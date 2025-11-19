Home News TV-News

So war die große Jubiläumsfolge von „Sturm der Liebe“ am Fürstenhof

"Sturm der Liebe"

So war die große Jubiläumsfolge von „Sturm der Liebe“ am Fürstenhof

19.11.2025, 13.56 Uhr
von Paula Oferath
In der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" feiern Alfons und Hildegard Sonnbichler ein besonderes Jubiläum: ihre goldene Hochzeit. Während das Paar erneut vor den Altar tritt, kehren alte Bekannte zurück, um mitzufeiern. Doch es gibt auch einen emotionalen Abschied.
Die goldene Hochzeit feiern Antje Hagen (hinten links) und Sepp Schauer (hinten recjts) gemeinsam mit Marcel Zuschlag (vorne links), Jeannine Michèle Wacker (vorne links), Gregory B. Waldis (vorne Mitte), Dionne Wudu (vorne rechts) und Johann Schuler (vorne rechts).
In der 4. 500 Folge feiern Alfons (Sepp Schauer) und Hildegard (Antje Hagen) ihren 50. Hochzeitstag.
Antje Hagen und Sepp Schauer sind seit der ersten Folge "Sturm der Liebe" mit dabei.
Nach 16 Jahren "Sturm der Liebe" verlässt Dr. Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) den Fürstenhof.
Johanna Graen und Anthony Paul sind das Traumpaar der neuen Staffel von "Sturm der Liebe". Dass es nicht immer leicht ist Freunde, Familie und die Arbeit unter einen Hut zu bekommen, erzählen die beiden im Interview.
Das neue Traumpaar Johanna Graen (links) und Anthony Paul (links) feierte gemeinsam mit den langjährigen Serienstars Antje Hagen, Sepp Schauer (rechts) und Dirk Galuba (dritter von links) sowie Gregory B. Waldis, dem Traummann der ersten Staffel, das Jubiläum von "Sturm der Liebe".
Fanny Schätzl (Johanna Graen) und Kilian Rudloff (Anthony Paul) sind das Traumpaar der 22. Staffel von "Sturm der Liebe". Doch gegensätzlicher könnten die Gärtnerin und der Koch kaum sein.

Sie gehören zu den absoluten „Sturm der Liebe“-Urgesteinen: Alfons (Sepp Schauer) und Hildegard (Antje Hagen) Sonnbichler. Seit der allerersten Folge stehen sie als eingespieltes Ehepaar vor der Kamera – unzertrennlich, herzlich und für viele Fans das Herz des Fürstenhofs. Jetzt steht für die beiden ein ganz besonderes Jubiläum an: Ihr 50. Hochzeitstag.

ARD
Sturm der Liebe
Telenovela • 18.11.2025 • 15:10 Uhr

Ein halbes Jahrhundert Liebe – das muss natürlich gefeiert werden. In der 22. Staffel rückt daher nicht nur das neue Traumpaar Fanny (Johanna Graen) und Kilian (Anthony Paul) in den Fokus. Auch die 4.500. Folge der ARD-Telenovela (voraussichtlich am Dienstag, 18. November, um 15.10 Uhr im Ersten) widmet sich ganz dem „goldenen“ Jubiläum von Alfons und Hildegard – ein emotionales Highlight für Fans und Ensemble.

Goldene Hochzeit am Fürstenhof: Ein besonderes Fest bei "Sturm der Liebe"

Für dieses besondere Jubiläum reisen fünf außergewöhnliche Gäste an den Fürstenhof – ein echtes Highlight für langjährige „Sturm der Liebe“-Fans. Sie dürfen sich auf ein Wiedersehen mit vertrauten Figuren freuen: Sohn Alexander (Gregory B. Waldis), Enkel Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), Clara Lechner (Jeannine Michèle Wacker), Nicole Alves (Dionne Wudu) und Alfons’ Bruder Günther Sonnbichler (Johann Schuler) kehren zurück, um gemeinsam mit dem Ehepaar zu feiern. Und nach 50 gemeinsamen Jahren wagen Hildegard und Alfons sogar noch einmal den Schritt vor den Traualtar.

Schauspieler Sepp Schauer fasst die Bedeutung des Moments treffend zusammen: „Nach so vielen Hochzeiten, die wir im Fürstenhof schon hatten, ist es etwas ganz Besonderes, nun auch die eigene ‚goldene‘ feiern zu dürfen.“ Auch Antje Hagen zeigt sich bewegt: „Es ist wirklich schön, für so ein Ereignis im Mittelpunkt zu stehen.“ Sie ergänzt: „Wir schätzen uns privat genauso wie als Kollegen – das merkt man einfach.“



Abschied nach 16 Jahren: Dieser Star verlässt "Sturm der Liebe"

Doch wie im echten Leben liegen Freude und Abschied oft dicht beieinander. Nach 16 Jahren „Sturm der Liebe“ nimmt Dr. Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) Abschied vom Fürstenhof – und emotionaler könnte dieser Moment kaum ausfallen.

Für seine letzte Szene setzt sich Niederbühl ans Klavier und spielt ein Stück, das ausgerechnet von Erich Altenkopf selbst stammt. „Dass ich mein eigenes Lied, das ich komponiert und getextet habe, hier selbst spielen darf – vor dem wunderbarsten Paar von ‚Sturm der Liebe‘, den Sonnbichlers: Das ist das größte Geschenk und der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann“, sagt der österreichische Schauspieler sichtlich bewegt.

„Sturm der Liebe“ läuft weiterhin wie gewohnt montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten – und vorab in der Mediathek.

Sturm der Liebe – Di. 18.11. – ARD: 15.10 Uhr

