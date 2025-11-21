Home News Star-News

Wegen ihres Körpers: "Tatort"-Kommissarin klagt über "sehr heftige" Hass-Kommentare

Hass im Internet

Wegen ihres Körpers: "Tatort"-Kommissarin klagt über "sehr heftige" Hass-Kommentare

21.11.2025, 09.45 Uhr
von Franziska Wenzlick
Bereits seit 2021 ist Stefanie Reinsperger als Ermittlerin im Dortmunder "Tatort" zu sehen. Genauso lange hat die österreichische Schauspielerin jedoch auch mit Anfeindungen im Netz zu kämpfen, wie sie nun in einem Interview erklärte.
Stefanie Reinsperger im Interview
Stefanie Reinsperger ist in Kürze im ZDF-Film "Liebesbrief an Jenny" zu sehen.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Stefanie Reinsperger hat aufgehört, "Social-Media-Kommentare zu lesen". Im Interview mit dem Portal "web.de" erklärte die "Tatort"-Kommissarin, dennoch davon überzeugt zu sein, dass sie in den sozialen Medien weiter attackiert werde – "insbesondere nach einer TV-Ausstrahlung". So wisse sie, dass nach ihrem ersten "Tatort"-Auftritt "sehr heftige Gemeinheiten verbreitet worden" seien.

Es sei "mitunter sehr kraftraubend" für die 37-Jährige, sich in der Öffentlichkeit zum Thema Body Positivity zu äußern. "Schließlich bereite ich mich intensiv auf Interviews vor und überlege mir sehr genau, welche Worte ich wähle. Trotzdem werde ich im Internet weiterhin angefeindet", erzählte sie. Reinsperger wisse: "In dem Moment, in dem du dich öffentlich für etwas einsetzt, bist du angreifbar."

Stefanie Reinsperger verlässt den Dortmunder "Tatort"

Sie habe sich "nie ausgesucht, ein Role Model zu sein", betonte die Österreicherin. "Ich wollte ausschließlich Schauspielerin sein. Allerdings habe ich schon in recht jungen Jahren gemerkt, dass ich neben dem, was ich mache, auch noch für etwas anderes stehe." Heute lege sie großen Wert darauf, "Missstände in dieser Branche sowie in unserer Gesellschaft anzusprechen".

Derzeit beliebt:
>>Palina Rojinski bricht Schweigen über gewalttätigen Ex-Partner: "Mir war das peinlich"
>>"Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben"
>>RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben zeigt sich ungeschminkt – ihre Fans sind begeistert
>>Pietro Lombardi platzt nach Laura Maria Rypas Statement der Kragen

Dazu soll auch der neue Film "Liebesbrief an Jenny" (Sonntag, 30. November, 20.15 Uhr, ZDF) beitragen. In der "Herzkino"-Tragikomödie spielt Reinsperger eine Frau, die wenig von gesellschaftlichen Schönheitsidealen hält – und sich in einen Fitness-Influencer verliebt. Das Drehbuch sei "quasi" für sie geschrieben worden, offenbarte die Darstellerin im "web.de"-Interview. "Es werden Botschaften transportiert – und zwar auf eine sehr humoristische, liebevolle, bunte und teils ernste Art und Weise. Es war ein sehr schöner, aber auch ein sehr emotionaler Dreh."

Den Dortmunder "Tatort" lässt Stefanie Reinsperger in Kürze hinter sich. Seit 2021 verkörpert sie die Ermittlerin Rosa Herzog an der Seite von Peter Faber, gespielt von Jörg Hartmann. Elf Fälle hat sie gedreht, nun jedoch will sie sich anderen Projekten widmen. Der letzte Film mit ihr trägt den Titel "Schmerz" und soll Anfang 2026 im Ersten zu sehen sein.

