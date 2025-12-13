Home News TV-News

„Bares für Rares“: Diese Fälschungen flogen live im TV auf

Entlarvte Fälschungen

„Bares für Rares“: Diese Fälschungen flogen live im TV auf

13.12.2025, 10.01 Uhr
von Julian Flimm
Sekunden entscheiden über Hoffnung oder Ernüchterung. Diese Objekte hielten der Expertise nicht stand – mit Folgen für die Besitzer
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Horst Lichter hat in der Trödelshow schon einige Fälschungen erlebt.  Fotoquelle: ZDF/Frank Hempel

Bei „Bares für Rares“ liegt zwischen Hoffnung und Enttäuschung oft nur ein Augenblick. Kaum landet ein Gemälde, Möbelstück oder Erbstück auf dem Tisch, träumen Verkäufer vom großen Geld. Doch nicht selten zerplatzt dieser Traum schneller als gedacht – denn hinter manchem vermeintlichen Schatz verbirgt sich lediglich eine gut gemachte Fälschung.

In genau solchen Momenten zeigen die Experten ihr Können. Mit geschultem Blick und klaren Worten nehmen sie vermeintlichen Schätzen den Zauber, entlarven Fälschungen und bewahren Verkäufer vor teuren Irrtümern. Während die Zuschauer staunen, bleibt für die Besitzer oft die bittere Erkenntnis. Wir blicken auf besonders auffällige Fälle, in denen Erwartungen platzten – und erklären, warum die Täuschung so überzeugend wirkte.

„Bares für Rares“: Experte entlarvt Werbeschild als Fälschung

Ein Fall aus dem Juni 2024 sorgte für Aufsehen: Ein Mann brachte ein vermeintlich altes Emaille-Werbeschild der „Wanderer Werke“ mit, das optisch stark gealtert wirkte – Rostspuren inklusive. Der Verkäufer präsentierte es stolz als Original, wohlwissend, dass solche Schilder auf Sammlerbörsen hohe Preise erzielen können.

Derzeit beliebt:
>>Roland Kaiser privat: Das macht der Schlagerstar mit seinem Vermögen
>>Hollywood-Regisseur schuldig: Nach Netflix-Millionen-Betrug drohen 90 Jahre Haft
>>Stefan Raab landet auf dem Quoten-Niveau von RTL Nitro – und weit unter ZDFneo
>>„Die Höhle der Löwen“: Dagmar Wöhrl spricht über den Tod ihres Sohnes

Doch Experte Detlev Kümmel griff kurzerhand zu einem Desinfektionstuch – und rieb die vermeintlichen Altersflecken einfach ab. „Wenn ich das hier mit einem feuchten Lappen so sauber bekomme, dann ist das keine Patina. Das ist einfach nur aufgetragen“, erklärte Kümmel und entlarvte das Objekt als Fälschung. Auch Moderator Horst Lichter konnte seinen Ärger nicht verbergen: „Ich find’s traurig, dass man sich mit solcher Energie bemüht, Leute zu täuschen“ .



Schock: 5000-Euro-Täuschung bei „Bares für Rares“ ans Licht gekommen!
Bei "Bares für Rares" erlebte Sandra eine herbe Enttäuschung: Das vermeintlich wertvolle Sitzmöbel-Set ihres Vaters entpuppte sich als Kopie.
Antiquitäten-Enttäuschung
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel

„Bares für Rares“: Barock-Truhe entpuppt sich als moderner Nachbau

Ein anderer aufsehenerregender Fall drehte sich um eine massiv wirkende Truhe, die angeblich aus der Barockzeit stammen sollte. Die Einlegearbeiten, Schnitzereien und das verwendete Holz schienen auf den ersten Blick zu überzeugen. Doch auch hier war es Detlev Kümmel, der den Anschein zerschlug. „Das ist keine barocke Truhe. Die ist nicht 300 Jahre alt, sondern vielleicht 30“, erklärte er deutlich.

Vor allem die verwendete Schraubtechnik und die Maserung des Holzes deuteten auf einen modernen Nachbau hin. Der Verkäufer hatte sich – mutmaßlich – von einem Trödler täuschen lassen oder selbst gehofft, eine Lücke im System auszunutzen. In jedem Fall platzte die Illusion mitten in der Expertenhalle – live vor laufender Kamera. Der Fund wurde zum Flop.

"Bares für Rares": Geheimnisse, die Zuschauer nie zu sehen bekommen
„Bares für Rares“ begeistert seit Jahren – doch so manches bleibt vor Zuschauern verborgen. Von der Bewerbung bis zum Geld der Händler: Wir lüften die Geheimnisse der ZDF-Show.
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.

Flohmarktfund floppt bei „Bares für Rares“

Auch andere Möbelstücke können zur großen Täuschung werden – etwa eine scheinbar historische Sitzgarnitur, die mit viel Aufwand zum Antiquitätenstück stilisiert worden war. Der Besitzer hatte sie auf einem Flohmarkt erworben und hoffte auf einen hohen Verkaufspreis bei „Bares für Rares“.

Doch die Experten machten kurzen Prozess: Das Set war ein Nachbau, die angeblichen Spuren des Alterns waren künstlich aufgetragen. „Das tut mir richtig leid, aber hier wurde jemand hinters Licht geführt“, lautete die Expertise. Der Verkäufer musste das Studio mit leeren Händen verlassen – und mit einer gehörigen Portion Frust.

