auf der Bühne
Beatrice Egli auf der Bühne  Fotoquelle: SWR/Manfred H. Vogel

Die Show wurde bereits im Herbst aufgezeichnet. Wie schafft man es, schon im September echte Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen?
Beatrice Egli: Wir haben Musik und Themen in der Show, die das ganze Jahr über gelten, nicht nur an Weihnachten: Musik, die gute Laune bringt. Gäste, die uns bewegen. Gespräche, die lange nachhallen. Emotionen, die wir miteinander teilen. Und Geschichten, die ans Herz gehen. Ich freue mich sehr auf diese Show, die etwas ganz Besonderes ist. Denn wir wollen den Menschen einen Samstagabend voller Liebe, Freude, kleiner und großer Wunder und Emotionen schenken. Darüber freut man sich doch nicht nur an Weihnachten, oder?

Wie entscheidest du, welche Lieder du selbst singen wirst – gerade in einer Weihnachtsshow?
Wir besprechen das in unserem Team. Diesmal ist es besonders spannend, weil ich erstmals Songs aus meinem neuen Album „Hör nie auf damit“, das gerade erst erschienen ist, in meiner eigenen Fernsehshow präsentiere. Und natürlich werden wir auch besinnliche Weihnachtssongs dabei haben. Zudem liegen mir Duette sehr am Herzen. Für mich ist es immer eine große Freude und Ehre, mit Menschen gemeinsam zu singen, mit denen ich mich menschlich und musikalisch verbunden fühle. Das sind für mich immer ganz besondere Momente, weil man musikalisch aufeinander zugeht und zusammen etwas Schönes schafft. Für mich ist das immer wieder aufs Neue bewegend.

Was macht eine Show „typisch Beatrice Egli“?
Typisch Beatrice Egli ist, den Künstlerinnen und Künstlern die schönste Bühne zu schenken und gemeinsam mit dem Publikum einen unvergesslichen Samstagabend zu verbringen. Diese Show trägt meinen Namen. Überall, wo mein Name draufsteht, da sind mein Herz und meine Seele drin. Wir haben diese Show mit sehr viel Herzblut vorbereitet. Ich freue mich sehr, so kurz vor Weihnachten, auf einen Abend im Ersten voller Liebe, Freude und Emotionen.

Derzeit beliebt:
>>Helene Fischer verrät, wie sie unerkannt über Weihnachtsmärkte geht
>>ARD-Serie "Mozart/Mozart": War Mozarts Schwester talentierter als er?
>>Heute mutiert Mila Kunis im Free-TV zur "bösen Mutter" – doch was machen sie und ihre "Wilden Siebziger"-Co-Stars heute?
>>Klaas Heufer-Umlauf privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours

Welche Botschaft möchtest du den Zuschauern mit in die Weihnachtszeit und ins neue Jahr geben?
Genau wie mit meinem neuen Album und auch der neuen Ausgabe der Beatrice Egli Show möchte ich meinem Publikum ganz viel Wärme, Leichtigkeit, Magie und Mut mit auf den Weg geben. Lasst uns gemeinsam an die kleinen und großen Wunder des Lebens glauben. Lasst uns mit einem Ja zum Leben durch die Welt laufen und nie aufhören, zu tanzen, zu lachen und zu leben. Meine Tournee 2026 trägt ganz bewusst den Titel „Tanzen, Lachen, Leben“ - denn das ist es, was ich gemeinsam mit meinem Publikum erleben möchte. Wenn die Zuschauer dort für zwei Stunden den Alltag und all die unschönen Dinge des Weltgeschehens mal kurz vergessen, oder zumindest abschalten und vielleicht neue Freude auftanken können, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt.



Welcher Moment ist dir bei der Aufzeichnung besonders in Erinnerung geblieben?
Ehrlich gesagt gab es da mehrere Momente, in denen ich mit den Tränen kämpfen musste. Vor Rührung. Denn wir erzählen in dieser Ausgabe so viele wunderschöne Geschichten aus dem Leben, die berühren und inspirieren. Geschichten von Menschlichkeit und Hoffnung, von Mut und dem Glauben an das Gute. Ich freue mich wirklich sehr, diese Emotionen am 20. Dezember endlich mit dem Fernsehpublikum teilen zu dürfen.

