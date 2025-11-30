Home News TV-News

"Tatort Frankfurt": Melika Foroutan & Edin Hasanovic in ihrem zweiten Fall

"Tatort: Licht"

Melika Foroutan & Edin Hasanovic ermitteln in ihrem zweiten Fall

30.11.2025, 07.00 Uhr
von Eric Leimann
Im zweiten Fall "Tatort: Licht" untersuchen Melika Foroutan und Edin Hasanovic einen mysteriösen Vermisstenfall in Frankfurt. Eine Mutter sucht seit sechs Jahren nach ihrer Tochter - ehe ein obskurer Hinweis bringt neue Hoffnung.
Tatort: Licht
Auf "Dunkelheit" folgt "Licht": Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) arbeiten zum zweiten Mal als "Tatort"-Ermittler in Frankfurt. Diesmal geht es um ein lange vermisstes Kind, dessen Mutter die Hoffnung nicht aufgeben will.  Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Anna Reiter (Maren Eggert) vermisst seit sechs Jahren ihre Viktoria. Annas labiler Ex-Partner verschwand damals mit der gemeinsamen Tochter.   Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Maryam Azadi (Melika Foroutan) lässt die verzweifelte Suche der Mutter nach ihrem vermissten Kind nicht los. Sie reagiert - manchmal in diesem Film - emotionaler, als es ihr Job erfordert.  Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Hamza Kulina (Edin Hasanovic) sichert einen Hof, bei dem man nicht weiß, wer sich dort herumtreiben könnte.   Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) stehen an jener Stelle, an der das Kind und sein Vater vor sechs Jahren in den Tod gegangen sein könnten. Aber stimmt die alte Theorie der Polizei, die dann Fall nach einem Jahr zu den Akten legte?  Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Ermittlerin Maryam Azadi (Melika Foroutan) soll nach Ansicht der "Tatort"-Macher auch weiterhin eine leicht mysteriöse Figur bleiben. Ein Detail über ihr Privatleben - in Folge eins blieb es völlig außen vor. Im zweiten Film wird es enthüllt.  Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Hamza Kulina (Edin Hasanovic) muss sich im zweiten Film einer internen Ermittlung stellen und hat sich dafür schick gemacht. Die Krawatte muss ihm allerdings seine Kollegin Maryam binden!   Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Anna Reiter (Maren Eggert) droht daran zu zerbrechen, dass das Schicksal ihrer kleinen Tochter ungeklärt ist. In ihrer neuen Familie lebt sie wie ein Geist.  Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Was haben Kinderhände und -herzen hier geschaffen? Hamza Kulina (Edin Hasanovic) erkundet eine Wand.   Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko
Tatort: Licht
Auch wenn ihr zweiter Fall "Licht" benannt ist: Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) steigen hinab in die Dunkelheit.   Fotoquelle:  HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko

"Wo viel Licht ist, ist starker Schatten", sagte Johann Wolfgang von Goethe – berühmtester Sohn der Stadt Frankfurt. Noch nicht ganz so bekannt dürfte deutschen Fernsehzuschauern nach dem grandiosen Debütfall "Dunkelheit" das neue Frankfurter "Tatort"-Ermittlerteam sein: Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) sind zwei Ermittler, die im Keller ihres Kommissariats Altfälle bearbeiten. Ein solcher kommt auch im "Tatort: Licht" auf sie zu. Anna Reiter (Maren Eggert, früher Axel Milbergs Partnerin beim "Tatort" in Kiel) vermisst seit sechs Jahren Viktoria. Annas labiler Partner von damals verschwand damals mit der gemeinsamen Tochter.

ARD
Tatort: Licht
Kriminalfilm • 30.11.2025 • 20:15 Uhr

Inspiration aus der Realität: Autor Senad Halilbašić über echte Vermisstenfälle

Die wahrscheinlichste Theorie lautet: erweiterter Suizid im Main – doch die Leichen der beiden wurden nie gefunden. Anna lebt als Geist in einer neuen Beziehung mit kleinem Sohn, doch die Vergangenheit lässt die gepeinigte Frau nicht los. Anna Reiter startet einen Aufruf über Social Media, daraufhin meldet sich ein Mann, der behauptet, er wüsste, dass Viktoria am Leben sei. Maryam Azadi, die Viktorias Fall damals bearbeitete, rät Anna Reiter dringend davon ab, sich mit dem Informanten zu treffen – und ihm eine stattliche Belohnung zu zahlen. Doch dann gibt es einen Toten, und Anna Reiter ist spurlos verschwunden. Wurde die traumatisierte Mutter selbst zur Mörderin?

