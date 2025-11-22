Home News TV-News

"Die Giovanni Zarrella Show": Das große Dankeschön mit vielen Stars im ZDF

"Die Giovanni Zarrella Show"

Giovanni Zarrellas Dankesparty: Musik, Magie und Emotionen

22.11.2025, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Giovanni Zarrella lädt zur großen ZDF-Show ein, um Alltagshelden zu ehren. Mit dabei sind Stars wie Beatrice Egli und Unheilig. Ein Vorgeschmack auf die bevorstehende Adventszeit.
Die Giovanni Zarrella Show
Musikgäste der Show sind Stars wie Beatrice Egli, Michelle, Michael Patrick Kelly, Unheilig, Alvaro Soler, Ben Zucker und Nicole.  Fotoquelle: ZDF/Brandnew Media
Die Giovanni Zarrella Show
Giovanni Zarrella empfängt am Samstag wieder viele prominente Gäste in seiner Show im ZDF.  Fotoquelle: ZDF/Maija Mihailova/Brandnew Media
Die Giovanni Zarrella Show
Nicole hat ihrem Entdecker und Förderer Ralph Siegel viel zu verdanken.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Robin Marchant
Die Giovanni Zarrella Show
Der Sänger "Der Graf" von Unheilig steht nach langer Pause wieder auf deutschen Bühnen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Sascha Schuermann
Die Giovanni Zarrella Show
Beatrice Egli möchte ihren Großeltern danken.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz
Die Giovanni Zarrella Show
Michael Patrick Kelly ist einer der vielen Musikstars der Show.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Der ZDF-Moderator und -Sänger, der in diesem Jahr in der Tradition von Stars wie Carmen Nebel oder Helene Fischer auch die Adventsshow im ZDF präsentieren wird, blickt in der Sendung zuvor schon aufs Jahr zurück: Es stehen kurz vor der besinnlichen Zeit Künstlerjubiläen im Fokus – und Menschen, die Großes geleistet haben.

ZDF
Die Giovanni Zarrella Show
Show • 22.11.2025 • 20:15 Uhr

Das Motto der neuen Ausgabe der ZDF-Schlagersendung "Die Giovanni Zarrella Show" heißt diesmal: "Wir sagen Dankeschön". Damit möchte der 47-jährige Deutsch-Italiener aus Hechingen sich mit vielen Musikgästen vor den Alltagshelden verneigen, die 2025 oft weitgehend unbemerkt von der großen Öffentlichkeit Großes leisteten und das Jahr mitgeprägt haben. Außerdem soll es um Künstlerpersönlichkeiten geben, die in diesem Jahr ein Jubiläum feierten.

Mit von der Partie sind unter anderem Stars wie Beatrice Egli, Michelle, Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler, Ben Zucker, Olaf Berger, Nino de Angelo und Marina Marx. Und magisch wird's dann auch – beim Auftritt der Star-Illusionisten, den Ehrlich Brothers. Sie alle ehren zusammen mit Zarrella ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, aber auch Menschen, die den Musikern persönlich ganz wichtig sind.

Derzeit beliebt:
>>Wolfram Kons: Die süße Liebesgeschichte hinter dem RTL-Star
>>Wusstest du das? Die 9 überraschendsten Fakten über Helene Fischer
>>Besondere Premiere: Horst Lichter geht mit "Bares für Rares" live auf Twitch
>>Giovanni Zarrella über das Bühnenleben: "Das Lampenfieber bleibt - und es soll bleiben"

Ein musikalisches Danke an die Großeltern

So begrüßt Giovanni Zarrella in Offenburg mit der Kollegin Beatrice Egli eine Sängerin, die es für an der Zeit hält, sich einmal explizit bei ihren Großeltern zu bedanken – mit der emotionalen Ballade "Herzstapfen". Alle Blicke dürfte auch "Der Graf" auf sich ziehen: Seine Band Unheilig hat 2025 nach fast zehnjähriger Pause ihre Rückkehr ins Rampenlicht vollzogen – das Comeback des Jahres!

Und auch bei der Darbietung von "Grandprix"-Gewinnerin Nicole dürften sich Gänsehautmomente einstellen: Sie widmet ihrem Entdecker und musikalischen Wegbegleiter Ralph Siegel ein Medley ihrer bekanntesten Songs – als bewegendes Ständchen zu dessen 80. Geburtstag. Taschentücher zücken!

Die große Samstagabend-Show ist damit auch schon eine Art gefühlvolles "Vorglühen" für den Jahresendspurt, der diesmal im ZDF-Musikprogramm ganz im Zeichen Zarrellas stehen wird, denn er wird erstmals seinen neuen Adventsauftritt präsentieren. Die Sendung wird "Die große Weihnachtsshow" heißen und ist am Donnerstag, 4. Dezember, im Zweiten zu sehen. Was – und vor allem wer – die Zuschauerinnen und Zuschauer dort erwartet, hat der Moderator schon mal auf Instagram verraten.

