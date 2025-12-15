Home News TV-News

"Tatort: Der Elektriker": Wie gut war der ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer?

Was sich lohnt

"Tatort: Der Elektriker": Wie gut war der ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer?

15.12.2025, 09.37 Uhr
von Eric Leimann
Zwischen Mordfall und Erinnerungen entsteht ein Film, der mehr will als nur Spannung – aber ist das dem Wiener "Tatort" auch gelungen?
Tatort: Der Elektriker
Meret Schande (Christina Scherrer, links), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) bauen sich den Tatort Altersheim als Modell nach, um zu ergründen, was in den hektischen Minuten des Rauchalarms passiert sein könnte.  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Die Wiener Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ermitteln im "Tatort: Der Elektriker" im Altersheim. Dort gibt es einen Toten im Badewannen-Hebelift - und viel österreichisch schwarzen Humor zu begutachten.   Fotoquelle:  ORF/Dean Michael Buscher
Tatort: Der Elektriker
"Wenn wir mehr Personal hätten, wäre er nicht ertrunken." Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, links) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) lassen sich von Chef-Pfleger Horst Windisch (Michael Edlinger) die angespannte Situation im Altersheim erklären.   Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Die verschmitzten Seniorenheim-Bewohner Anna (Elfriede Schüsseleder) und Fritz (Johannes Silberschneider) versorgen die Ermittler mit Hinweisen. Allerdings müssen sie sich dafür beim Kartenspiel abzocken lassen.  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Die Tochter des Toten, Linda Filipovic (Gabriela García-Vargas), wird kritisch von Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) auf Motiv und Alibi geprüft.  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) glauben, dass der ehemalige Oberkellner und heutige Heimbewohner Fritz (Johannes Silberschneider, rechts) eine gute Quelle für Informationen sein könnte.  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Chef-Pfleger Horst Windisch (Michael Edlinger, links) besprechen mögliche Todesursachen im Altersheim.   Fotoquelle:  ORF/Dean Michael Buscher
Tatort: Der Elektriker
Bibi Fellner (Adele Neuhauser) spricht mit der Tochter des Toten im Altersheim, die sich verdächtig verhält. Das Verhältnis zum grantigen Vater war nicht unvorbelastet.  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Überraschende Ermittlungsergebnisse! Was hatte Ramona (Claudia Kottal) mit dem Toten zu tun?  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg
Tatort: Der Elektriker
Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermittelt im Altersheim. Dabei macht man sich den ein oder anderen Gedanken zur eigenen Vergänglichkeit.  Fotoquelle:  ORF/Petro Domenigg

Ein deutscher „Tatort“, der im Altersheim spielt, würde vermutlich tief ins Elend von Pflegenotstand und Einsamkeit eintauchen. Der Wiener Krimi „Tatort: Der Elektriker“ mit Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) streift diese Themen zwar ebenfalls – entscheidet sich aber für einen anderen Ton. Trotz Mord, körperlichem Verfall und tragischen Biografien erzählt der Film mit Moritz Eisner und Bibi Fellner eine Geschichte, die von feinem Schmäh und leiser Wärme lebt. Der Tod ist allgegenwärtig, doch der Sonntagabend bleibt überraschend menschlich. Ausgangspunkt ist ein ungeliebter Bewohner: der grantige Ex-Haustechniker Danijel Filipovic, der selbst seine eigene Tochter regelmäßig von sich stößt. Dass ausgerechnet ein routinierter Badetag tödlich endet, setzt eine Ermittlung in Gang, die weit über den eigentlichen Mord hinausführt.

ARD
Tatort: Der Elektriker
Kriminalfilm • 14.12.2025 • 20:15 Uhr

Als der Pfleger den Patienten freischwebend im Hebelift über der Wanne für den Badegang vorbereiten will, fällt nach einem Rauchalarm der Strom im Hause aus. Hektisch laufen Menschen durch Gänge, jeder von ihnen reagiert in irgendeiner Weise auf den Notfall. Als sich nach kurzer Zeit alles wieder beruhigt, liegt Filipovic tot in der Badewanne. Wer hat den Hebelift bewegt? Oder war es gar ein Unfall?

