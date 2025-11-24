"Hochzeit auf den ersten Blick": Verrückt! Woher kennt sich dieses Paar bereits?

Home News TV-News

Unerwartetes Wiedersehen

24.11.2025, 14.43 Uhr
von Pamela Haridi
Ein Trausaal, ein Bräutigam und eine Braut, die ihren Augen nicht traut. „Also wirklich jetzt?!“ - dies ist der wohl charmanteste Schockmoment in der Geschichte von „Hochzeit auf den ersten Blick“.
Ein Hochzeitspaar.
Skurrile Geschehnisse bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Kennt sich dieses Paar bereits?  Fotoquelle: SAT.1

Stelle dir vor, der Plan lautet: „Du heiratest einen völlig fremden Menschen.“ Alles klar. Du überschreitest selbstbewusst die Schwelle zum Trausaal, fühlst dich wie ein Reality-Star auf der Flaniermeile zur großen Liebe und dann steht da plötzlich ganz und gar kein Fremder, sondern er, dieser Typ – der von damals. So muss es Marén (60) ergangen sein, als sie Frank (61) sah. Sie blieb stehen und rief mit der Selbstverständlichkeit einer Frau, die bis auf diese Situation hier, schon alles erlebt zu haben glaubt: „Ich kenn´ ihn!“ Ein einmaliger Fernsehmoment, der unfreiwillig an eine romantische Komödie erinnerte. Auf Franks Seite konnte man hingegen deutlich sehen, wie er fieberhaft seine „Festplatte“ nach alten Dating-Dateien scannte.

Der Facebook-Flirt von 2022 – „Ach, DER!“

Woher kennen sich Marén und Frank? Die Antwort ist herrlich unspektakulär und zugleich sensationell: Frank war 2022 schon einmal Kandidat in einer Datingshow. Marén war Zuschauerin und fand ihn auf Anhieb charmant. In Teamarbeit mit ihrer Tochter machte sie seinen Account ausfindig und schrieb ihm via Facebook. Es kam daraufhin zwischen den beiden zu einigen Telefonaten. Nach einem vielversprechenden Beginn herrschte plötzlich Funkstille. Der Kontakt versandete wie zu Neujahr der gute Vorsatz, ab sofort regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Und jetzt steht er da, am Traualtar. Im Anzug, mit dem Ring in der Hand und einem Ehevertrag in greifbarer Nähe. Hat das Universum nicht einen bemerkenswerten Humor? Auf jeden Fall hat es einen vortrefflichen Sinn für Dramaturgie.

Schockstarre – sogar bei den Experten

Ebenso wie die TV-Zuschauer, war auch das Expertenteam vollkommen sprachlos. Beate Quinn (51) fasste es treffend zusammen: „Die beiden kennen sich bereits. Das war für uns alle ein Schock!“ Ein Schock? Ja. Ein Problem? Nein. Nach kurzer Prüfung stand fest: Es ist kein Regelbruch. Kein Exit. Keine Disqualifikation. Der frühere Kontakt war unverbindlich und lag weit genug in der Vergangenheit. Marén und Frank dürfen weitermachen, was vermutlich die beste Entscheidung in der gesamten Staffel darstellt.

Zärtlichkeit, Nähe, lautes Knistern: die schnellste TV-Annäherung des Jahres

Schon kurz nach der Trauung wirkte das Paar wie zwei Teenager, die sich heimlich auf dem Pausenhof treffen. Küsse hier, Streicheleinheiten da. Frank überraschte seine frisch Angetraute sogar mit einer Kette, Marén schenkte ihm zum Dank aufrichtige Tränen. Nur Sekunden später gesellte sich auch Frank dazu. „Ich habe noch nie so schnell so viel Nähe aufgebaut“, verriet er mit feuchten Augen. Marén mag in dem Moment gedacht haben: „Hättest du nur mal 2022 schon gewusst, was du da verpasst hast!“

Flitterwochen zwischen Wolke Sieben und „Wie kann man so dämlich sein?“

Madeira, Sonne, Löffelchenstellung Deluxe – alles lief ab wie in einem „Rosamunde-Pilcher-Roman“. Doch dann kam die Yoga-Session. Zuviel für die Tasche, die vor lauter Entspannung ins Meer fiel. Mutig wollte Frank sie retten. Er kletterte los und rutschte aus. Mit Yoga war es nun aus und vorbei. Stattdessen bekam Marén fast einen Nervenzusammenbruch und etikettierte den ganzen Vorfall erfrischend ehrlich wie folgt: „Finde ich gerade richtig scheiße.“ Herzlich willkommen in der ersten Mini-Krise. Doch wer noch am ersten Morgen gemeinsame Tränen, und später am Meer eine ordentliche Portion Drama teilte, hat vermutlich alle Zutaten für eine richtig spannende „Hochzeit auf den ersten Blick“-Reise beisammen.

Der vielleicht schönste Zu-fall der Staffel

So unglaublich ihre Geschichte auch klingen mag, vielleicht war genau diese holprige Begegnung für die beiden das fehlende Puzzlestück zum großen Glück. Die Einzelhandelskauffrau Marén und der Kriminalbeamte Frank liefern damit die ungewöhnlichsten, charmantesten und vielleicht romantischsten Momente der gesamten Staffel. Zwei Menschen, die sich kannten, ohne sich wirklich zu kennen. Die sich aus den Augen verloren hatten, ohne sich je richtig gefunden zu haben. Und die sich zu-fällig vor Millionen Zuschauern erneut begegneten, als wäre genau jetzt der richtige Moment. Oder, um es mit Maréns Worten zu sagen: „Alles im Leben hat seine Zeit.“ Wer weiß, vielleicht ist Maréns und Franks Zeit genau jetzt gekommen. Ihr Zwei, macht etwas daraus!

„Hochzeit auf den ersten Blick“ läuft jeden Dienstag um 20.15 Uhr auf SAT.1 und eine Woche vorab per Stream auf Joyn.

