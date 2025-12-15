Home News Star-News

Vom Kinderstar zum Problemfall: Das wurde aus dem „Der kleine Lord“-Darsteller

Kult-Film in der Weihnachtszeit

Vom Kinderstar zum Problemfall: Das wurde aus dem „Der kleine Lord“-Darsteller

15.12.2025, 12.41 Uhr
von Melanie Ludewigt
Ricky Schroder war einst Kinderstar – später geriet er mit umstrittenen Aussagen in den Fokus der Öffentlichkeit.
Ceddie Errol (Ricky Schroder)
Ceddie Errol (Ricky Schroder)  Fotoquelle: © ARD Degeto, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter Degeto-Sendung und bei Nennung "Bild: ARD Degeto"

Je näher Weihnachten rückt, desto verlässlicher kehren die großen Klassiker auf die Bildschirme zurück. Neben „Kevin – Allein zu Haus“ und „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ gehört auch „Der kleine Lord“ fest zur festlichen Routine. Der Film, der 1980 erstmals veröffentlicht wurde und auf dem Roman von Frances Hodgson Burnett basiert, feierte vor über 43 Jahren Premiere. In der Rolle des kleinen Cedric Errol begeisterte damals der zehnjährige Ricky Schroder ein Millionenpublikum: Ein aufgeweckter Junge, der unverhofft zum Lord wird und das Leben seines griesgrämigen Großvaters grundlegend verändert.

Der gebürtige New Yorker war bereits vor der Rolle als kleiner Lord ein Kinderstar. Sein Debüt feierte er mit neun Jahren in dem Boxer-Drama „The Champ“ und wurde für seine schauspielerische Leistung mit dem Golden Globe als „Bester Nachwuchsdarsteller“ ausgezeichnet. Nach dem großen Erfolg mit „Der kleine Lord“ folgten verschiedene Rollen, wie unter anderem die des Pflegers Paul in der Erfolgsserie „Scrubs“ im Jahr 2003. Außerdem spielte er 2010 an der Seite von Jonah Hill und Russel Brand in der Komödie „Männertrip“ und war 2016 als Robert Lee Parton in „Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love" zu sehen.

Ricky Schroder sorgt mit Aussagen für Kritik

Heute hat Ricky Schroder zwei Söhne und zwei Töchter. Mit der Mutter seiner Kinder, die Kanadierin Andrea Bernard, ist er inzwischen nicht mehr verheiratet. Die beiden hatten sich 1992 das Jawort gegeben und im Jahr 2016 scheiden lassen. In den letzten Jahren war der Schauspieler eher unfreiwillig in den Schlagzeilen, da er umstrittene Aussagen zu politischen und gesellschaftlichen Themen äußerte. So setzte er sich für einen Mann ein, der während der „Black Lives Matter“-Proteste in Wisconsin zwei Menschen erschoss. Zudem ärgerte er sich öffentlich über die coronabedingte Maskenpflicht in einer US-Großhandelskette und veröffentlichte ein Video, in dem er einen Mitarbeiter attackierte. Über Instagram lud er im Anschluss ein Video hoch, in welchem er sich bei den Mitarbeitenden entschuldigte.

Derzeit beliebt:
>>So verlor „Traumschiff“-Star Barbara Wussow zehn Kilo in nur zwei Monaten
>>Sie begann in einem Bett: Die außergewöhnliche Freundschaft zwischen Axel Prahl und Roland Kaiser
>>Fischmehl statt Schnee: 9 Fakten zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"
>>„Dahlmanns letzte Bescherung“: Weihnachtliches Kammerspiel mit Anja Kling