„Bares für Rares“: Schmuck entpuppt sich als wertlos

Besonders bitter wird es, wenn es um Schmuck geht – so geschehen im März 2025. Eine Verkäuferin präsentierte ein mit Edelsteinen besetztes Broschenstück, das ihrer Aussage nach aus dem Besitz ihrer Großmutter stammte. Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel begutachtete das Objekt genau – und stellte fest: keine Edelsteine, keine Edelmetalle, keine historische Relevanz.

„Das ist ein modernes Schmuckstück ohne nennenswerten Materialwert“, so ihre Einschätzung. Die emotionale Enttäuschung war der Besitzerin deutlich anzusehen. Der erhoffte Geldsegen blieb aus – und die Brosche wurde kurzerhand wieder eingepackt.

Relevante Themen dieses Artikels
Bares für Rares

Das könnte dich auch interessieren

„The Masked Singer“ 2025: Beatrice Egli ist im großen Finale dabei
Staffel 12
Beatrice Egli
Radikaler Umbau: RTL streicht 600 Stellen in Deutschland
Kölner Sender
Die Spitze des RTL-Turms in Köln
Sängerin Michelle über Schlagerbranche: "Ganz wenige Kollegen haben meine Telefonnummer"
Abschiedstournee
Michelle
So feiert Ina Müller Weihnachten: Ein Thema sorgt jedes Jahr für Streit
Alljährlicher Weinachtszoff?
Ina Müller
Neben Jana Ina & Giovanni Zarrella: Diese Promis sind bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" dabei
Promi-Neuzugänge
Jana Ina und Giovanni Zarrella
Nach TV-Show: Zuschauer sorgen sich um Stefan Raab
Wie geht es ihm wirklich?
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
Warum Marisa Burger am letzten Tag bei den „Rosenheim-Cops“ ersetzt wurde
Karrierewechsel
Marisa Burger schmunzelt in die Kamera.
Krebs, Kritik, Karriere-Ende: Warum Gottschalk jetzt endgültig Schluss macht
Vielseitige Gründe
Thomas und Karina Gottschalk
Thomas Gottschalk kämpft gegen Krebs – und kündigt ein Comeback an
Was steckt dahinter?
Thomas Gottschalk
ZDF-Heist mit Haltung: Drei Schwestern legen sich mit der Pharmawelt an
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"
Felix von Jascheroff hat geheiratet – doch eine Sache macht ihn unglücklich
Heimliche Hochzeit
Felix von Jascheroff
Heute läuft im Free-TV der Film, mit dem ein Star-Regisseur sein Vietnam-Trauma verarbeitete
Vietnamdrama-Klassiker
Platoon
Er hätte James Bond werden können – doch mit 100 Jahren bereut Dick van Dyke (fast) nichts
Hollywood-Ikone
Dick van Dyke
Das machen die "Starship Troopers"-Stars heute
Kultfilmkarrieren
Starship Troopers
"Die Inkarnation des Bösen": "Grip"-Moderator nennt seinen Favoriten unter allen getesteten Autos
PS-starke Jubiläumsshow
Grip - Das Motormagazin
Eine rigorose Naturschützerin
"Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas"
Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas
Helene Fischers erster Show-Auftritt nach der Babypause
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Wer hat den Dorfarzt "abgemurkst"?
"Friesland – Geisterstunde"
Friesland - Geisterstunde
Google-Rückblick 2025: Die Deutschen googelten nach Haftbefehl am häufigsten
Die Such-Trends
Das Google-Logo
15 Jahre „Die Geissens“: Jetzt sprechen sie über die Schattenseiten des Erfolges
Fluch und Segen
Carmen und Robert Geiss mit kritischem Blick.
Postapokalyptische Suche nach Kunst: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue Heimkino-Highlights
"Afterburn"
Überraschendes Aus: ZDF setzt Krimi ab!
Programmänderung
Mordsschwestern
Ein letzter Abschied von "Downton Abbey": Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Downton Abbey - Das große Finale"
„Bauer sucht Frau“: Privater Einblick ins Leben von Rekord-Bauer Friedrich
Redkordbauer privat
Bauer sucht Frau
Havana Joy: "Die Unterdrückung findet heute sehr viel subtiler statt"
Vergessene Musikerinnen
"Mozart/Mozart"
Bjarne Mädel verrät: "Weihnachten ist bei mir ein bisschen unwichtig geworden"
Weihnachten als Beobachter
Bjarne Mädel
Lorenz Büffel wird nach Videobotschaft von Jürgen Drews im TV emotional: "Ganz großer Mensch"
Bühnenjubiläum
Lorenz Büffel und Ehefrau Emily Gierten
Teils sechsstellige Beträge: Das haben die Stars bei "Ein Herz für Kinder" gespendet!
Spendengala
Johannes B. Kerner sitzt mit Lukas Podolski und Kindern auf der Couch der Sendung "Ein Herz für Kinder".
"War komplett sprachlos": Johannes B. Kerner erinnert sich an Anruf von Michael Schumacher
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Neuer Film mit Robert Pattinson und Zendaya: Szene im Trailer sorgt für Wirbel
Überraschungsszene
Zendaya