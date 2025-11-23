Home News Star-News

"Bares für Rares"-Händler zog wegen Behinderung seiner Tochter zurück nach Deutschland

Rückkehr nach Deutschland

"Bares für Rares"-Händler zog wegen Behinderung seiner Tochter zurück nach Deutschland

23.11.2025, 13.55 Uhr
Friedrich Häusser lebte mehrere Jahre in Dänemark. Im "Wernigerode-Podcast" erklärte der "Bares für Rares"-Händler nun, dass seine Rückkehr nach Deutschland familiäre Gründe hatte.
Bares für Rares
Friedrich Häusser steht seit 2015 als "Bares für Rares"-Händler vor der Kamera.  Fotoquelle: ZDF

Seit zehn Jahren zählt Friedrich Häusser fest zum "Bares für Rares"-Ensemble. Wie der Händler jüngst im "Wernigerode-Podcast" erzählte, ergab sich der Weg ins Fernsehen damals eher nebenbei: Der Kontakt zu "Bares für Rares" entstand demnach über Ludwig Hofmaier, der lange selbst Teil der Sendung war. Wenige Monate nach einem Casting in Häussers Geschäft habe er die Anfrage erhalten, ob er Teil der ZDF-Trödelsendung werden wolle. "Und so kam ich da irgendwie rein."

Friedrich Häusser eröffnete bereits 1983 seinen ersten eigenen Trödelladen in Hamburg. Später zog er mit seiner Frau nach Dänemark, wo auch die zwei gemeinsamen Kinder geboren wurden. In der historischen Stadt Ribe blieb er seinem Metier treu. Flohmärkte gehörten fest dazu. "Dort habe ich zum Beispiel ein Kapitänsgemälde für damals umgerechnet 40 Mark gekauft. Es hatte jedoch einen Wert von 5.000 Mark", erklärte der Kunstexperte nun.

"Leider zu spät erkannt": Das war der Grund für Friedrich Häussers Abschied von Dänemark

Nach 16 Jahren in der dänischen Kleinstadt sei die Familie schließlich nach Deutschland zurückgekehrt – nicht zuletzt, weil Häussers Tochter mit dem Down-Syndrom geboren worden war. "Wir haben leider zu spät erkannt, dass ihr Hauptproblem das Sprechen ist", erklärte der 72-Jährige im "Wernigerode-Podcast". In der Kita und in der Schule sprach sie Dänisch, zu Hause Deutsch – das überforderte das Kind.

Derzeit beliebt:
>>"Notruf Hafenkante"-Chef steigt aus ZDF-Serie aus – mit 71 will er "auf andere Art" durchstarten
>>Sandra Maischberger über Leni Riefenstahl: "Für mich ist sie so etwas wie der erste Instagram-Star"
>>"Weltspiegel Doku: Dänemark – Härte statt Hygge": Die ARD-Sendung über Dänemarks harte Migrationspolitik
>>"Dan Sommerdahl – Tödliche Idylle": Das ist der Staffelstart mit Peter Mygind

Also suchten Häusser und seine Frau von Ribe aus in Deutschland nach einer inklusiven Schule. Wichtig sei dem Paar dabei gewesen, "dass wir beide Kinder in einer Schule unterbringen können". Die Familie zog nach Eilenstedt im nördlichen Harzvorland. Seit 2014 betreibt der Händler ein Antiquitätengeschäft im Nahe gelegen Quedlinburg. Vor Kurzem kam ein weiteres in Wernigerode dazu. An seiner Seite arbeitet dort auch Häussers Sohn Henrik.

