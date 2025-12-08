Die berühmte Frau an der Seite des „Tatort“-Stars Edin Hasanovic

Seit diesem Jahr steht Edin Hasanovic (33) für den Frankfurter „Tatort“ an der Seite von Melika Foroutan vor der Kamera und begeistert damit ein Millionenpublikum. Sein Privatleben hält er dabei weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Und so wusste lange auch niemand etwas von der Frau an seiner Seite…

Das ist Edin Hasanovics Partnerin Natalia Rudziewicz Lange hielt der beliebte Schauspieler sein Liebesleben geheim – dabei ist er schon seit 2011 mit Natalia Rudziewicz liiert. 2012 standen die beiden bereits für gemeinsame Dreharbeiten im Film „Schuld sind immer die Anderen“ vor der Kamera. Dass es aber auch abseits des Sets funkte, wusste zum damaligen Zeitpunkt niemand. Nicht nur ihr Partner ist ein erfolgreicher Schauspieler, sondern auch Rudziewicz selbst.

2010 spielte sie beispielsweise an der Seite von Dietmar Bär und Inka Friedrich unter der Regie von Dror Zahavi in dem preisgekrönten Film „Kehrtwende“, welcher u.a. 2013 mit dem Marler Medienpreis Menschenrechte der Organisation Amnesty International ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus war das Werk 2012 auch für die Goldene Kamera als bester Fernsehfilm nominiert. Außerdem war sie seither in verschiedenen Rollen von Krimi-Serien zu sehen, wie der ZDF-Erfolgsserien „Marie Brand“, „Wilsberg“, „Nord Nord Mord“ oder „Solo für Weiss“, sowie in der Drama-Serie „Wir“.

So hält die Beziehung von Edin Hasanovic bereits seit 15 Jahren Öffentlich bekannt wurde die Beziehung der beiden Schauspieler aber erst 2018, als Hasanovic seiner Freundin auf Instagram mit folgenden Worten zum Geburtstag gratulierte: „Wie ich sie liebe. Seit sieben Jahren nun schon. Auf ewig“. Dazu postete er ein Foto, dass sie gemeinsam bei der Verleihung der Goldenen Kamera zeigt. Ob das Paar inzwischen verheiratet ist oder sogar Kinder hat, ist bisher allerdings nicht bekannt. Privates hält der TV-Star nämlich gerne privat und fernab der Medienlandschaft.

Auch auf Social Media postet er wenige persönliche Bilder, dafür gibt er Behind-The-Scenes-Einblicke seiner Fernsehauftritte, wie beispielsweise bei Joko und Klaas „Das Duell um die Geld“ oder der „Super Duper Show“. Seit fast 15 Jahren gehen die beiden nun fast gemeinsam durchs Leben. Das Geheimnis ihrer langen Beziehung? In einem Interview mit „t-online“ sagte er einmal: „Ich kann mir schon vorstellen, dass es heutzutage eine andere Schnelllebigkeit gibt. Man hat eine deutlich höhere Auswahl. Wenn es nicht mehr passt, geht man auf irgendeine Dating-App, wischt nach links und rechts und sucht sich jemand anderes“.

Er hingegen habe eine andere Wertevorstellung und möchte kontinuierlich an seiner Beziehung arbeiten, wie er weiter verriet: „Ein Kampf lohnt sich immer. Man sollte trotzdem Grenzen bewahren. Und wenn die andere Person wirklich nicht mehr möchte, sollte man das natürlich respektieren und nicht denken: ´Ich kämpfe, bis ich mein Ziel erreicht habe“.

Edin Hasanovic begeistert das ARD-Publikum Nicht nur privat läuft es für den 33-jährigen, sondern auch beruflich. Seit 2025 bildet er an der Seite von Melika Foroutan das neue Frankfurter Ermittlerduo Hamza Kulina und Maryam Azadi und begeistert damit bereits ein breites Publikum. Am Sonntag, 30. November 2025 flimmerte die zweite Folge „Licht“ über die heimischen Fernsehbildschirme und auch diese kam, wie bereits die erste Episode „Dunkelheit“, welche am 5. Oktober 2025 in der ARD ausgestrahlt wurde, bei den Zuschauern sehr gut an.

Als Spezialisten der Abteilung Altfälle, stießen die Kommissare auch in der aktuellen „Tatort“-Ausgabe wieder auf einen sogenannten „Cold Case“. In den sozialen Medien wurde das neue Ermittlerduo in den höchsten Tönen gelobt, insbesondere die schauspielerische Leistung von Hasanovic und Foroutan. So schreibt ein User beispielsweise: „Neues Lieblingsteam ist völlig klar“. Ein anderer stimmt dem zu und kommentiert: „Endlich mal wieder ein richtig guter Tatort- und kein verschwendeter Sonntagabend“.

