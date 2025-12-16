Home News TV-News

Zeitgemäß und doch reaktionär

"ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit?"

Entlarvung der hippen Missionare: Gefährliche Botschaften hinter der Fassade

16.12.2025, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die ARD-Dokumentation "ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit?" von Andreas Herz und Ralph Gladitz untersucht charismatische Erneuerungsbewegungen und deren Einfluss auf junge Menschen.
ARD Story: Die hippen Missionare - mit Jesus gegen die Freiheit?
Ungewöhnlicher Schulterschluss: Das Auftreten der jungen Christen und ihrer Prediger erinnert oft an Popkonzerte.  Fotoquelle: BR/Ralph Gladitz
ARD Story: Die hippen Missionare - mit Jesus gegen die Freiheit?
Viele junge Menschen wenden sich von den Amtskirchen ab. So ergeben sich neue Chancen für eine zeitgemäße Form von Glaubensarbeit.  Fotoquelle: IStock/Jochen Zimmermann
ARD Story: Die hippen Missionare - mit Jesus gegen die Freiheit?
Gerade in Zeiten großer Unsicherheit ist das Bedürfnis nach Spiritualität enorm.  Fotoquelle: IStock/Binder Medienagentur
ARD Story: Die hippen Missionare - mit Jesus gegen die Freiheit?
Das Gemeinschaftserlebnis im Glauben spricht junge Menschen oft gut an.  Fotoquelle: IStock/pcess609

Menschen-Fischen, vor allem mit Blick auf die Jüngeren: Sogenannte charismatische Erneuerungsbewegungen erfahren großen Zulauf – auch in Deutschland. Die Filmemacher Andreas Herz und Ralph Gladitz haben in der Szene recherchiert.

ARD
ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit?
Dokumentation • 16.12.2025 • 23:05 Uhr

Die neue ARD-Dokumentation "ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit?" von Andreas Herz und Ralph Gladitz nimmt die Welt der sogenannten charismatischen Erneuerungsbewegungen unter die Lupe, die mit modern präsentierten christlichen Inhalten gezielt junge Menschen ansprechen.

Hinter der Social-Media-Fassade: Fragwürdige Botschaften moderner „Hipster“-Prediger

Lockeres Auftreten, viel Musik und eine professionelle Instagram- und TikTok-Strategie sind die Fassade. Dahinter entdecken die Filmemacher aber mithin auch recht fragwürdige Botschaften: etwa, dass Männer wieder "männlicher" sein – und Frauen mehr Kinder bekommen sollten. Homosexuelle Lebensentwürfe lehnen einige der "Hipster"-Missionare strikt ab.

Mehr als zwei Jahre haben sich die Filmemacher in der Welt der neuen Messehallen-Prediger umgesehen, die gerne als moderne Christen auftreten. Ihre Mission: Menschen in Zeiten großer Orientierungslosigkeit auf den Weg zurück zu Gott bringen. Allerdings stoßen die vertretenen Ansichten zunehmend auf Kritik.



ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit? – Di. 16.12. – ARD: 23.05 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