Besondere Premiere: Horst Lichter geht mit "Bares für Rares" live auf Twitch
Das ZDF wagt den Sprung auf Twitch: Horst Lichter präsentiert "Bares für Rares" erstmals im Livestream. Gemeinsam mit PietSmiet gibt es exklusive Einblicke und interaktive Formate.
TV trifft Streaming
Horst Lichter und PietSmiet

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Bares für Rares" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Tanja Scholz' Weg zu den Paralympics: Ein Leben nach dem Unfall
"Echtes Leben: Tanja Scholz – Schwimmen, um zu leben"
Eishockey-WM 2025: Das zeigt ProSieben
"Es geht um alles"
"Nach uns der Rest der Welt": Verbotene Liebe
Liebesdrama
"Harry Potter"-Fans empört: Snape-Besetzung sorgt für Aufruhr!
"Woke-Wahnsinn"
Innovatives Projekt "Herbstresidenz" von Dietz und Mälzer
Inklusion im TV
"Eine Kopenhagener Liebesgeschichte": Ein Paar und ihr Wunsch nach eigenen Kindern
Neues Netflix-Drama
"Families Like Ours – Nur mit Euch": Ein wohlhabendes europäisches Land löst sich auf
Packende Miniserie
"Wir sind wie die Erste-Klasse-Passagiere auf der Titanic" - Thomas Vinterberg im Interview
Starregisseur Vinterberg
Horror-Mystery-Serie „Hameln“: Nur geträumt?
Caroline Hartig im Interview
Caroline Hartig in der Horror-Mystery-Serie „Hameln“.
Luke Mockridge verleiht Inklusions-Preis trotz Paralympics-Skandal
Kontroverse Entscheidung
Woran erkennt man schlechte Menschen?
"Schlechte Menschen"
Schlechte Menschen
Eine Erfolgsserie geht zu Ende: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Stranger Things"
Star-besetztes Remake eines Ehekriegs: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Die Rosenschlacht"
Daniel Radcliffe verrät Details: Das steht in seinem Brief an den neuen Harry Potter
Brief an den Nachfolger
Dominic McLaughlin
Wie die Anden ihre Form erhielten: Ein geologisches Abenteuer
"Terra X: Expedition Anden – Die Kraft von Wind und Wasser"
Terra X: Expedition Anden - Die Kraft von Wind und Wasser
Die einsame Leiche und die stille Nachbarschaft
"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen"
Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen
Kochduell quer durch Europa: Henssler im Einsatz
"Europa grillt den Henssler"
Europa grillt den Henssler
Kapitän Parger steuert das Traumschiff nach Neuseeland
"Das Traumschiff: Auckland"
Das Traumschiff: Auckland
„Die große Weihnachtsshow“: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Sendung
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Giovanni Zarrella verrät: Diese Künstler wünscht er sich für seine ZDF-Show
Im Interview
Die Giovanni Zarrella Show
„Das Traumschiff“ 2025: Zwei neue Folgen – diese Stars stechen bald in See
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Fans gerührt: Jan Hofer teilt Pärchenfotos mit 28 Jahre jüngerer Ehefrau
Prominente Einblicke
Jan Hofer
Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute
Superstar-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Champions League ab 2027: Ein Abo-Wahnsinn für Fans
Fast 1200 Euro pro Jahr
UEFA Champions League
Judith Rakers und Ariana Baborie warnen vor Black-Friday-Fallen
Black Friday Sicherheit
Judith Rakers
Was wurde aus den "Monty Python"-Stars?
Comedy-Erbe
So fing alles an
Sandra Maischberger: "Wir müssen daran arbeiten, dass es wieder eine Konsens-Realität gibt"
Öffentlich-rechtliche Zukunft
Sandra Maischberger
Die Geschichte der Vegetarier: Von indischen Asketen bis Voltaire
"Fleischlos glücklich – Die Geschichte der Vegetarier"
Fleischlos glücklich - Die Geschichte der Vegetarier
Mit Publikum live auf Mörderjagd: Jan Josef Liefers und Axel Prahl laden zum "Krimi-Dinner"
"Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"
Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
Giovanni Zarrellas Dankesparty: Musik, Magie und Emotionen
"Die Giovanni Zarrella Show"
Die Giovanni Zarrella Show