"Europa grillt den Henssler": Kritik zur VOX-Ablegerreihe mit Steffen Henssler

Nicht nur Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Wie die vier neuen Folgen der VOX-Ablegerreihe "Europa grillt den Henssler" zeigen, richten sich auch das Image und die Vorliebe, die viele Menschen für ein bestimmtes Land haben, nach der Art, wie man dort isst. Landestypische Besonderheit stehen im Fokus der neuen Kochsendung. Es geht um knifflige Aufgaben, mit denen sich Kulinarik-Zappelphilipp Steffen Henssler auseinandersetzen muss – jeweils unter Zeitdruck, versteht sich. VOX weitet die Zusammenarbeit mit Henssler damit erneut aus – zuletzt war "Hensslers Dreamteam" im Einsatz.

Europa grillt den Henssler Show • 23.11.2025 • 20:15 Uhr

Eine Rundreise, die den Massengeschmack trifft In den neuen Koch-Duellen tritt Henssler jeweils gegen einen Traditionskoch an, der eines der vier von der Redaktion ausgewählten europäischen Länder vertritt, um deren Geschmäcker, Traditionen und Lieblingsgerichte es in den neuen Folgen geht. Zusätzlich lässt sich jeweils noch ein Promi-Pate für sein Land im Studio blicken. Alles dreht sich um die Herausforderung, noch besser zu kochen – mit landestypischen Zutaten, aber auch mit Temperament und Spontaneität. Am Schluss steht die Frage im Raum: Henssler oder Europa?

Wenn man auf die immer wieder von Marktforschern abgefragten Top-Ten-Listen der Lieblingsgerichte der Deutschen blickt, könnten sich daraus schon Hinweise ergeben, wohin die Reisen gehen. Nach dem Klassiker "Schnitzel mit Pommes" oder "Currywurst mit Pommes" werden regelmäßig Spaghetti Bolognese und Pizza genannt. Aber auch Döner Kebab gilt als eine der offiziellen deutschen Leibspeisen.

Dazu passt, dass es in der Auftaktsendung gleich um die türkische Küche geht – vertreten durch Mousse T. mit Traditionskoch Koral Elci (Türkei). Außerdem kocht Ross Antony mit seiner Mutter Vivienne Catterall (Vereinigtes Königreich) sowie Dolly Buster mit Josef Micek (Tschechien). In den weiteren Folgen sind unter anderem Isabel Edvardsson, Filip Pavlović, Panagiota Petridou, Jasna Fritzi Bauer, Nova Meierhenrich und Rúrik Gíslason am Start.

Europa grillt den Henssler – So. 23.11. – VOX: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.