Wie "t-online" berichtet, teaserte Zarrella dort in seiner Story: "Wir starten mit einer neuen Show in die Adventszeit und präsentieren erstmals 'Die große Weihnachtsshow". Natürlich begeht Zarrella das stimmungsvolle Schlagerfest nicht alleine, unter den Gästen sind große Stars der Schlager- und Musikbranche. Demnach sollen unter anderem erneut Beatrice Egli, Howard Carpendale, Andreas Gabalier, Alexander Klaws, die No Angels und die Irish-Dance-Show "Lord of the Dance" mit dabei sein.

Die Giovanni Zarrella Show – Sa. 22.11. – ZDF: 20.15 Uhr

Schock für Stefano Zarrella: Bruder Giovanni brachte ihn in die Notaufnahme
Ein Video-Dreh über die Herstellung von „Churros“ wurde Stefano Zarrella (34) zum Verhängnis. Bruder Giovanni brachte ihn sogar in die Notaufnahme. Was war passiert?
Koch-Unfall
Stefano und Giovanni Zarrella auf einem roten Teppich.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Wie wohnt Beatrice Egli wirklich? Ein seltener Blick in ihre Wohnung
Zuhause am Zürichsee
Beatrice Egli
Wegen ihres Körpers: "Tatort"-Kommissarin klagt über "sehr heftige" Hass-Kommentare
Hass im Internet
Stefanie Reinsperger im Interview
Florian Silbereisens Vermögen: Karriere, Gagen und seine Millionen
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Hans Sigl als neuer „Traumschiff“-Kapitän? Jetzt spricht er Klartext
Bergidylle statt Südsee
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Gesundheitsupdate nach Krebsdiagnose: So steht es um Moderatorin Charlotte Potts
Schwere Diagnose
Heiko Paluschka und Charlotte Potts an einem Interview-Pult.
Schock für Stefano Zarrella: Bruder Giovanni brachte ihn in die Notaufnahme
Koch-Unfall
Stefano und Giovanni Zarrella auf einem roten Teppich.
Markus Lanz spricht über mentale Probleme: "Ich hatte Panikattacken"
Mit 27 Jahren
Markus Lanz in einem Anzug mit kritischem Blick.
Familie vor ICE-Agenten nicht sicher: No-Angels-Sängerin erklärt im ZDF, warum sie die USA verlässt
Scharfe Kritik an Trump
Sandy Mölling
TV-Duell zu Weihnachten: Helene Fischer trifft auf Florian Silbereisen
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Pietro Lombardi platzt nach Laura Maria Rypas Statement der Kragen
„Ich will meinen Frieden!“
Pietro Lombardi
Unbekannte Seiten eines Weltstars: Pop-Star Thomas Anders privat
Modern Talking-Star
Thomas Anders
Diese fünf Neo-Western sollten Sie gesehen haben
Neo-Western
Eddington
Er starb mit 44: Billy Bob Thornton hatte ein "sehr schwieriges Verhältnis" zu seinem Vater
Familiendrama
Billy Bob Thornton
50 Jahre "Einer flog über das Kuckucksnest": Ein Meilenstein des Kinos
Oscar-Triumph
Einer flog über das Kuckucksnest
Backstage-Liebe: So eroberte Thomas Seitel Helene Fischers Herz
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Kehrt Meghan Markle zurück auf die Leinwand?
Schauspiel-Comeback
Meghan Markle und Prinz Harry auf dem roten Teppich.
Heino Ferchs Partnerschaften: Eine Übersicht über sein Liebesleben
Chronik seiner Beziehungen
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
Palina Rojinski bricht Schweigen über gewalttätigen Ex-Partner: "Mir war das peinlich"
Mutiger Appell
Palina Rojinski
Martha Liebermanns Kampf gegen das NS-Regime
"Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben"
"Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben"
Reisen in den Tod
"Mord unter Palmen"
Mord unter Palmen
Die Geschichte der Welt von Westeros und Essos wird fortgeschrieben
"House of the Dragon"
House of the Dragon
Neues Kapitel für "Liebling Kreuzberg": Wird Lisa die neue Chefin?
"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe"
Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe
Diego Maradona: Die Doku, die man nicht verpassen darf!
"Diego Maradona"
Diego Maradona
Heino Ferch ermittelt in Venedig: Als Commissario im schrillen Italo-Fernsehen
"Ingo Thiel – Die Frau ohne Gesicht"
Ingo Thiel - Die Frau ohne Gesicht
Einblicke in Daniela Katzenbergers Leben: Staffel 3 startet
"Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen"
McDonald's Benefiz Gala 2022
Filmkritik zu „The Running Man“: Klassischer Actionheld trifft auf moderne Dystopie
Stephen King im Kino
Running Man
Backstage-Eklat vor Auftritt: Deshalb flog Florian Silbereisen raus
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Warum verließen Anna und Gerald Namibia?
Neustart in Polen
Gerald und Anna Heiser
„Tatort“-Star Richy Müller: Das ist die Frau an seiner Seite
Große Liebe
Richy Müller und seine Frau Christl Stumhofer.
Roland Kaiser öffnet sein Herz: Die Wahrheit über seine Liebe zu Silvia
Liebesleben des Schlagerstars
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.