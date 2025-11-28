Das ist der Cast von "Prominent verwandt" - Fans drohen RTL+ mit Boykott

"Neue Konflikte, neue Chancen auf Versöhnung" – so kündigte RTL vor wenigen Wochen das neue Format "Prominent verwandt" an. Der Ableger der Reality-Reihe "Prominent getrennt" soll 2026 auf RTL+ starten. Statt prominenten Ex-Paaren kämpfen in der Sendung Reality-Stars und ihre Eltern – oder Reality-Stars und ihre Kinder – um ein Preisgeld in bislang nicht bekannter Höhe.

Im Spin-off sollen die Eltern-Kind-Konstellationen Gelegenheit bekommen, langjährige Konflikte miteinander zu klären. Ein Vater-Sohn-Gespann, das sich der Herausforderung stellen will, steht bereits seit einigen Wochen fest: Thorsten Legat und sein Sohn Nico Legat. Nun ist klar, um wen es sich bei ihren Gegnern handelt.

"Prominent verwandt": Dieser Cast sorgt schon vor Start für Wirbel Dabei sind demnach "Sommerhaus"-Krawallmacher Micha Klotz und sein Vater, dessen Name gleichermaßen Micha Klotz lautet. Ebenfalls der Herausstellung stellen wollen sich Yeliz Koc und ihr Vater Savas, "Bachelor"-Star Jana Maria Herz und ihre Mutter Eva Maria, Kevin Schäfer ("Kampf der Realitystars") und seine Mutter Michaela sowie Ex-Dschungelcamperin Anya Elsner und ihre Mutter Katrin. Im Falle von Danni Büchner und ihrer Tochter Jada Karabas haben sowohl Mutter als auch Tochter Reality-Erfahrung.

"Du liebe Zeit", kommentiert Entertainer Julian F. M. Stoeckel den Cast der neuen Show. Schon bei der Bekanntgabe der Teilnahme von Thorsten und Nico Legat hatten manche Fans den Boykott der Sendung angekündigt. Diese Drohung erneuerten nun zahlreiche Nutzer auf Instagram – auch mit Blick auf Micha Klotz: "Tut mir leid, die Legats will ich nicht sehen. Micha will ich nicht sehen. Ich schaue es mir nicht an", schrieb eine Followerin.

Ein weiterer Nutzer stellte klar: "Ich hatte mich auf dieses Format wirklich gefreut, aber dass ihr einem Thorsten Legat und einem Micha weiterhin eine Plattform gebt, ist unverantwortlich!" Eine weiterere Zuschauerin monierte: "Wie kann man den Legats und vor allem Micha nach seiner letzten unterirdischen Performance noch ne Plattform geben?" Auch der Rest der Kandidatinnen und Kandidaten scheint viele User nicht zu überzeugen. Eine Kommentatorin befand gar: "Der Cast ist zum Davonlaufen!"