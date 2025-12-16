Zeitgemäß und doch reaktionär

Menschen-Fischen, vor allem mit Blick auf die Jüngeren: Sogenannte charismatische Erneuerungsbewegungen erfahren großen Zulauf – auch in Deutschland. Die Filmemacher Andreas Herz und Ralph Gladitz haben in der Szene recherchiert.

ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit? Dokumentation • 16.12.2025 • 23:05 Uhr

Die neue ARD-Dokumentation "ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit?" von Andreas Herz und Ralph Gladitz nimmt die Welt der sogenannten charismatischen Erneuerungsbewegungen unter die Lupe, die mit modern präsentierten christlichen Inhalten gezielt junge Menschen ansprechen.

Hinter der Social-Media-Fassade: Fragwürdige Botschaften moderner „Hipster“-Prediger Lockeres Auftreten, viel Musik und eine professionelle Instagram- und TikTok-Strategie sind die Fassade. Dahinter entdecken die Filmemacher aber mithin auch recht fragwürdige Botschaften: etwa, dass Männer wieder "männlicher" sein – und Frauen mehr Kinder bekommen sollten. Homosexuelle Lebensentwürfe lehnen einige der "Hipster"-Missionare strikt ab.

Mehr als zwei Jahre haben sich die Filmemacher in der Welt der neuen Messehallen-Prediger umgesehen, die gerne als moderne Christen auftreten. Ihre Mission: Menschen in Zeiten großer Orientierungslosigkeit auf den Weg zurück zu Gott bringen. Allerdings stoßen die vertretenen Ansichten zunehmend auf Kritik.