Drehbuchautor Senad Halilbašić war bereits Teil des Autorenteams für den "Tatort: Dunkelheit". Fall zwei aus Frankfurt hat er nun alleine geschrieben, sich dabei aber wiederum von Gesprächen mit echten "Cold Case"-Ermittlern inspirieren lassen. Deren Arbeit sei vor allem von zwei Arten Fällen geprägt, erklärt der Autor: ungeklärte Todesfälle wie in "Dunkelheit" sowie Langzeitvermisste, wie im "Tatort: Licht". Dazu erzählt Senad Halilbašić: "Zwar werden die meisten (vermisste Kinder, d. Red.), oft nach illegalen Auslandsmitnahmen im Trennungskontext, schnell aufgeklärt – doch es gibt eben auch jene tragischen Fälle, in denen Kinder spurlos verschwinden." Einen solchen Fall erzählt der "Tatort: Licht".

Derzeit beliebt:
>>„Duell um die Welt“ endet: Joko & Klaas verabschieden ihre Kult-Show
>>„Terra X“ feiert Katarina Witt – ihre unglaubliche DDR-Karriere
>>Edin Hasanović: Sein „Tatort"-Name ist eine Hommage an Hanau-Opfer
>>Bill Kaulitz schwärmt in Podcast von "Tatort"-Ermittler: "Ich bin ganz verliebt"

Warum fesseln Melika Foroutan und Edin Hasanovic auch ohne perfekten Plot?

Ganz so wuchtig und beeindruckend wie "Dunkelheit" ist "Licht" nicht, dafür schlägt der Fall – übrigens diesmal keine wahre Geschichte – ein paar erzählerische Kapriolen zu viel. Dennoch zeigt auch der rasche Nachfolger nach dem Erstling vom 5. Oktober, dass der Hessische Rundfunk mit dem Duo Melika Foroutan und Edin Hasanovic einen echten Trumpf in der Hand hält. Einer, der auch mittelprächtige Drehbücher zum Glänzen bringen kann.



Immer die gleiche Unterhose? Das sind die Rituale von Florian Silbereisen und Co.
Viele Stars haben sie: die ganz persönlichen Rituale vor dem großen Auftritt. Von Kräuterschnaps über Schlafgewohnheiten bis hin zu Glücksbringern: Das machen Helene Fischer, Florian Silbereisen und Co., um sich vorzubereiten.
Rituale
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.

Die beiden Schauspieler – obwohl altersmäßig ein gutes Stück auseinander – kennen und schätzen sich seit der Kultserie "KDD – Kriminaldauerdienst" (2007-2010 im ZDF), die sie beide bekannt machte. Auch im "Tatort: Licht" (Regie: Rick Ostermann) wirken die Warmherzigkeit, der Respekt und die Empathie der beiden Kellerkinder, die es wie sonst kaum ein Ermittlerteam schaffen, mit den Opfern respektive Angehörigen mitzuempfinden.

"Tatort Frankfurt": Was macht einen Cold Case für Angehörige so unerträglich?

So gibt es genau wie in "Dunkelheit" die stille Umarmung eines Ermittlers mit einer Angehörigen. Ein Moment, der emotional durch den Bildschirm transzendiert und auch Zuschauern irgendwie Trost spendet. "Ich wollte einen Film über Hoffnung schreiben", sagt auch Autor Senad Halilbašić – übrigens wie Schauspieler Edin Hasanovic als Kind dem Bosnienkrieg entflohen. "Hoffnung ist ein zentrales Element in der Arbeit an Cold Cases. Mich interessierte dabei auch die Frage, wann Hoffnung toxisch werden kann."

"Hochzeit auf den ersten Blick": Ist Julias & Julians Ehe noch zu retten?
In Folge 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" erleben die frisch vermählten Paare eine Achterbahn-Fahrt der Gefühle: Von dramatischen Auseinandersetzungen bis zu romantischen Gesten wie einem nachträglichen Heiratsantrag ist alles dabei. Doch nicht alle Paare schweben auf Wolke sieben.
Emotionales TV-Experiment
Hochzeit auf den ersten Blick

Damit der Krimi nach der beschriebenen Prämisse weiter spannend bleibt, sollte man über die verschiedenen Phasen der Hoffnung, um die es hier über 90 Minuten geht, nicht zu viel vorab wissen. Nur eines: Wer allzu früh nach dem Grund sucht, warum dieser Krimi "Licht" heißt, sollte sich dabei nicht zu tiefgehende Gedanken machen. Nein, dieser Film ist nicht heiterer als der Serienmöderfall "Dunkelheit". Das Licht ist – wahrscheinlich wusste das auch schon Goethe – am Ende trivial. Es ist halt da, und dann kommt es darauf an, was wir Menschen daraus machen.