Palina Rojinski bricht Schweigen über gewalttätigen Ex-Partner: "Mir war das peinlich"
Sie habe es "noch nie öffentlich erzählt". Nun jedoch hat Palina Rojinski ihre Erfahrungen mit Partnerschaftsgewalt auf Instagram thematisiert – aus einem wichtigen Anlass.
Mutiger Appell
Palina Rojinski

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Neues Kapitel für "Liebling Kreuzberg": Wird Lisa die neue Chefin?
"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe"
Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe
Hans Sigl als neuer „Traumschiff“-Kapitän? Jetzt spricht er Klartext
Bergidylle statt Südsee
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Gesundheitsupdate nach Krebsdiagnose: So steht es um Moderatorin Charlotte Potts
Schwere Diagnose
Heiko Paluschka und Charlotte Potts an einem Interview-Pult.
Markus Lanz spricht über mentale Probleme: "Ich hatte Panikattacken"
Mit 27 Jahren
Markus Lanz in einem Anzug mit kritischem Blick.
Spionage, Intrigen und ein mysteriöser Mord: Die Füchsin ermittelt wieder!
"Die Füchsin – Der Spion"
"Die Füchsin - Der Spion"
Familie vor ICE-Agenten nicht sicher: No-Angels-Sängerin erklärt im ZDF, warum sie die USA verlässt
Scharfe Kritik an Trump
Sandy Mölling
TV-Duell zu Weihnachten: Helene Fischer trifft auf Florian Silbereisen
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
So war die große Jubiläumsfolge von „Sturm der Liebe“ am Fürstenhof
"Sturm der Liebe"
Sturm der Liebe
Axel Prahl und Roland Kaiser: Eine außergewöhnliche Freundschaft
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl
Unfallklinik Murnau: ZDF begleitet dramatische Rettungen
"Die Lebensretter von Murnau – Einsatz am Limit"
Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit
Die Geschichte der Welt von Westeros und Essos wird fortgeschrieben
"House of the Dragon"
House of the Dragon
Reisen in den Tod
"Mord unter Palmen"
Mord unter Palmen
Diego Maradona: Die Doku, die man nicht verpassen darf!
"Diego Maradona"
Diego Maradona
Heino Ferch ermittelt in Venedig: Als Commissario im schrillen Italo-Fernsehen
"Ingo Thiel – Die Frau ohne Gesicht"
Ingo Thiel - Die Frau ohne Gesicht
Einblicke in Daniela Katzenbergers Leben: Staffel 3 startet
"Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen"
McDonald's Benefiz Gala 2022
Florian Silbereisens Vermögen: Karriere, Gagen und seine Millionen
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Backstage-Eklat vor Auftritt: Deshalb flog Florian Silbereisen raus
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Filmkritik zu „The Running Man“: Klassischer Actionheld trifft auf moderne Dystopie
Stephen King im Kino
Running Man
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Warum verließen Anna und Gerald Namibia?
Neustart in Polen
Gerald und Anna Heiser
„Tatort“-Star Richy Müller: Das ist die Frau an seiner Seite
Große Liebe
Richy Müller und seine Frau Christl Stumhofer.
Roland Kaiser öffnet sein Herz: Die Wahrheit über seine Liebe zu Silvia
Liebesleben des Schlagerstars
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Schock für Stefano Zarrella: Bruder Giovanni brachte ihn in die Notaufnahme
Koch-Unfall
Stefano und Giovanni Zarrella auf einem roten Teppich.
"Wer wird Millionär?": So schlugen sich Gottschalk, Pocher und Co.
Promis im Quiz-Duell
Thomas Gottschalk
"Ein tolles Gefühl": Heinz Hoenig zeigt sich mit Ehefrau Annika auf rotem Teppich
Rückkehr ins Rampenlicht
Heinz Hoenig
Produzent bestätigt Serientod: "Die Simpsons"-Figur stirbt in neuer Folge
Abschied bei den Simpsons
"Die Simpsons"
Kaulitz-Brüder fordern Boykott von Thomas Gottschalk: "Das war kein Blackout"
Bambi-Skandal
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
Das bewegende Biopic über eine Pionierin
"Petra Kelly – Act Now!"
Petra Kelly - Act Now!
Warum nehmen manche Menschen trotz Diät zu?
"NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?"
NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?
Wolfram Kons rennt für den guten Zweck
"RTL-Spendenmarathon 2025 – Der Start"
RTL-Spendenmarathon 205
Siebter Todestag: Danni Büchner spricht über Frage, die sie ihrem Jens noch gerne stellen würde
Gedenken an Jens
Daniela Büchner