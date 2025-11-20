Schock für Stefano Zarrella: Bruder Giovanni brachte ihn in die Notaufnahme

Erst vergangenen Donnerstag sah man das „Zarrella-Trio“, bestehend aus Giovanni Zarrella(47), seiner Frau Jana Ina (48) und Bruder Stefano (34), bei der Bambi-Verleihung gut gelaunt über den Roten Teppich schlendern. Fürsorglich rückte Giovanni seinem kleinen Bruder die Fliege zurecht. Familienzusammenhalt ist bei Italienern nun einmal besonders ausgeprägt und dementsprechend sind auch die Zarrellas immer füreinander da. Sei es bei der Korrektur des Outfits, oder wenn es um Begleitung in die Notaufnahme geht.

Vom Herd in die Notaufnahme – Stefano Zarrella-Fans in Sorge Für Stefano begann der vergangene Sonntag entspannt: „Ich hatte heute einen richtig schönen, entspannten Start in den Tag: Cappuccino, lange Gespräche mit der Familie, ein Spaziergang alles ganz ruhig und easy…“ So sollte der Tag auch weiterhin verlaufen. Als kulinarische Inspiration plante der Food-Influencer einen Video-Dreh, der die Zubereitung von „Churros“ – einem Klassiker aus Spanien – erklärte. Weit kam er jedoch nicht. Auf Instagram schrieb der Food Creator: „Als ich gerade den Teig ins Fett geben wollte, ist mir plötzlich das heiße Fett ins Gesicht gesprungen, sogar ohne, dass überhaupt etwas im Frittierfett drin war.“

Die meisten Unfälle ereignen sich im Haushalt Wie die „Churros“ selbst, ist auch dies ein „Klassiker“: Wem graut es nicht bei der Vorstellung, auf gespritztem Bratfett auszurutschen oder sich beim Wurf des Teiges ins Fittierfett zu verbrennen!? Laut eigener Angaben sei Stefano zunächst „komplett im Schock“ gewesen. „Ich hatte richtig Panik, weil ich nicht wusste, wie schlimm es ist und hatte, um ehrlich zu sein, auch Angst in den Spiegel zu gucken. Hatte auch keinen klaren Gedanken mehr“, berichtete Stefano.

Der große Bruder eilte zu Hilfe Giovanni Zarrella eilte seinem jüngeren Bruder zu Hilfe und brachte diesen ohne lange zu zögern in eine Kölner Klinik. Hier gaben die Ärzte schließlich Entwarnung. Nach deren Einschätzung hatte Stefano „Glück im Unglück“. Hätte das Fett empfindlichere Stellen wie beispielsweise seine Augen getroffen, wären die Folgen wesentlich schlimmer gewesen. Ein Foto auf seinem Instagram-Account zeigt eine deutlich sichtbare Wunde knapp unter Stefanos Auge. Nach dem anfänglichen Schock konnten letztendlich auch seine 2,4 Millionen Follower auf Instagram und 1,4 Millionen bei Tiktok beruhigt aufatmen.

Eine Nachricht an seine Fans An seine treuen Fans richtete Stefano folgende Worte: „Passt gut auf euch auf, Leute. Man kann nie wissen, was plötzlich passieren kann. Versuche nun mich gut darum zu kümmern, damit im besten Fall bald alles wieder weg ist.“ Unter zahlreichen Genesungs-Wünschen postete ein Fan erleichtert: „Du hattest mindestens einen Schutzengel.“ Ihr Mitgefühl bekundeten unter anderem auch Fitness-Influencerin Pamela Reif (29), Reality-Star Evelyn Burdecki (37) sowie „Let´s Dance“-Tanzprofi Massimo Sinató (44).

Tief bewegt von der Unterstützung In seinem Beitrag wandte sich Stefano auch an das medizinische Klinikpersonal: „Ihr macht einen unglaublich tollen Job. Wahre Superhelden seid ihr!“ Und gegenüber seiner Familie zeigte er tiefe Dankbarkeit: „Danke an meine unglaubliche Familie, die IMMER hinter mir steht, sowohl vor als auch hinter der Kamera.“ In seinen Beiträgen wirken immer mal wieder Stefanos Eltern, Schwägerin Jana Ina und auch Giovanni Zarrella mit. Das ist wahrer Zusammenhalt, wie er im Buche steht.

Bald wird wieder der Kochlöffel geschwungen Für Stefano heißt es nun vorerst: viel Ruhe für eine schnelle Heilung seiner Blessuren. Nach vollständiger Genesung wird Stefano wieder schnelle, einfache und authentische Gerichte in seiner Küche zaubern – niemand würde es ihm verübeln, wenn er dabei seinen Fokus vorübergehend auf kalte Platten und Antipasti richten würde.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.