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

Wiener "Tatort": Abschied von Eisner & Fellner – Hintergründe & Nachfolge
Serien-Aus für Kult-Ermittler
Tatort: Der Elektriker
„Misery“ auf ARTE: Handlung, Besetzung & Kathy Bates’ Oscarrolle
Preisgekrönte Rolle der Psychopathin
Misery (1990)
ZDF-Krimi enthüllt: Die dunkle Wahrheit hinter dem Austern-Züchter
"Nord Nord Mord – Sievers und die stillen Austern"
Nord Nord Mord - Sievers und die stillen Austern
Klaas Heufer-Umlauf privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Entertainer, Multi-Talent & zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf
44 Termine! Helene Fischers große Stadiontour 2026 im Überblick
Schlagerqueen zurück im TV
Klein gegen Groß
Kommet zuhauf, die Halle macht auf!
"Eine fast perfekte Bescherung"
Eine fast perfekte Bescherung
Ein Star, der Rätsel aufgibt
"Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung"
Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung
Heute läuft im Free-TV der Film, mit dem ein Star-Regisseur sein Vietnam-Trauma verarbeitete
Vietnamdrama-Klassiker
Platoon
Er hätte James Bond werden können – doch mit 100 Jahren bereut Dick van Dyke (fast) nichts
Hollywood-Ikone
Dick van Dyke
Das machen die "Starship Troopers"-Stars heute
Kultfilmkarrieren
Starship Troopers
Alicia von Rittberg spielt Miss Sophie – so entstand das "Dinner for One“-Prequel
Vorgeschichte von "Dinner for One"
Alicia Rittberg im Interview
Diese Stars haben skurrile Vornamen
Promis und Zweitnamen
Jennifer Lawrence
Wegen Anschlag auf Fans: Taylor Swift vergießt bittere Tränen in TV-Doku
Emotionale Doku
Taylor Swift
RTL-Show rauscht nach Gottschalk-Abschied in den Quotenkeller
Quotenkrise
"Denn sie wissen nicht, was passiert"
Ana de Armas in „Eden“: Interview über Karriere, Zweifel & Echtheit
Ihr Weg zu mehr Gelassenheit
Ana de Armas
Das machen die "Eine schrecklich nette Familie"-Stars heute
Karrieren nach der Kultserie
Eine schrecklich nette Familie
Als ARD-Frau Jens Spahn nach Corona-Maskendeals fragt, druckst er nur herum
Kritik an Maskendeals
ARD-"Morgenmagazin"
Stars trauern um wohl ermordeten "Harry und Sally"-Star: "Kann die Wahrheit nicht ertragen"
Tragischer Verlust
Rob Reiner
GNTM-Siegerin Kim Hnizdo friert Eizellen ein: "Nimmt enormen Druck raus"
Social Freezing
Kim Hnizdo
Der Täter saß im Studio: Rudi Cerne über den wohl perfidesten XY-Fall
Aufklärung erfolgte erst Jahre später
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"
"Tatort: Der Elektriker": Wie gut war der ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer?
Was sich lohnt
Tatort: Der Elektriker
„Der Preis für den Ruhm“: Die Geissens werden zum Jubiläum unerwartet ehrlich
Nicht nur Vorteile
Carmen und Robert Geiss mit kritischem Blick.
Queen Elizabeth II.: Die bewegendsten Momente aus 70 Jahren Regentschaft
"Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin"
"Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin"
Finnland vs. Deutschland: Was die ARD über unser Glück herausfindet
"ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?"
ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?
Gespaltene Gesellschaft: Wird die Stimmung im Land konservativer?
"Wie zerrissen ist Deutschland?"
Wie zerrissen ist Deutschland?
Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumacher
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Joko Winterscheidt privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Entertainer, Unternehmer & Familienvater
Joko Winterscheidt
Erwachsenwerden ohne Regeln: Vier junge Frauen zwischen Rebellion und Abgrund
"Danke für Nichts"
Danke für Nichts
Würstchen, Wombat und Co.: Das sind die Spitznamen der Royals
Königliche Kosenamen
Die Spitznamen der Royals
Judith Rakers berichtet von peinlichem Zahnarzt-Erlebnis: "Es war mir so unangenehm!"
Peinliche Anekdote
Judith Rakers