Moritz Eisner und Bibi Fellner nehmen Chef-Pfleger Horst Windisch (Michael Edlinger) unter die Lupe. Von scharfen Beobachtern wie Anna (Elfriede Schüsseleder) und Fritz (Johannes Silberschneider), einem ehemaligen Oberkellner, lassen sich die Ermittler aber auch die Charaktere und Beziehungen im Heim erklären. Aufschlussreiche Aussagen lässt sich das verschmitzte Informaten-Duo allerdings teuer bezahlen: Bibi und Moritz müssen mit den alten Kartenfüchsen das in Österreich beliebte Kartenspiel Schnapsen spielen, bei dem die Ermittler viele "Bummerl" einsammeln. So heißen die Verlustpunkte beim Schnapsen.

Derzeit beliebt:
>>„Der Preis für den Ruhm“: Die Geissens werden zum Jubiläum unerwartet ehrlich
>>„Dahlmanns letzte Bescherung“: Weihnachtliches Kammerspiel mit Anja Kling
>>Queen Elizabeth II.: Die bewegendsten Momente aus 70 Jahren Regentschaft
>>„Nord Nord Mord – Sievers und die stillen Austern“: Handlung & Besetzung

Wiener „Tatort“ zwischen Krimi, Drama und Humor

Da die Singles Eisner und Fellner bekanntlich selbst nicht mehr die Jüngsten sind, lässt sie die Ermittlung im Altersheim keinesfalls kalt. Während sie mit Assistentin Meret Schande (Christina Scherrer) das Altenheim im Modell nachbauen, um die Bewegungen der Protagonisten in den wenigen hektischen Minuten des Stromausfalls nachzuvollziehen, denkt man schon mal darüber nach, ob und wie man selbst an einem Ort wie jenem leben würde. Zumal Moritz im Heim eine Frau im Rollstuhl wieder trifft, mit der ihn früher wohl etwas verband. Selbstredend lässt Bibi nicht locker und will herausfinden, welche alte Geschichte ihr Freund vor ihr verheimlicht.

Der Wiener Krimi unter der Regie von Harald Sicheritz (Buch: Roland Hablesreiter und Petra Ladinigg) ist ein Film zwischen vertracktem Rätsel der Marke Agatha Christie, dem Nachdenken über Vergänglichkeit und liebevollen Hinweisen, wie man mit Freundschaft und Solidarität selbst der letzten Phase des Lebens noch etwas abgewinnen könnte. Sei es durch genüssliches Rauchen trotz Rauchmelder, Schnapsen und die Akzeptanz des Verlierer-Bummerls oder die Erkenntnis: Am Ende ernten wir das, was wir im Leben säten. Selbst Moritz erkennt dies – und arbeitet ein Stück seiner Vergangenheit im Krimi auf. "Tatort: Der Elektriker" ist kein Wiener Meisterwerk, aber ein Film, der gekonnt zwischen den Genres hüpft und Gefühle rund um die schweren Themen eines Altersheims zu einer gut genießbaren Melange verrührt.

Tatort: Der Elektriker – So. 14.12. – ARD: 20.15 Uhr

Überraschende Fakten: Das Geheimnis der ZDF-Krimiserie "Rosenheim-Cops"
Seit 2002 fesseln "Die Rosenheim-Cops" mit spannenden Kriminalfällen und bayerischem Charme. Drehorte wie Rosenheim und Kufstein ziehen zahlreiche Fans an. Wir werfen einen Blick auf die Fakten zum ZDF-Dauerbrenner, die du sehr wahrscheinlich noch nicht kanntest.
Beliebter ZDF-Dauerbrenner
Dieter Fischer, Michaela Weingartner und Max Müller beim Dreh von den "Rosenheim-Cops".

