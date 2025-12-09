„Die Höhle der Löwen“: Dagmar Wöhrl spricht über den Tod ihres Sohnes

Normalerweise ist die Atmosphäre bei "Die Höhle der Löwen" eher konzentriert als besinnlich. Schließlich geht es in der VOX-Gründershow um Geschäftszahlen und potenzielle Investments. Im Jahresabschluss-Special aber darf es auch mal etwas sentimentaler zugehen – und festlicher.

"Die Höhle der Löwen": Das Weihnachts-Special rührt die Zuschauer Janna Ensthaler, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Frank Thelen hatten sich in der "Endlich Weihnachten" überschriebenen Sonderausgabe in Schale geworfen. Es fing freudig an. Doch bei dem Moment, an dem Weihnachtserinnerungen von früher ausgetauscht wurden, flossen bei Dagmar Wöhrl bittere Tränen.

Bekanntlich hatte sie vor vielen Jahren ihren damals erst zwölfjährigen zweiten Sohn bei einem tragischen häuslichen Unfall verloren. Natürlich kommen da immer wieder furchtbare Erinnerungen hoch – und es zeigte sich die unermessliche Trauer, die die Familienunternehmen ein Leben lang begleitet.

Tränen im TV: Dagmar Wöhrl spricht über ihren Verlust "Es ist nicht so einfach", schluchzte Dagmar Wöhrl, und die Tränen rannen ihr über die Wangen. "Für mich ist Weihnachten nicht so schön wie früher." Und dann versagte ihr fast die Stimme. "Wenn plötzlich ein Kind nicht mehr da ist – das kann man sich nicht vorstellen."

Es war ein Moment, der nur noch zu ertragen war, weil die Löwinnen und Löwen eben doch auch für eine Art Ersatzfamilie stehen, in der man zueinander hält, sich tröstet und gegenseitig stützt. Dagmar Wöhrl erhielt viel Mitgefühl von links und rechts – und das tat gut. "Ich bewundere dich, dass du darüber sprichst", sagte Judith Williams.

Für einen Schockmoment sorgte in der Sendung Frank Thelen, der bei einer allzu rasanten Testfahrt mit einen Schnee-Mobil auf dem glatten Hallenboden in ein Metall-Tor krachte. Zum Glück blieb der Star-Investor unverletzt. "Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten" ist am Montag, 8. Dezember, 20.15 Uhr, bei VOX zu sehen und schon vorab bei RTL+.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels