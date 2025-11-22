"Die Giovanni Zarrella Show": Das große Dankeschön mit vielen Stars im ZDF

Der ZDF-Moderator und -Sänger, der in diesem Jahr in der Tradition von Stars wie Carmen Nebel oder Helene Fischer auch die Adventsshow im ZDF präsentieren wird, blickt in der Sendung zuvor schon aufs Jahr zurück: Es stehen kurz vor der besinnlichen Zeit Künstlerjubiläen im Fokus – und Menschen, die Großes geleistet haben.

Die Giovanni Zarrella Show Show • 22.11.2025 • 20:15 Uhr

Das Motto der neuen Ausgabe der ZDF-Schlagersendung "Die Giovanni Zarrella Show" heißt diesmal: "Wir sagen Dankeschön". Damit möchte der 47-jährige Deutsch-Italiener aus Hechingen sich mit vielen Musikgästen vor den Alltagshelden verneigen, die 2025 oft weitgehend unbemerkt von der großen Öffentlichkeit Großes leisteten und das Jahr mitgeprägt haben. Außerdem soll es um Künstlerpersönlichkeiten geben, die in diesem Jahr ein Jubiläum feierten.

Mit von der Partie sind unter anderem Stars wie Beatrice Egli, Michelle, Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler, Ben Zucker, Olaf Berger, Nino de Angelo und Marina Marx. Und magisch wird's dann auch – beim Auftritt der Star-Illusionisten, den Ehrlich Brothers. Sie alle ehren zusammen mit Zarrella ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, aber auch Menschen, die den Musikern persönlich ganz wichtig sind.

Ein musikalisches Danke an die Großeltern So begrüßt Giovanni Zarrella in Offenburg mit der Kollegin Beatrice Egli eine Sängerin, die es für an der Zeit hält, sich einmal explizit bei ihren Großeltern zu bedanken – mit der emotionalen Ballade "Herzstapfen". Alle Blicke dürfte auch "Der Graf" auf sich ziehen: Seine Band Unheilig hat 2025 nach fast zehnjähriger Pause ihre Rückkehr ins Rampenlicht vollzogen – das Comeback des Jahres!

Und auch bei der Darbietung von "Grandprix"-Gewinnerin Nicole dürften sich Gänsehautmomente einstellen: Sie widmet ihrem Entdecker und musikalischen Wegbegleiter Ralph Siegel ein Medley ihrer bekanntesten Songs – als bewegendes Ständchen zu dessen 80. Geburtstag. Taschentücher zücken!

Die große Samstagabend-Show ist damit auch schon eine Art gefühlvolles "Vorglühen" für den Jahresendspurt, der diesmal im ZDF-Musikprogramm ganz im Zeichen Zarrellas stehen wird, denn er wird erstmals seinen neuen Adventsauftritt präsentieren. Die Sendung wird "Die große Weihnachtsshow" heißen und ist am Donnerstag, 4. Dezember, im Zweiten zu sehen. Was – und vor allem wer – die Zuschauerinnen und Zuschauer dort erwartet, hat der Moderator schon mal auf Instagram verraten.

Wie "t-online" berichtet, teaserte Zarrella dort in seiner Story: "Wir starten mit einer neuen Show in die Adventszeit und präsentieren erstmals 'Die große Weihnachtsshow". Natürlich begeht Zarrella das stimmungsvolle Schlagerfest nicht alleine, unter den Gästen sind große Stars der Schlager- und Musikbranche. Demnach sollen unter anderem erneut Beatrice Egli, Howard Carpendale, Andreas Gabalier, Alexander Klaws, die No Angels und die Irish-Dance-Show "Lord of the Dance" mit dabei sein.

Die Giovanni Zarrella Show – Sa. 22.11. – ZDF: 20.15 Uhr

