Wegen ihres Körpers: "Tatort"-Kommissarin klagt über "sehr heftige" Hass-Kommentare

Stefanie Reinsperger hat aufgehört, "Social-Media-Kommentare zu lesen". Im Interview mit dem Portal "web.de" erklärte die "Tatort"-Kommissarin, dennoch davon überzeugt zu sein, dass sie in den sozialen Medien weiter attackiert werde – "insbesondere nach einer TV-Ausstrahlung". So wisse sie, dass nach ihrem ersten "Tatort"-Auftritt "sehr heftige Gemeinheiten verbreitet worden" seien.

Es sei "mitunter sehr kraftraubend" für die 37-Jährige, sich in der Öffentlichkeit zum Thema Body Positivity zu äußern. "Schließlich bereite ich mich intensiv auf Interviews vor und überlege mir sehr genau, welche Worte ich wähle. Trotzdem werde ich im Internet weiterhin angefeindet", erzählte sie. Reinsperger wisse: "In dem Moment, in dem du dich öffentlich für etwas einsetzt, bist du angreifbar."

Stefanie Reinsperger verlässt den Dortmunder "Tatort" Sie habe sich "nie ausgesucht, ein Role Model zu sein", betonte die Österreicherin. "Ich wollte ausschließlich Schauspielerin sein. Allerdings habe ich schon in recht jungen Jahren gemerkt, dass ich neben dem, was ich mache, auch noch für etwas anderes stehe." Heute lege sie großen Wert darauf, "Missstände in dieser Branche sowie in unserer Gesellschaft anzusprechen".

Dazu soll auch der neue Film "Liebesbrief an Jenny" (Sonntag, 30. November, 20.15 Uhr, ZDF) beitragen. In der "Herzkino"-Tragikomödie spielt Reinsperger eine Frau, die wenig von gesellschaftlichen Schönheitsidealen hält – und sich in einen Fitness-Influencer verliebt. Das Drehbuch sei "quasi" für sie geschrieben worden, offenbarte die Darstellerin im "web.de"-Interview. "Es werden Botschaften transportiert – und zwar auf eine sehr humoristische, liebevolle, bunte und teils ernste Art und Weise. Es war ein sehr schöner, aber auch ein sehr emotionaler Dreh."

Den Dortmunder "Tatort" lässt Stefanie Reinsperger in Kürze hinter sich. Seit 2021 verkörpert sie die Ermittlerin Rosa Herzog an der Seite von Peter Faber, gespielt von Jörg Hartmann. Elf Fälle hat sie gedreht, nun jedoch will sie sich anderen Projekten widmen. Der letzte Film mit ihr trägt den Titel "Schmerz" und soll Anfang 2026 im Ersten zu sehen sein.