"Die Beatrice Egli Show" wird am Samstag, den 20. Dezember 2025 um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

War Nannerl Mozart das unterschätzte Genie der Familie?
"Mozart/Mozart"
"Mozart/Mozart"
Entlarvung der hippen Missionare: Gefährliche Botschaften hinter der Fassade
"ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit?"
ARD Story: Die hippen Missionare - mit Jesus gegen die Freiheit?
Maikes Kampf ums Leben: Ohne Insulinpumpe droht ihr der Tod
"Echtes Leben: Maikes Drama – ohne Insulinpumpe droht der Tod"
Echtes Leben: Maikes Drama - ohne Insulinpumpe droht der Tod
Vom Kinderstar zum Problemfall: Das wurde aus dem „Der kleine Lord“-Darsteller
Kult-Film in der Weihnachtszeit
Ceddie Errol (Ricky Schroder)
Sie begann in einem Bett: Die außergewöhnliche Freundschaft zwischen Axel Prahl und Roland Kaiser
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl
RTL-Show rauscht nach Gottschalk-Abschied in den Quotenkeller
Quotenkrise
"Denn sie wissen nicht, was passiert"
"Tatort: Der Elektriker": Wie gut war der ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer?
Was sich lohnt
Tatort: Der Elektriker
Queen Elizabeth II.: Die bewegendsten Momente aus 70 Jahren Regentschaft
"Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin"
"Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin"
Gespaltene Gesellschaft: Wird die Stimmung im Land konservativer?
"Wie zerrissen ist Deutschland?"
Wie zerrissen ist Deutschland?
44 Termine! Helene Fischers große Stadiontour 2026 im Überblick
Schlagerqueen zurück im TV
Klein gegen Groß
Ein letzter Abschied von "Downton Abbey": Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Downton Abbey - Das große Finale"
Diese Filme veränderten das Kino für immer
Kinorevolutionen
Avatar - Aufbruch nach Pandora (2009)
Reality-Star Jenny Frankhauser berichtet von Krankenhausaufenthalt
Gesundheitsdrama
Jenny Frankhauser
Kapitalismus in den USA: Doku zeigt Archivbilder, Machtstrukturen & Milliardäre
"Kapitalismus made in USA – Reichtum als Kult"
Kapitalismus made in USA
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Was aus den Stars des Märchens wurde
Weihnachtlicher Filmklassiker
Was wurde aus den Schauspielern des legendären Weihnachtsfilms?
Carsten Maschmeyer bremst "Helikopter-Eltern": "In Unternehmen gibt es keine Elternsprechstunden"
Maschmeyers Erziehungsappell
Carsten Maschmeyer
So verlor „Traumschiff“-Star Barbara Wussow zehn Kilo in nur zwei Monaten
Abnehm-Geheimnis enthüllt
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Alicia von Rittberg spielt Miss Sophie – so entstand das "Dinner for One“-Prequel
Vorgeschichte von "Dinner for One"
Alicia Rittberg im Interview
Diese Stars haben skurrile Vornamen
Promis und Zweitnamen
Jennifer Lawrence
Wiener "Tatort": Abschied von Eisner & Fellner – Hintergründe & Nachfolge
Serien-Aus für Kult-Ermittler
Tatort: Der Elektriker
Wegen Anschlag auf Fans: Taylor Swift vergießt bittere Tränen in TV-Doku
Emotionale Doku
Taylor Swift
„Misery“ auf ARTE: Handlung, Besetzung & Kathy Bates’ Oscarrolle
Preisgekrönte Rolle der Psychopathin
Misery (1990)
Fischmehl statt Schnee: 9 Fakten zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"
Weihnachts-Klassiker
"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" basiert auf auf dem Märchen "Aschenputtel" der Gebrüder Grimm.
Ana de Armas in „Eden“: Interview über Karriere, Zweifel & Echtheit
Ihr Weg zu mehr Gelassenheit
Ana de Armas
Das machen die "Eine schrecklich nette Familie"-Stars heute
Karrieren nach der Kultserie
Eine schrecklich nette Familie
Als ARD-Frau Jens Spahn nach Corona-Maskendeals fragt, druckst er nur herum
Kritik an Maskendeals
ARD-"Morgenmagazin"
Stars trauern um wohl ermordeten "Harry und Sally"-Star: "Kann die Wahrheit nicht ertragen"
Tragischer Verlust
Rob Reiner
GNTM-Siegerin Kim Hnizdo friert Eizellen ein: "Nimmt enormen Druck raus"
Social Freezing
Kim Hnizdo
Der Täter saß im Studio: Rudi Cerne über den wohl perfidesten XY-Fall
Aufklärung erfolgte erst Jahre später
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"
„Der Preis für den Ruhm“: Die Geissens werden zum Jubiläum unerwartet ehrlich
Nicht nur Vorteile
Carmen und Robert Geiss mit kritischem Blick.