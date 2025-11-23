Home News TV-News

"Europa grillt den Henssler": Kritik zur VOX-Ablegerreihe mit Steffen Henssler

"Europa grillt den Henssler"

Kochduell quer durch Europa: Henssler im Einsatz

23.11.2025, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
In der neuen VOX-Reihe "Europa grillt den Henssler" tritt Steffen Henssler gegen Traditionsköche aus verschiedenen europäischen Ländern an, um landestypische Gerichte nachzukochen. Mit dabei sind Promis wie Mousse T., Ross Antony und Dolly Buster, die ihre Landeskulinarik vertreten.
Europa grillt den Henssler
Weiten den kulinarischen Horizont: Steffen Henssler und Modertorin Laura Wontorra.  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Europa grillt den Henssler
Steffen Henssler gilt als flink und schlagfertig. Doch kann er auch gut über den deutschen Tellerrand hinausblicken?  Fotoquelle: 2014 Getty Images/Alexander Koerner
Europa grillt den Henssler
Steffen Henssler liebt immer neue Herausforderungen. Ehrgeiz treibt ihn an.  Fotoquelle: 2014 Getty Images/Alexander Koerner

Nicht nur Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Wie die vier neuen Folgen der VOX-Ablegerreihe "Europa grillt den Henssler" zeigen, richten sich auch das Image und die Vorliebe, die viele Menschen für ein bestimmtes Land haben, nach der Art, wie man dort isst. Landestypische Besonderheit stehen im Fokus der neuen Kochsendung. Es geht um knifflige Aufgaben, mit denen sich Kulinarik-Zappelphilipp Steffen Henssler auseinandersetzen muss – jeweils unter Zeitdruck, versteht sich. VOX weitet die Zusammenarbeit mit Henssler damit erneut aus – zuletzt war "Hensslers Dreamteam" im Einsatz.

VOX
Europa grillt den Henssler
Show • 23.11.2025 • 20:15 Uhr

Eine Rundreise, die den Massengeschmack trifft

In den neuen Koch-Duellen tritt Henssler jeweils gegen einen Traditionskoch an, der eines der vier von der Redaktion ausgewählten europäischen Länder vertritt, um deren Geschmäcker, Traditionen und Lieblingsgerichte es in den neuen Folgen geht. Zusätzlich lässt sich jeweils noch ein Promi-Pate für sein Land im Studio blicken. Alles dreht sich um die Herausforderung, noch besser zu kochen – mit landestypischen Zutaten, aber auch mit Temperament und Spontaneität. Am Schluss steht die Frage im Raum: Henssler oder Europa?

Wenn man auf die immer wieder von Marktforschern abgefragten Top-Ten-Listen der Lieblingsgerichte der Deutschen blickt, könnten sich daraus schon Hinweise ergeben, wohin die Reisen gehen. Nach dem Klassiker "Schnitzel mit Pommes" oder "Currywurst mit Pommes" werden regelmäßig Spaghetti Bolognese und Pizza genannt. Aber auch Döner Kebab gilt als eine der offiziellen deutschen Leibspeisen.

Dazu passt, dass es in der Auftaktsendung gleich um die türkische Küche geht – vertreten durch Mousse T. mit Traditionskoch Koral Elci (Türkei). Außerdem kocht Ross Antony mit seiner Mutter Vivienne Catterall (Vereinigtes Königreich) sowie Dolly Buster mit Josef Micek (Tschechien). In den weiteren Folgen sind unter anderem Isabel Edvardsson, Filip Pavlović, Panagiota Petridou, Jasna Fritzi Bauer, Nova Meierhenrich und Rúrik Gíslason am Start.

Europa grillt den Henssler – So. 23.11. – VOX: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