Tatort: Licht – So. 30.11. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Kölns dunkles Geheimnis: Stillgelegter Fernsehturm wird zum Krimi-Schauplatz
"Tatort: Colonius"
Tatort: Colonius
Politikjournalistin des Jahres: Annette Dittert verlässt den NDR
Annette Ditterts Abschied
Annette Dittert
Vom Gefängnis bis zur Blindheit: Das bewegte Leben von Ingrid van Bergen
Schauspielerin starb mit 94 Jahren
Ingrid van Bergen
Florian Silbereisen: So reich ist Deutschlands Schlager-Liebling
Das Vermögen des Schlagerstars
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Sky du Mont rechnet mit Florian Silbereisen und dem „Traumschiff“ ab
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
"Aktenzeichen XY": Neue Ermittlungen im Mordfall der kleinen Zeynep
Wer tötete das kleine Mädchen?
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Florian Silbereisen feiert Advent - mit Roland Kaiser & Andrea Berg
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"
Das Adventsfest der 100.000 Lichter
Gewalt und Machtmissbrauch: Der neue Fall für Annabelle Martinelli
"Maria hat Angst"
Maria hat Angst
Diese zwei Omas ruinieren Vincents Heiligabend – herrlich chaotisch
"Fast perfekte Weihnachten"
"Fast perfekte Weihnachten"
Alte Bekannte dabei: Neuer Fall zeigt bittere Wahrheit der Altersarmut
"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Nachbarschaftshilfe"
"Kanzlei Liebling Kreuzberg - Nachbarschaftshilfe"
Düstere Progonose für Dänemark in der nahen Zukunft: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Futuristisches Dänemark
"Smillas Gespür für Schnee"
So sah Ben Stiller früher aus
Stiller feiert 60
Ben Stiller
So wurde Geld zur treibenden Kraft der Geschichte
"Die fabelhafte Geschichte des Geldes (1/4)"
Die fabelhafte Geschichte des Geldes (1/4)
Die Geschichte hinter der Rede: Marcel Reifs Familie und die Shoah
Kampf gegen Antisemitismus
Marcel Reif
ROMY-Wirbel um Thomas Gottschalk: Wird ihm der Preis doch noch entzogen?
Nach Bambi-Eklat
Thomas Gottschalk
Das ist der Cast von "Prominent verwandt" - Fans drohen RTL+ mit Boykott
Eltern-Kind-Duell
Nico Legat und Thorsten Legat
"Smillas Gespür für Schnee" neu erzählt: Dänemark als Überwachungsstaat
Elyas M'Barek in der Hauptrolle
"Smillas Gespür für Schnee"
Samira Yavuz packt aus: Abtreibung im Alter von 18 Jahren
Ehrliche Worte im Podcast
Samira Yavuz
Kinostarts der Woche: "Anemone", „Zoomania 2“ und "Der Hochstapler - Roofman"
Kino-Highlights
Anemone
Stefanie Reinsperger über Bodyshaming und Folgen von Hate Speech
Selbstliebe und Akzeptanz
Stefanie Reinsperger im Interview
Motsi Mabuse zum royalen Besuch bei König Charles eingeladen
Staatsbankett auf Schloss Windsor
Motsi Mabuse
Beatrice Eglis Liebesbekenntnis: Das steckt hinter ihrem Ring am Finger
Heimliche Hochzeit?
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Steffen Hensslers deutliche Worte über Moderatorin Laura Wontorra
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Trennung bei Anna-Maria Ferchichi und Bushido? "Leben nicht mehr zusammen"
Ehekrise
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
Beliebter Familien-Epos: Die Schöllacks und ein Jahrzehnt voller Geheimnisse
"Ku'damm 56"
Ku'damm 56
So geht es mit der Familie Schöllack in "Ku'damm 77" weiter
Schöllacks Rückkehr
Ku'damm 77
Erste feste Europa-Show: RTL begleitet den Cirque du Soleil nach Berlin
"Cirque du Soleil: Alizé – Die Magie hinter dem Unsichtbaren"
Cirque du Soleil: Alizé - Die Magie hinter dem Unsichtbaren
Pop-Ikone Nena: Die ARTE-Doku voller Hits und Erinnerungen
"Nena, vom Teenie-Idol zur Poplegende"
Nena, vom Teenie-Idol zur Poplegende
Eine letzte Jagd nach dem Bösen? Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Conjuring 4 - Das letzte Kapitel"
"I Am The Greatest": Wenn dein Innerstes zum schlimmsten Gegner wird
Kritik zur Serie
I Am The Greatest