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

Gespaltene Gesellschaft: Wird die Stimmung im Land konservativer?
"Wie zerrissen ist Deutschland?"
Wie zerrissen ist Deutschland?
44 Termine! Helene Fischers große Stadiontour 2026 im Überblick
Schlagerqueen zurück im TV
Klein gegen Groß
Helene Fischers erster Show-Auftritt nach der Babypause
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Wer hat den Dorfarzt "abgemurkst"?
"Friesland – Geisterstunde"
Friesland - Geisterstunde
Havana Joy: "Die Unterdrückung findet heute sehr viel subtiler statt"
Vergessene Musikerinnen
"Mozart/Mozart"
Wenn statt Schneeflocken die Fetzen fliegen
"Weihnachtsüberraschungen"
Weihnachtsüberraschungen
"Gute Laune, Emotionen, Überraschungen": In der "Beatrice Egli Show" gibt es sogar Platz für Fußball
Festliches TV-Highlight
Die Beatrice Egli Show
„Frühling“ im ZDF: Drei neue Folgen mit Simone Thomalla als Katja Baumann
Dorfhelferin im Einsatz
Simone Thomalla
Stefan Raab landet auf dem Quoten-Niveau von RTL Nitro – und weit unter ZDFneo
Quotenkrise
"Die Stefan Raab Show"
Daniel Craig sucht wieder einen Mörder – darum ist sein letzter "Knives Out"-Fall so böse wie nie
Priester im Krimi
"Wake Up Dead Man - A Knives Out Mystery" | Netflix
Finnland vs. Deutschland: Was die ARD über unser Glück herausfindet
"ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?"
ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?
Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumachers
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Joko Winterscheidt privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Entertainer, Unternehmer & Familienvater
Joko Winterscheidt
Klaas Heufer-Umlauf privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Entertainer, Multi-Talent & zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf
Erwachsenwerden ohne Regeln: Vier junge Frauen zwischen Rebellion und Abgrund
"Danke für Nichts"
Danke für Nichts
Würstchen, Wombat und Co.: Das sind die Spitznamen der Royals
Königliche Kosenamen
Die Spitznamen der Royals
Judith Rakers berichtet von peinlichem Zahnarzt-Erlebnis: "Es war mir so unangenehm!"
Peinliche Anekdote
Judith Rakers
Kommet zuhauf, die Halle macht auf!
"Eine fast perfekte Bescherung"
Eine fast perfekte Bescherung
Ein Star, der Rätsel aufgibt
"Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung"
Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung
Geheimnisse von Venedig enthüllt: Terra X History auf Spurensuche
"Terra X History: Geheimes Venedig. Rätselhafte Orte der Geschichte"
Terra X History: Geheimes Venedig. Rätselhafte Orte der Geschichte
Emily verlässt Paris: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Dezember-Highlights
"Emily In Paris", Staffel fünf
„Bares für Rares“: Diese Fälschungen flogen live im TV auf
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Roland Kaiser privat: Das macht der Schlagerstar mit seinem Vermögen
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
Hollywood-Regisseur schuldig: Nach Netflix-Millionen-Betrug drohen 90 Jahre Haft
Hollywood-Skandal
Carl Rinsch
Felix von Jascheroff hat geheiratet – doch eine Sache macht ihn unglücklich
Heimliche Hochzeit
Felix von Jascheroff
Heute läuft im Free-TV der Film, mit dem ein Star-Regisseur sein Vietnam-Trauma verarbeitete
Vietnamdrama-Klassiker
Platoon
Er hätte James Bond werden können – doch mit 100 Jahren bereut Dick van Dyke (fast) nichts
Hollywood-Ikone
Dick van Dyke
Das machen die "Starship Troopers"-Stars heute
Kultfilmkarrieren
Starship Troopers
"Die Inkarnation des Bösen": "Grip"-Moderator nennt seinen Favoriten unter allen getesteten Autos
PS-starke Jubiläumsshow
Grip - Das Motormagazin
Eine rigorose Naturschützerin
"Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas"
Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas